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Công an khống chế, bắt Phạm Ngọc Anh SN 1987 ngay tại sân bay

Trang Anh
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Vào lúc 20 giờ cùng ngày, Đội An ninh hàng không đã tiếp cận thành công, khống chế và bàn giao đối tượng Phạm Ngọc Anh.

Ngày7/7/2026, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh CATP Hải Phòng cho biết đã phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Hà Tĩnh kịp thời khống chế, bắt giữ một đối tượng liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản ngay khi vừa hạ cánh xuống Cảng hàng không quốc tế Cát Bi.

Đối tượng Ngọc Anh - Ảnh: Công an Hải Phòng

Trước đó, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiến hành xác minh tin báo về tội phạm có dấu hiệu "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra trên phạm vi toàn quốc. Quá trình điều tra xác định Phạm Ngọc Anh (sinh năm 05/10/1987, trú tại thôn Nhan Bầu, xã Hà Đông, TP. Hải Phòng) là người có liên quan trực tiếp đến vụ việc.

Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện Phạm Ngọc Anh đã mua vé máy bay chuyến bay VJ282, chặng TP.HCM - Hải Phòng, dự kiến hạ cánh xuống sân bay Cát Bi vào lúc 19 giờ 35 phút ngày 06/7/2026.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh CATP Hải Phòng và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh dẫn giải đối tượng - Ảnh: Công an Hải Phòng

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã liên hệ với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh CATP Hải Phòng để phối hợp triển khai phương án bắt giữ. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh CATP Hải Phòng đã chỉ đạo Ban chỉ huy Đội An ninh hàng không triển khai các biện pháp nghiệp vụ, bố trí lực lượng và phương tiện kịp thời hỗ trợ triệu tập đối tượng.

Vào lúc 20 giờ cùng ngày, Đội An ninh hàng không (Phòng Quản lý xuất nhập cảnh CATP Hải Phòng) đã tiếp cận thành công, khống chế và bàn giao đối tượng Phạm Ngọc Anh cho Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh để xử lý theo đúng quy trình pháp luật.

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