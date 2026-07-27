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Bắt giữ Vũ Hồ Hải Minh SN 2005

Trang Anh
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Sau khi bị khởi tố, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương nên bị cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định truy nã.

Ngày 27/7/2026, Công an phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh cho biết đã tăng cường kiểm tra, nắm tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện, bắt giữ đối tượng truy nã đang lẩn trốn trên địa bàn.

Trước đó, vào ngày 18/7/2026, trong quá trình tiến hành kiểm tra, xác minh tình hình cư trú thực tế tại khu phố Trần Phú, phường Móng Cái 1, cảnh sát khu vực Công an phường phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, xác minh nhân thân, đối tượng được xác định là Vũ Hồ Hải Minh, sinh năm 2005, trú tại thôn Phong Niên, đặc khu Cát Hải, thành phố Hải Phòng.

Đối tượng Vũ Hồ Hải Minh tại cơ quan Công an - Ảnh: Công an Quảng Ninh Đối tượng Vũ Hồ Hải Minh tại cơ quan Công an - Ảnh: Công an Quảng Ninh

Đây là đối tượng đang bị truy nã theo Quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng về tội "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi" theo khoản 1 Điều 145 Bộ luật Hình sự. Sau khi bị khởi tố, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương nên bị cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định truy nã.

Ngay sau khi xác định đúng đối tượng, Công an phường Móng Cái 1 đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, khống chế, bắt giữ an toàn, đồng thời hoàn thiện hồ sơ, thực hiện các thủ tục bàn giao đối tượng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều tra số tiền 19 triệu đồng, công an triệu tập thanh niên 29 tuổi

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