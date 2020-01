Lệnh đóng cửa Vũ Hán: 11 triệu dân bị 'giam lỏng', ăn Tết ngay tại tâm dịch bệnh

Như đã đưa tin thì vào 10h sáng 23/1/2020, chính phủ Trung Quốc đã ra lệnh đóng cửa thành phố Vũ Hán - nguồn cơn phát tán loại virus corona mới gây ra bệnh phổi bí ẩn giống như dịch SARS đã giết chết 17 người cho đến thời điểm hiện tại.

Theo đó, mọi phương tiện giao thông công cộng từ thành phố Vũ Hán - bao gồm xe bus, tàu điện, phà và các phương tiện có khả năng di chuyển đường dài sẽ ngưng hoạt động. Các sân bay và nhà ga cũng đóng cửa ga đi. Chính phủ đưa ra thông báo yêu cầu 11 triệu dân của Vũ Hán không được rời thành phố, ngoại trừ trường hợp cực kỳ khẩn cấp.

Hay nói cách khác, 11 triệu người có lẽ sẽ phải ăn Tết Nguyên đán ngay tâm vùng dịch, trừ phi tình hình có biến chuyển.

Thống kê mới nhất do chính quyền địa phương tỉnh Hồ Bắc đưa ra cho thấy số lượng người mắc bệnh hiện tại đã hơn gấp đôi so với ước đoán trước đó. Hiện đã có hơn 540 Trung Quốc từng tiếp xúc với virus nhập viện trong tình trạng khó thở. Một số bắt đầu xuất hiện các triệu chứng nhẹ của bệnh - chủ yếu khiến hệ hô hấp trở nên khó khăn hơn. Và hiện tại, số người nhiễm virus đã lên tới 571 người, ở nhiều quốc gia khác trên thế giới.

Được biết, chính phủ Trung Hoa hiện đang đặt cảnh báo ở mức cao nhất, bởi đây là cơn khủng hoảng diễn ra ở thời điểm quá tồi, khi sẽ có tới hàng trăm triệu dân Trung Quốc di chuyển đi khắp quốc gia nhân dịp Tết âm lịch.

"Tết đang đến gần... và nó gián tiếp khiến rủi ro lây lan dịch bệnh trở nên khó kiểm soát. Chúng ta không thể chủ quan, phải hết sức cảnh giác," - Li Bin, phó giám đốc ủy ban tỉnh Hồ Bắc chia sẻ.

"Virus hoàn toàn có khả năng đột biến, và có thể lây lan rộng hơn." - ông cho biết thêm. Công chúng được khuyến cáo không nên tụ tập quá đông, phòng nguy cơ này xảy ra.

Tổ chức Y tế thế giới WHO vẫn chưa đưa ra quyết định cảnh báo về một đại dịch toàn cầu, bất chấp đã tổ chức cuộc họp đầu tiên vào thứ 3 tuần qua. Tổ chức này sẽ tiến hành buổi họp lần thứ 2 trong ngày hôm nay. Theo tiến sĩ Tedros Ahonam Ghebreyesus - tổng giám đốc WHO, một phần nguyên nhân cũng là do chính phủ Trung Quốc cam kết sẽ giảm thiểu rủi ro lây lan với những biện pháp hết sức cụ thể.

"Họ đang thực hiện những biện pháp rất quyết liệt với cam kết đầy đủ," - ông Ahanom Ghebreyesus cho biết. "Chúng tôi đã nhấn mạnh với họ rằng các hành động quyết liệt không chỉ giúp kìm hãm sự lây lan, mà còn giảm thiểu khả năng dịch bệnh lan tỏa ra nước ngoài."

Trong 7 ngày qua, số lượng ca nhiễm virus corona mới đã tăng gấp 3 lần, xuất hiện ở 13 tỉnh của Trung Quốc, trong đó có cả những nơi đông đúc như Bắc Kinh, Thượng Hải, Trùng Khánh và Thiên Tân. Có khoảng 2000 người đã từng tiếp xúc với virus, và hơn 1000 người đang nằm trong diện theo dõi.

Li cho biết, số liệu tăng lên một phần là do chúng ta đã hiểu hơn về loại virus mới này, và bắt đầu cải tiến các thiết bị tầm nhiệt, phát hiện virus. Riêng tại Vũ Hán (Hồ Bắc) - được cho là nơi virus bắt đầu lây lan từ một khu chợ hải sản - đang được kiểm soát khắt khe hơn. Ngay cả động vật hoang dã và gia cầm cũng không được phép xuất hiện trong thành phố này.

Tham khảo: The Guardian