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Lệnh giữ người, khám xét khẩn cấp với Vàng Văn Chiện SN 1973

Trang Anh
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Từ lời khai của đối tượng Lập, Cơ quan CSĐT đã thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Lệnh khám xét khẩn cấp đối với Vàng Văn Chiện.

Công an tỉnh Lai Châu ngày 01/7/2026 cho biết, vào hồi 10 giờ 30 phút, ngày 24/6/2026, Tổ Công tác Công an xã Than Uyên tiến hành kiểm tra ma túy trong cơ thể đối tượng Nguyễn Trung Lập (sinh năm 1990, nơi ĐKTT: bản Nà Ban, xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu là đối tượng thuộc diện người sử dụng trái phép chất ma túy), kết quả đối tượng Nguyễn Trung Lập dương tính với chất ma túy.

Tổ công tác đã tuyên truyền, giải thích quy định của pháp luật, sau khi được tuyên truyền, giải thích đối tượng Nguyễn Trung Lập đã tự giác giao nộp cho tổ công tác 05 gói nilon màu hồng bên trong có chứa chất bột màu trắng, bước đầu Lập khai nhận số chất bột màu trắng trên là heroin, được Lập mua với số tiền 3.000.000 đồng nhằm mục đích sử dụng cho bản thân.

Cơ quan Công an bắt giữ đối tượng Nguyễn Trung Lập (giữa) - Ảnh: Công an Lai Châu Cơ quan Công an bắt giữ đối tượng Nguyễn Trung Lập (giữa) - Ảnh: Công an Lai Châu

Tổ công tác tiến hành lập biên bản tiếp nhận người phạm tội ra tự thú, niêm phong tang vật và dẫn giải đối tượng về trụ sở Công an xã Than Uyên làm việc, đồng thời mở niêm phong cân xác định khối lượng 05 gói nilon màu hồng bên trong có chứa chất bột màu trắng, kết quả có khối lượng 1,33 gam.

Cùng ngày 24/06/2026, từ lời khai của đối tượng Nguyễn Trung Lập, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu phối hợp với Công an xã Mường Kim đã thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Lệnh khám xét khẩn cấp đối với Vàng Văn Chiện (sinh năm 1973, trú tại bản Tà Mung, xã Mường Kim, tỉnh Lai Châu) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Quá trình thực hiện các biện pháp tố tụng, lực lượng chức năng đã thu giữ số tiền 3.000.000 đồng được đối tượng Chiện khai nhận là tiền bán ma túy và 02 gói nilon bên trong có chứa chất bột màu trắng, 19 viên nén hình tròn màu hồng theo đối tượng khai nhận lần lượt là heroin và ma túy tổng hợp dạng hồng phiến.

Tổng khối lượng chất ma túy thu giữ trong vụ việc là 2,33 gam.

Hiện Cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

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