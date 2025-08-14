Lên trông cháu, mẹ chồng suốt ngày kể “lương giúp việc 9 triệu/tháng”, câu nói của hàng xóm khiến bà lặng thinh

Tôi là Liên, năm nay 29 tuổi. Vợ chồng tôi kết hôn 5 năm, có 1 bé gái 4 tuổi. Hiện tôi đang mang thai con thứ 2. Sức khỏe của tôi không được tốt nên nhờ mẹ chồng ở quê lên hỗ trợ. Bố chồng tôi mất đã lâu, mẹ ở quê 1 mình cũng buồn. Ban đầu khi chúng tôi ngỏ lời, mẹ chồng từ chối vì bà thích ở quê. Ở nhà bà cũng đi chợ, bán hàng, kiếm đồng ra đồng vào. Nhưng vài hôm sau, bà nghĩ lại và đồng ý. Chúng tôi rất vui mừng.

Có mẹ, gia đình tôi đỡ vất vả hơn. Hàng ngày, bà giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn. Hàng tháng, vợ chồng tôi biếu mẹ 2 triệu đồng. Ngoài ra, thỉnh thoảng tôi mua tặng mẹ bộ quần áo, thuốc bổ. Mỗi dịp mẹ về quê, tôi cũng gửi thêm mẹ chi phí đi đường, mua bán. Mẹ chồng - nàng dâu ở với nhau cũng có lúc va chạm, song tôi cố gắng dĩ hòa vi quý để giữ hòa khí trong nhà.

Tôi cũng chủ động trò chuyện, hỏi han mẹ để hiểu hơn tâm tư, tình cảm của bà, chỉ mong sao cả nhà chung sống vui vẻ, thoải mái. Mẹ chồng tôi chỉ có mình chồng tôi là con trai, tương lai chúng tôi cũng dự định đón mẹ lên ở cùng để tiện chăm sóc, phụng dưỡng bà.

Mẹ chồng tôi hay bóng gió chuyện đi làm giúp việc lương cao, được chủ nhà quý trọng. (Ảnh minh họa tạo bởi AI)

Thế nhưng, sau khi lên nhà tôi được một thời gian, mẹ quen biết một vài người làm giúp việc trong tòa nhà, hay gặp gỡ, trò chuyện với họ. Nhiều lần, mẹ nói bâng quơ: “ Giờ đi làm giúp việc lương gần 9 triệu/tháng, chủ nhà còn mua quần áo cho, cho tiền về quê, Tết được thưởng tháng thứ 13. Mà giờ đi làm giúp việc người ta quý lắm, vì khó tìm người ”. Tôi để ý thấy mẹ cũng không được vui vẻ cho lắm.

Lần đầu mẹ nói, tôi nghĩ bà chỉ đang kể chuyện. Nhưng việc cứ lặp đi lặp lại khiến tôi suy nghĩ. Tôi nói với chồng, hay là mẹ không hài lòng điều gì? Hay chúng tôi biếu mẹ ít tiền quá? Nói thật, vợ chồng tôi cũng khó khăn, hiện còn đang phải trả góp mua nhà, lo cho con cái, lại sắp đón con thứ 2. Mẹ lên giúp, chúng tôi cũng rất biết ơn. Và tôi cũng nghĩ rằng, nếu đem tình cảm gia đình ra để so sánh vấn đề tiền bạc thì rất khó. Sau khi bàn bạc, chúng tôi quyết định gửi mẹ thêm 1 triệu đồng, tổng là 3 triệu đồng/tháng.

Một hôm, có bác Nguyệt hàng xóm sang chơi. Mẹ tôi và bác ngồi ở phòng khách nói chuyện, còn tôi đang nấu cơm trong bếp. Câu chuyện đưa đi đưa lại, mẹ chồng tôi lại nhắc đến chuyện đi làm giúp việc lương 9 triệu/tháng.

Tiếp lời mẹ, bác Nguyệt vừa phe phẩy chiếc quạt nan vừa thở dài: " Bà nói đúng. Nhưng tiền bạc chưa chắc đã bằng niềm vui được ở cạnh con, cháu. Như tôi đây, tiền bạc thì chẳng phải khó khăn gì, nhưng thèm mãi một mụn cháu để được yêu thương, chăm sóc cho nó mà chẳng có đây. Con dâu tôi hiếm muộn đã 7 năm, chữa đủ các biện pháp, tiêu tốn đến hàng tỷ đồng mà vẫn chưa đạt kết quả. Nhìn bà mà tôi ao ước đấy bà biết không? ".

Mẹ chồng tôi không nói thêm câu gì, ánh mắt bà bỗng đổi khác, dường như bà đã nhận ra rằng giá trị của gia đình vượt xa những con số.

Mẹ chồng và chúng tôi đã dần hiểu nhau hơn sau những câu chuyện trong cuộc sống. (Ảnh minh họa tạo bởi AI)

Sau ngày đó, mẹ chồng đã không còn nhắc đến chuyện đi làm giúp việc nữa. Bà trở nên gần gũi và thoải mái hơn trong cuộc sống hàng ngày với chúng tôi. Tôi cũng cảm nhận rõ nét tình yêu thương và sự chia sẻ từ mẹ chồng dành cho con cháu.

Dần dần, gia đình trở nên gắn bó hơn. Dù cuộc sống có khó khăn, nhưng khi có tình yêu thương và sự thấu hiểu, mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn. Và nhờ có những điều đó, giúp chúng tôi nhận ra rằng, trong cuộc cống, có những điều quý giá không thể nào đong đếm được bằng tiền.