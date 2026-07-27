HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Điều tra số tiền 19 triệu đồng, công an triệu tập thanh niên 29 tuổi

Trang Anh
|

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an xã đã khẩn trương tiến hành xác minh hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ để truy tìm đối tượng gây án.

Công an xã Pắc Ta, tỉnh Lai Châu ngày 26/7/2026 cho biết vừa nhanh chóng điều tra, làm rõ đối tượng trộm cắp tài sản. Trước đó, Vào ngày 22/07/2026 Công an xã Pắc Ta tiếp nhận tin báo của bà Lường Thị Phương, trú tại bản Suối Lĩnh, xã Pắc Ta về việc bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm số tiền 19.080.000 đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an xã Pắc Ta đã khẩn trương tiến hành xác minh hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm đối tượng gây án.

Sau gần 24 giờ điều tra, xác minh lực lượng Công an xã Pắc Ta đã xác định đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản là Tráng A Pò, sinh năm 1997, trú tại bản Suối Lĩnh, xã Pắc Ta, tỉnh Lai Châu. Đối tượng đã được triệu tập làm việc và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Đối tượng Tráng A Pò - Ảnh: Công an Lai Châu

Quá trình đấu tranh, cơ quan Công an đã thu hồi số tiền 19.080.000 đồng để xử lý theo quy định và bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người bị hại.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Qua vụ việc trên, Lực lượng Công an khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, thường xuyên kiểm tra, gia cố cửa khóa, cất giữ tiền và tài sản có giá trị ở nơi an toàn; khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn hoặc xảy ra vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự cần kịp thời thông báo cho lực lượng Công an để được tiếp nhận, xử lý nhanh chóng.

Điều tra hợp đồng thuê 4 xe ô tô, công an bắt Lê Văn Liệu SN 1989
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
SUV Mercedes-Maybach GLS 2027 ra mắt: Lần đầu dùng hệ truyền động V8 hybrid, mạnh 603 mã lực

SUV Mercedes-Maybach GLS 2027 ra mắt: Lần đầu dùng hệ truyền động V8 hybrid, mạnh 603 mã lực

01:38
SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

00:50
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

01:25
VinFast ra mắt xe máy điện mới: Pin LFP, chạy 160km/sạc, cốp rộng

VinFast ra mắt xe máy điện mới: Pin LFP, chạy 160km/sạc, cốp rộng

01:04
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

01:44
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại