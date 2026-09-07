Lexus 'chơi lớn' dùng công nghệ Tesla để sản xuất xe, xây nhà máy tại thị trường tỷ dân

Tập đoàn Toyota đang chuẩn bị một mẫu xe điện mới mang thương hiệu Lexus, đánh dấu sự phá vỡ hàng loạt truyền thống lâu nay của hãng từ nơi sản xuất cho tới công nghệ chế tạo thân vỏ.

Lexus sản xuất tại Trung Quốc

Lexus vốn đặt phần lớn dây chuyền sản xuất tại Nhật Bản, và tới nay vẫn chưa có nhà máy riêng tại Trung Quốc. Nên mẫu xe điện sẽ là sản phẩm đầu tiên của hãng được xuất xưởng từ đất nước tỷ dân. Dù vậy, việc mở rộng sản xuất ra nước ngoài không phải điều chưa từng có với Lexus, khi một số mẫu xe phục vụ thị trường Bắc Mỹ đã được lắp ráp tại Mỹ và Canada.

Điều đặc biệt nữa, là Lexus sẽ lần đầu tiên áp dụng công nghệ sản xuất mới tại một thị trường ngoài Nhật Bản, trước khi có thể đưa công nghệ đó quay trở lại chính quê nhà sau này.

Dùng công nghệ kiểu Tesla

Nền tảng cho mẫu xe điện mới này là phương pháp sản xuất mang tên gigacasting (đúc nguyên khối cỡ lớn). Đây là công nghệ do Tesla tiên phong áp dụng, giúp giảm số lượng các tấm dập kết cấu thân xe bằng cách gộp chúng lại thành một khối đúc lớn duy nhất.

Theo Nikkei Asia, phương pháp này có thể giúp giảm khối lượng các tấm dập thân xe tới 20%, đồng thời tăng độ cứng vững kết cấu và giảm tổng trọng lượng xe, từ đó cải thiện quãng đường di chuyển. Toyota lần đầu công bố kế hoạch áp dụng phương pháp chế tạo theo mô-đun này từ năm 2023, với 3 khối đúc chính tạo thành thân xe.

Đáng chú ý, Ford cũng đang áp dụng phương pháp lắp ráp 3 khối tương tự cho nền tảng xe điện Universal Electric Vehicle Platform sắp tới, dự kiến đưa vào sản xuất trên mẫu bán tải Fathom cuối năm nay.

Sản lượng khiêm tốn

Toyota chưa công bố mẫu xe Lexus cụ thể nào sẽ ứng dụng nền tảng gigacasting này. Tuy nhiên, việc chuyển sang cơ sở sản xuất tại Trung Quốc, thuộc sở hữu hoàn toàn của Toyota thay vì thông qua liên doanh như trước đây đặt thương hiệu này vào trung tâm của xu hướng sản xuất xe điện hiệu quả và giá cả phải chăng.

Quá trình sản xuất dự kiến bắt đầu tại một nhà máy mới hoàn thiện ở Thượng Hải vào đầu năm 2027, với sản lượng ban đầu giới hạn khoảng 1.000 xe/tháng, trước khi tăng lên mức hàng chục nghìn xe mỗi năm vào năm 2028.

Dự kiến chỉ bán riêng tại Trung Quốc

Dù công nghệ và phương pháp chế tạo từ mẫu xe này có thể được nhân rộng sang các mẫu xe và nhà máy khác trong hệ sinh thái Lexus và Toyota, mẫu xe tiên phong này được dự đoán sẽ chỉ bán độc quyền tại thị trường Trung Quốc.

Thương hiệu Toyota vốn đã có một số mẫu xe điện hóa chỉ bán riêng tại Trung Quốc, nhưng cho đến nay các mẫu xe đó đều được sản xuất cùng các đối tác liên doanh.

Việc có thêm cơ sở sản xuất tại Trung Quốc giúp Toyota mở rộng thị phần cho mảng xe sang của mình, nhờ một sản phẩm có giá cạnh tranh hơn, không chịu thuế nhập khẩu, cùng khả năng tiếp cận linh kiện và quy trình lắp ráp chi phí thấp — yếu tố vốn giúp các đối thủ xe sang nội địa Trung Quốc vượt mặt doanh số của Lexus trong thời gian qua.