Leonardo DiCaprio bị cảnh sát chặn lại khám xét trên đường tiệc tùng

Mới đây, DailyMail "bắt trọn" loạt ảnh Leonardo DiCaprio bị cảnh sát chặn lại, khám xét ở Ibiza, Tây Ban Nha. Tài tử 51 tuổi mặc cả cây đen, đội chiếc mũ lưỡi trai quen thuộc, nhìn chằm chằm vào điện thoại khi chờ đến lượt mình bị khám xét. Ngoài ra, còn có 1 giọng nữ vang lên phía sau Leonardo DiCaprio rằng: "Họ đang lục soát toàn bộ cơ thể tôi". Không rõ liệu giọng nói này có phải là bạn gái tài tử - siêu mẫu Vittoria Ceretti hay không.

Điều này khiến khán giả không khỏi hoảng hốt, hoang mang nghĩ rằng tài tử Titanic phạm phải tội gì đó. Tuy nhiên, nguồn tin thân cận tiết lộ cảnh sát hoàn toàn không nhắm đến Leonardo DiCaprio. Đây chỉ là thủ tục khám xét mọi khách tham dự 1 bữa tiệc rượu tequila. Điều đặc biệt là cảnh sát khám xét, quan sát kỹ Leonardo DiCaprio đến 2 lần nhưng không hề nhận ra tài tử nổi tiếng toàn cầu.

Ngoài Leonardo DiCaprio, bữa tiệc này còn nhiều người nổi tiếng khác tham dự như Kendall Jenner, Tobey Maguire, Joel Edgerton, Christine Centenera. Travis Scott - bạn trai cũ của Kylie Jenner lại không được cho vào. Đảo Ibiza, Tây Ban Nha từ lâu đã là điểm nghỉ dưỡng và tiệc tùng yêu thích của nhiều ngôi sao Hollywood. Leonardo DiCaprio cũng là "khách quen" của những địa điểm nghỉ dưỡng sang trọng trên hòn đảo này.

Leonardo DiCaprio sinh năm 1974, bắt đầu đóng quảng cáo và rồi xuất hiện trên màn ảnh từ năm 1990. Anh nhanh chóng tỏa sáng trên toàn cầu với bộ phim kinh điển Titanic. Tài tử còn "dắt túi" nhiều bộ phim xuất sắc khác như Romeo + Juliet, What's Eating Gilbert Grape, Catch Me If You Can, Gangs of New York, Blood Diamond, The Great Gatsby, The Wolf of Wall Street, The Revenant... Anh từng đoạt giải Oscar được vinh danh trong danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất của Time (2016), được bình chọn là một trong 50 diễn viên vĩ đại nhất mọi thời đại.

Về đời tư, Leonardo DiCaprio hẹn hò với hàng loạt mỹ nhân như Gisele Bündchen, Blake Lively, Camila Morrone... Điều đặc biệt nhất là họ đều "đường ai nấy đi" sau khi các cô gái này qua 25 tuổi. Mối quan hệ hiện tại với siêu mẫu Vittoria Ceretti đánh dấu sự “phá lệ” vì hiện cô đã 27 tuổi.

Cặp đôi này lần đầu gặp nhau tại LHP Cannes (tháng 5/2023) và hẹn hò từ tháng 8 cùng năm. Người trong cuộc miêu tả Leonardo DiCaprio “hoàn toàn si mê” Vittoria Ceretti, thường tận hưởng những buổi hẹn hò bình dị ăn tối. Về phía nữ siêu mẫu, cô trân trọng chuyện tình với tài tử hơn 24 tuổi nhưng khó chịu khi bị gọi là “bạn gái của Leo”, vì như vậy làm mất đi bản sắc riêng. Tuy nhiên, cô khẳng định: “Nếu bạn yêu nhau thật lòng, thì không có lý do gì phải lo lắng” và đặc biệt tin tưởng vào tình yêu và sự thấu hiểu lẫn nhau.

