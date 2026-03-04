Lexus giảm giá loạt xe hybrid tại Việt Nam sau khi có thuế mới: Có mẫu giảm tới 330 triệu, hàng 'hot' RX chỉ còn từ 3,35 tỷ đồng

Lexus Việt Nam vừa chính thức cập nhật biểu giá mới cho danh mục xe sử dụng động cơ hybrid (HEV) với mức giảm kỷ lục, dao động từ 150 triệu đến 330 triệu đồng so với giá niêm yết cũ. Đây là động thái mạnh mẽ của hãng xe Nhật nhằm tăng sức cạnh tranh và thúc đẩy xu hướng chuyển dịch sang xe thân thiện với môi trường tại thị trường Việt Nam.

Nhiều xe hybrid của Lexus giảm giá niêm yết tại Việt Nam. Ảnh: Đại lý

Trong đợt điều chỉnh này, phân khúc sedan cao cấp ghi nhận mức giảm sâu nhất với mẫu LS 500h, giảm tới 330 triệu đồng, đưa giá bán từ 8,36 tỷ đồng xuống còn 8,03 tỷ đồng. Đối với dòng SUV, mẫu NX 350h hiện có giá mới là 3,27 tỷ đồng sau khi giảm 150 triệu đồng. Dòng xe ăn khách nhất của thương hiệu là RX cũng có biến động giá mạnh khi phiên bản RX 350h Premium giảm xuống còn 3,35 tỷ đồng và phiên bản RX 350h Luxury giảm 190 triệu đồng, hiện niêm yết ở mức 4,14 tỷ đồng.

RX đang là dòng xe bán chạy nhất của hãng tại Việt Nam. Ảnh: Đại lý

Tuy nhiên, một số dòng xe đặc thù vẫn giữ nguyên mức giá cũ như mẫu SUV hiệu suất cao RX 500h F Sport Performance duy trì ở mức 4,94 tỷ đồng và dòng minivan hạng sang LM 500h tiếp tục được bán với giá từ 7,53 tỷ đồng đến 8,95 tỷ đồng.

Lexus cho biết việc điều chỉnh giá lần này xuất phát từ tác động tích cực của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) có hiệu lực từ đầu năm 2026. Theo đó, các dòng xe hybrid tự sạc và hybrid sạc ngoài đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật sẽ được áp dụng mức thuế suất bằng 70% so với xe chạy xăng dầu cùng chủng loại. Trước Lexus, thương hiệu phổ thông cùng tập đoàn là Toyota cũng đã thực hiện đợt giảm giá tương tự cho dải sản phẩm hybrid của mình.

Các xe hybrid đang được ưu đãi thuế tại Việt Nam. Ảnh: Lexus

Trong bối cảnh hạ tầng trạm sạc cho xe thuần điện vẫn đang hoàn thiện, xe hybrid hiện là giải pháp tối ưu và thực tiễn nhất cho người dùng Việt. Trong các thương hiệu hạng sang hiện nay, Lexus vẫn có dải sản phẩm hybrid rộng nhất. Bước điều chỉnh giá này được sẽ tạo ra ưu thế lớn cho Lexus trước các đối thủ xe sang châu Âu như BMW hay Mercedes-Benz.