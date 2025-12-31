Theo kế hoạch, hôm nay, ngày 31/12/2025, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử vụ án “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” đối với bị cáo Lê Trung Khoa (SN 1971, quê Thanh Hóa, hiện sống ở Đức) cùng ba đồng phạm gồm: Đỗ Văn Ngà (SN 1977 quê Gia Lai); Huỳnh Bảo Đức (SN 1984, ở TP Hồ Chí Minh) và Phạm Quang Thiện (SN 1978, quê Hưng Yên, hiện trú tại phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội).

Cùng ngày, TAND TP cũng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Đài (SN 1969, quê Hưng Yên, hiện sống ở Đức) về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 17/11/2025, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Trung Khoa, Đỗ Văn Ngà về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Trung Khoa, Đỗ Văn Ngà.

Lê Trung Khoa (trái) và Nguyễn Văn Đài - Ảnh: Báo Chính phủ

Trước đó, ngày 18/11, Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Đài cùng về tội danh trên.

Đến ngày 5/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra Quyết định truy nã số 1642/QĐTN-ANĐT-P3 đối với Lê Trung Khoa và Quyết định truy nã số 1643/QĐTN-ANĐT-P3 đối với Nguyễn Văn Đài.

Nguyễn Văn Đài được xác định là đối tượng phản động, thường xuyên lợi dụng danh nghĩa “dân chủ”, “nhân quyền” để tuyên truyền xuyên tạc, kích động chống phá Nhà nước.

Trong quá trình hành nghề luật sư, Đài từng tham gia nhiều hoạt động chính trị cực đoan, móc nối với các phần tử chống đối trong và ngoài nước.

Kết quả điều tra vụ án có đủ căn cứ xác định Nguyễn Văn Đài đã có hành vi làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.