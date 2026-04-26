Mùa hè oi bức cùng những cuộc chiến giảm giá từ các nền tảng đặt đồ ăn đã khiến lượng đơn hàng tại Trung Quốc tăng vọt. Tại các khu thương mại sầm uất như Quan Âm Kiều (Trùng Khánh), sự bùng nổ này đã nuôi dưỡng một lực lượng lao động đặc biệt: "shipper giao hộ".

Một nghề nghiệp mới với công việc đi thang máy giao hàng để tiết kiệm cho shipper ra đời

Mỗi lần lên lầu giá 8,5 nghìn đồng

Dưới cái nóng hầm hập của những ngày cao điểm, hình ảnh quen thuộc dưới sảnh các tòa nhà văn phòng là những cuộc giao dịch chớp nhoáng. Các shipper công nghệ vội vã tấp xe vào, đưa đồ ăn cho nhóm người đang túc trực sẵn, quét mã QR thanh toán 2,5 tệ (khoảng 8.500 đồng) rồi lập tức phóng xe đi nhận cuốc mới.

Nhóm "giao hộ" này hoạt động cực kỳ nhịp nhàng và chuyên nghiệp. Trong một đội, sẽ có người chuyên nhận đồ, người dùng bút dạ ghi thật to số tầng và số phòng lên túi, người khác lại thoăn thoắt xách hàng chục phần ăn chui vào thang máy. Không chỉ làm việc theo nhóm, nhiều người cũng chọn cách "đánh lẻ". Họ đặt sẵn một chiếc giỏ kèm mã QR WeChat dưới sảnh. Nếu người giao hộ đang bận chạy trên lầu, shipper chỉ việc thả đồ ăn vào giỏ và chuyển tiền, mọi thông tin giao tiếp sau đó đều được thực hiện gọn gàng qua tin nhắn.

Việc chạy liên tục với nhiều đơn hàng khiến các shipper giao đồ ăn có thể trễ đơn và bị phạt nếu chờ thang máy lâu

Phải có bí kíp mới có thể sinh tồn

Nhìn bề ngoài, việc xách đồ ăn lên lầu có vẻ nhàn hạ, nhưng thực tế lại là một cuộc chiến vắt kiệt cả thể lực lẫn trí óc. Tại các tòa nhà chọc trời với lượng nhân viên văn phòng khổng lồ, việc chờ thang máy vào giờ nghỉ trưa có thể ngốn cả chục phút. Nếu lỡ một chuyến thang, người giao hộ phải chấp nhận xách lỉnh kỉnh các túi nilon chứa đầy đồ ăn nóng, chạy bộ qua hàng chục bậc thang trong không gian ngột ngạt để kịp giờ.

Áp lực của họ không hề nhỏ. Chỉ cần giao chậm trễ hoặc lỡ tay làm đổ nước dùng, khách hàng sẽ đánh giá sao thấp trên ứng dụng. Điều này đồng nghĩa với việc shipper nền tảng bị phạt tiền, và hậu quả tất yếu là người giao hộ sẽ mất luôn mối làm ăn với shipper đó. Để trụ lại với nghề, họ phải tự đúc kết ra những bí kíp riêng: từ việc thuộc lòng sơ đồ từng tầng để không đi đường vòng, tạo mối quan hệ tốt với bảo vệ để được hỗ trợ giữ thang máy, cho đến chiến thuật bấm thang lên tầng cao nhất rồi đi bộ ngược xuống các tầng dưới để tiết kiệm từng giây.

Một shipper giao hộ nhận hàng dưới chân tòa nhà và chuẩn bị giao cho khách

Nhiều người sẽ thắc mắc vì sao shipper lại sẵn sàng trích gần một nửa tiền công (khoảng 2,5 tệ trên mức trung bình 6 tệ nhận được cho mỗi đơn) để thuê người giao hộ. Câu trả lời nằm ở bài toán tối ưu thời gian. Việc giao lại đồ ăn dưới sảnh giúp shipper thoát khỏi cảnh chờ đợi và kẹt cứng trong thang máy. Nhờ đó, họ có thể chạy thêm nhiều đơn mới trên đường và quan trọng nhất là loại bỏ hoàn toàn rủi ro bị nền tảng phạt tiền do giao muộn.

Về phần những người giao hộ, dù công việc chỉ dồn dập vào vài tiếng cao điểm trưa và tối, thu nhập của họ lại rất đáng kể. Trung bình mỗi ngày, một người có thể bỏ túi từ 200 đến 250 tệ (khoảng 700.000 - 850.000 đồng). Thậm chí, có những gia đình huy động cả vợ chồng con cái cùng làm, thu nhập có thể lên tới cả nghìn tệ mỗi ngày.

Tuy nhiên, sự phát triển tự phát của ngách dịch vụ này cũng bắt đầu dấy lên những lo ngại. Đã có những hành khách chứng kiến cảnh đồ ăn bị bỏ lăn lóc trên sàn thang máy khi người giao hộ vội chạy ra ngoài tìm số phòng. Việc thiếu vắng các quy chuẩn quản lý hay yêu cầu về giấy khám sức khỏe khiến nhiều người tiêu dùng bắt đầu cảm thấy e ngại về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm khi bữa trưa của mình qua tay quá nhiều người.

Theo Upstream News