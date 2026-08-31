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Lệnh khám xét chỗ ở, bắt tạm giam Bùi Thị Diệu My SN 1989

Chi Chi
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Bùi Thị Diệu My bị bắt để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 29/8/2026, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét chỗ ở đối với Bùi Thị Diệu My (sinh năm 1989, trú tại xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Qua tài liệu điều tra, do cần tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, đối tượng Bùi Thị Diệu My đã đưa ra thông tin gian dối về việc kinh doanh nông sản với lợi nhuận cao để huy động vốn. Ban đầu, đối tượng tạo lòng tin bằng cách thanh toán gốc và lãi đúng hạn, sau đó chiếm đoạt số tiền lớn của nhiều bị hại với tổng số tiền lên đến hơn 28 tỷ đồng.

Cơ quan Công an tống đạt quyết định đối với Bùi Thị Diệu My. Ảnh: CA Quảng Ngãi

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Qua vụ án này, cơ quan Công an khuyến cáo quần chúng nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối thận trọng trước các lời kêu gọi góp vốn, đầu tư kinh doanh hứa hẹn mức lợi nhuận bất thường nhưng thiếu cơ sở pháp lý minh bạch. Mỗi người dân cần chủ động tố giác tội phạm khi phát hiện các hành vi có dấu hiệu lừa đảo, cùng chung tay với lực lượng Công an giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm cuộc sống bình yên và thượng tôn pháp luật trên địa bàn tỉnh nhà.

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