Lệnh trừng phạt đã khiến Moscow rung chuyển?: Tập đoàn năng lượng lớn nhất nhì Nga thanh lý tài sản nước ngoài ngay sau khi Mỹ, Anh 'giáng đòn'

Trong thông cáo chính thức, Lukoil nhấn mạnh việc bán tài sản đang được tiến hành theo giấy phép “wind down” do Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài Mỹ (OFAC) cấp, cho phép các công ty có thời gian chấm dứt hoặc chuyển giao hoạt động.

Giấy phép “wind down” là một loại giấy phép tạm thời do cơ quan quản lý (ví dụ Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Mỹ - OFAC) cấp, cho phép một công ty hoặc tổ chức đang bị trừng phạt có thêm thời gian nhất định để ﻿kết thúc các hoạt động đang diễn ra mà không bị coi là vi phạm lệnh trừng phạt,﻿thanh lý hoặc chuyển nhượng tài sản, hợp đồng đang còn hiệu lực hoặc ﻿đảm bảo quyền lợi của các đối tác, nhân viên, khách hàng liên quan đến hoạt động quốc tế của công ty.

“Nếu cần thiết, công ty sẽ xin gia hạn giấy phép để đảm bảo hoạt động quốc tế không bị gián đoạn,” Lukoil cho biết, đồng thời khẳng định đã bắt đầu xem xét các hồ sơ từ những nhà đầu tư tiềm năng.

Đây được coi là động thái quan trọng nhất cho đến nay của một doanh nghiệp Nga nhằm thích ứng với sức ép từ phương Tây kể từ khi mâu thuẫn với Ukraine bùng nổ tháng 2/2022. Chỉ vài ngày trước đó, ngày 15/10, Anh cũng đã áp đặt lệnh trừng phạt lên Lukoil, Rosneft và 44 tàu chở dầu thuộc “hạm đội bóng tối” nhằm siết chặt hơn nữa dòng doanh thu năng lượng của Điện Kremlin.

Lukoil hiện chiếm khoảng 2% sản lượng dầu toàn cầu. Tên gọi công ty được ghép từ 3 thị trấn dầu khí ở Tây Siberia: Langepas, Urai và Kogalym, nơi khởi nguồn hoạt động thăm dò và khai thác của tập đoàn.

Trong thông báo, Lukoil không nêu rõ các tài sản nào sẽ nằm trong diện bán, song giới quan sát cho rằng những cơ sở quan trọng nhất nhiều khả năng bị ảnh hưởng. Tài sản lớn nhất của Lukoil ở nước ngoài là mỏ dầu West Qurna 2 tại Iraq, một trong những mỏ dầu lớn nhất thế giới, nơi công ty nắm 75% cổ phần. Theo hãng tin Interfax, sản lượng mỏ này đạt hơn 480.000 thùng/ngày vào tháng 4 năm nay.

Tại châu Âu, Lukoil sở hữu nhà máy lọc dầu Lukoil Neftohim Burgas ở Bulgaria với công suất 190.000 thùng/ngày, lớn nhất khu vực Balkan, cùng nhà máy lọc dầu Petrotel ở Romania. Ngoài ra, công ty còn cung cấp dầu cho Hungary, Slovakia và nhà máy STAR ở Thổ Nhĩ Kỳ do tập đoàn SOCAR của Azerbaijan vận hành.

Danh mục tài sản quốc tế của Lukoil còn trải dài sang các dự án hạ nguồn và thượng nguồn tại Kazakhstan, nhiều quốc gia châu Phi và cả Mỹ Latinh. Ngoài mỏ dầu và nhà máy lọc dầu, tập đoàn này còn nắm cổ phần ở một số cảng dầu cùng hệ thống bán lẻ nhiên liệu tại châu Âu.

Tham khảo Reuters﻿