Lệnh trừng phạt phản tác dụng khi Dự án Arctic LNG 2 của Nga tăng gấp đôi sản lượng

Dự án khí đốt Arctic LNG 2 của Nga đã gần như tăng gấp đôi sản lượng bất chấp lệnh trừng phạt của Mỹ.

Dự án Arctic LNG 2 của Nga đã gần như tăng gấp đôi sản lượng khí đốt hàng ngày trong bối cảnh lệnh trừng phạt của Mỹ được siết chặt. Theo thống kê trong tháng 7 và tháng 8, cơ sở này đã sản xuất hơn 27 triệu m3 mỗi ngày - gần gấp đôi so với tháng 8 năm ngoái.

Sự gia tăng mạnh mẽ trong sản lượng trùng khớp với khối lượng xuất khẩu sản phẩm hoàn thiện. Trong mỗi 2 tháng hè, xuất khẩu khí hóa lỏng đều vượt quá 500.000 tấn, lập kỷ lục mới cho dự án.

Với tốc độ này, Arctic LNG 2 đang sản xuất hơn 800 triệu m3 mỗi tháng. Xu hướng nói trên đã vượt xa những biến động nhỏ trong việc sử dụng nhà máy.

Hạn chế chính sau khi lệnh trừng phạt được áp đặt không chỉ là doanh số bán sản phẩm mà còn là vấn đề hậu cần hàng hải. Theo ghi nhận, số lượng tàu liên quan đến dự án đã tăng từ ít nhất 11 chiếc vào cuối tháng 12/2025 lên 20 chiếc vào đầu mùa Thu, hầu hết đều có cấu trúc sở hữu không minh bạch.

Việc mở rộng đội tàu hiện có (được gọi là hạm đội bóng tối thứ hai của Nga) đã cho phép tăng lượng khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) vận chuyển đến Trung Quốc, khi nước này hiện vẫn là người mua duy nhất.

Khí tự nhiên hóa lỏng Nga thuộc Dự án Arctic LNG 2 vẫn tiếp tục được đưa tới Trung Quốc.

Dự án Arctic LNG 2 đã bị ảnh hưởng bởi lệnh trừng phạt của Mỹ vào năm 2023, khi chương trình này gặp khó khăn liên quan đến tàu chở khí đốt, tài chính và bán hàng.

Việc gia tăng sản lượng và xuất khẩu cho thấy các hạn chế không làm gián đoạn hoạt động của dự án, mặc dù chúng không hoàn toàn loại bỏ sự phụ thuộc của Nga vào một đội tàu chuyên dụng.