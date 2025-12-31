Lệnh bắt tạm giam công chức Phạm Viết Dực

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai ngày 31/12 cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Phạm Viết Dực để điều tra làm rõ tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 355 Bộ luật hình sự năm 2015, các quyết định trên đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Qua quá trình điều tra, xác minh nguồn tin về tội phạm Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai xác định: Trong thời gian từ năm 2021 đến năm 2023, Phạm Viết Dực là công chức thuộc UBND xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước (trước đây) được giao phụ trách lĩnh vực Địa chính - Nông nghiệp; Xây dựng - Môi trường. Với chức năng nhiệm vụ được phân công là tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn người dân làm các thủ tục liên quan đến lĩnh vực đất đai, tham gia dẫn do đạc, trích đo bản đồ địa chính khi được cơ quan đo đạc yêu cầu, có trách nhiệm lập danh sách các tổ chức, cá nhân có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất để tham mưu cho Chủ tịch UBND xã báo cáo trình UBND huyện Bù Gia Mập xem xét.

Công an đọc quyết định bắt tạm giam bị can Phạm Viết Dực - Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai

Khi thực hiện các nhiệm vụ được giao, Phạm Viết Dực đã lợi dụng vị trí công tác để hứa hẹn làm các thủ tục đất đai cho bà M. để nhận số tiền 520 triệu đồng và đã chiếm đoạt số tiền trên sử dụng vào mục đích cá nhân. Hành vi của Phạm Viết Dực đã cấu thành tội phạm “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Khoản 3 Điều 355 Bộ luật hình sự năm 2015.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục xác minh, mở rộng điều tra để xử lý nghiêm hành vi vi phạm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai thông báo những cá nhân (nếu có) bị Phạm Viết Dực chiếm đoạt tài sản liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai (địa chỉ: Số 1034, đường Nguyễn Ái Quốc, Khu phố 1, phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai) để làm việc, làm rõ.