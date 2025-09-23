Leo núi kiểu mới ở Trung Quốc: Bỏ tiền thuê trai trẻ cõng, bế, mát-xa tận tình khiến dư luận dậy sóng

Một dịch vụ mới lạ mang tên “bạn đồng hành leo núi” tại Trung Quốc đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ của dư luận, không chỉ bởi tính tiện lợi mà còn vì những tranh cãi liên quan đến mức độ tiếp xúc cơ thể giữa người cung cấp dịch vụ và khách hàng.

Những hình ảnh và video lan truyền trên mạng xã hội trong tháng 8 vừa qua ghi lại cảnh các chàng trai trẻ, khỏe mạnh bế bổng phụ nữ ở nhiều tư thế khác nhau như trên tay, trên vai hoặc cõng sau lưng trong hành trình chinh phục núi Emei, tỉnh Tứ Xuyên. Nhiều đoạn clip còn cho thấy họ mát-xa chân cho khách hàng, một số người mặc váy ngắn, khiến cộng đồng mạng gán cho dịch vụ này biệt danh “màu vàng” – từ lóng tại Trung Quốc ám chỉ các nội dung nhạy cảm, mang tính khiêu dâm.

Thực tế, trong hai năm trở lại đây, dịch vụ thuê người đồng hành leo núi đã trở nên phổ biến ở nhiều điểm du lịch Trung Quốc. Khác với các tour do công ty lữ hành tổ chức, những người đồng hành này thường hoạt động độc lập, đa phần là nam thanh niên ngoài 20 tuổi. Khách hàng không chỉ là phụ nữ mà còn có cả người già và trẻ nhỏ. Họ đánh giá dịch vụ này hữu ích bởi không chỉ giúp mang vác hành lý nặng, các “bạn đồng hành” còn đóng vai trò động viên tinh thần, khuyến khích du khách vượt qua sự mệt mỏi trên hành trình leo núi dài.

Núi Emei, nơi dịch vụ bùng phát mạnh nhất, được biết đến là một trong tứ đại danh sơn của Trung Quốc, cao 3.079 mét so với mực nước biển, với tuyến đường mòn lên đỉnh kéo dài khoảng 27 km. Đây là điểm đến nổi tiếng với hàng triệu lượt khách mỗi năm, nhưng cũng là thử thách không nhỏ đối với nhiều du khách.

Anh Yang, một người tham gia cung cấp dịch vụ đồng hành, chia sẻ rằng nhóm của anh đã hỗ trợ hơn 1.000 du khách chỉ trong vòng một năm qua. “Chúng tôi tuyệt đối không chủ động đụng chạm khách hàng. Việc bế hay hỗ trợ chỉ diễn ra khi có yêu cầu cụ thể. Hầu hết thời gian, chúng tôi giữ khoảng cách tôn trọng”, Yang khẳng định. Anh cũng nhấn mạnh, chỉ khoảng 10% khách hàng muốn được bế để chụp ảnh kỷ niệm và điều này chỉ diễn ra trong thời gian ngắn.

Giá thuê một bạn đồng hành leo núi hiện dao động từ 500 đến 1.200 nhân dân tệ (tương đương 70 – 170 USD - khoảng 1,8 - 4,4 triệu đồng), tùy thuộc vào độ dài và độ khó của hành trình. Ngoài việc hỗ trợ thể lực, các nhóm còn chuẩn bị nhiều vật dụng thiết yếu cho khách hàng như gậy chống, áo mưa, mũ, miếng đệm đầu gối, thuốc men, thậm chí cả đạo cụ chụp ảnh. Một số đội còn dùng flycam ghi lại toàn bộ chuyến đi và trao huy chương cho khách hàng khi họ chinh phục được đỉnh núi.

Theo các báo cáo, hiện có khoảng 50 người đang hoạt động như “bạn đồng hành leo núi” trên các tuyến đường mòn lên Emei. Tuy nhiên, một nhân viên thuộc Ủy ban quản lý núi Emei khẳng định đây không phải dịch vụ chính thức do cơ quan quản lý tổ chức. Do đó, đơn vị này sẽ xin chỉ đạo từ cấp trên về cách thức quản lý một mô hình mới nổi nhưng tiềm ẩn nhiều tranh cãi.

Trong khi đó, giới luật sư cảnh báo nguy cơ phát sinh rủi ro pháp lý. Ông Fan Zhiwei, luật sư thuộc Công ty luật Tứ Xuyên Xianshan, cho rằng những người cung cấp dịch vụ cần xác định rõ ràng phạm vi hoạt động, chỉ nên cung cấp các dịch vụ nằm trong năng lực và giấy phép được cấp.

Ông nhấn mạnh: “Điều quan trọng là phải hạn chế tối đa tiếp xúc cơ thể không cần thiết, đặc biệt với khách hàng nữ, đồng thời bảo đảm quyền riêng tư và sự an toàn của họ”.

Dù gây nhiều tranh luận trái chiều, dịch vụ “bạn đồng hành leo núi” vẫn đang được một bộ phận du khách ưa chuộng, đặc biệt là những người gặp khó khăn về sức khỏe hoặc muốn có thêm động lực trong chuyến đi.

Song, cùng với sự quan tâm ngày càng lớn từ công chúng, mô hình này nhiều khả năng sẽ phải chịu sự quản lý chặt chẽ hơn trong thời gian tới để vừa đảm bảo tính lành mạnh, vừa khai thác đúng giá trị hỗ trợ mà dịch vụ mang lại.

Theo SCMP