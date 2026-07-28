Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Giết người” để điều tra theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Hưng Yên ngày 27/7/2026 cho biết ngày 22/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Quốc (SN 1963, trú tại thôn Vĩnh Bảo, xã Hồng Minh, tỉnh Hưng Yên) về các tội “Giết người” theo khoản 2 Điều 123 và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” theo khoản 1 Điều 304 Bộ luật Hình sự; Khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Quynh (SN 1960, trú tại thôn Vân Đài, xã Hồng Minh, tỉnh Hưng Yên) về tội “Cố ý gây thương tích” theo khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Ngày 06/3/2026, trong khi uống rượu tại nhà Nguyễn Ngọc Quốc, giữa Hoàng Văn Quynh và Nguyễn Ngọc Quốc (cùng trú tại xã Hồng Minh, tỉnh Hưng Yên) xảy ra mâu thuẫn về việc thanh toán tiền bữa ăn, dẫn đến cãi vã, xô xát. Quynh dùng bát sứ và gạch tấn công Quốc, còn Quốc dùng dao liên tiếp chém nhiều nhát vào Quynh. Hậu quả, Nguyễn Ngọc Quốc bị tổn thương cơ thể là 22%, Hoàng Văn Quynh bị tổn thương cơ thể là 29%.

Trước đó, Ngày 06/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Giết người” để điều tra theo quy định của pháp luật.

Bị can Hoàng Văn Quynh (áo xanh) và Nguyễn Ngọc Quốc (áo trắng) tại Cơ quan điều tra - Ảnh: Công an Hưng Yên

Căn cứ tài liệu điều tra, chứng cứ thu thập được, ngày 22/7/2026 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Quốc và Hoàng Văn Quynh để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Mặc dù cả hai bị can đều đã ngoài 60 tuổi, lẽ ra ở độ tuổi này cần là tấm gương về sự điềm tĩnh, chuẩn mực trong ứng xử, nhưng chỉ vì không kiềm chế được bản thân trong lúc xảy ra mâu thuẫn khi uống rượu đã dẫn đến xô xát, sử dụng bạo lực, khiến cả hai đều bị thương và phải đối mặt với sự xử lý nghiêm minh của pháp luật.

Qua vụ án trên, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân cần bình tĩnh, kiềm chế cảm xúc, tuyệt đối không sử dụng vũ lực hoặc hung khí để giải quyết mâu thuẫn. Khi phát sinh tranh chấp, cần lựa chọn biện pháp đối thoại, hòa giải hoặc kịp thời thông báo cho chính quyền địa phương, lực lượng Công an để được hỗ trợ giải quyết theo quy định của pháp luật.