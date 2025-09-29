Lên tàu thử máy khi bão giảm cấp, gió lốc mạnh đánh chìm tàu, 9 thuyền viên mất tích

Hai tàu này trước đó được sửa chữa từ tháng 6 và vừa hoàn thành. Đêm qua (28/9), khi bão giảm cấp, các thuyền viên và thợ sửa tàu lên tàu kiểm tra kỹ thuật, cho nổ máy thử thì gặp gió lốc mạnh, nước chảy xiết khiến tàu đứt neo.

Trên tàu có 13 người, trong đó 4 người đã bơi được vào bờ an toàn. Hiện 2 tàu được xác định đã chìm, 9 thuyền viên mất tích vẫn chưa tìm thấy.

Công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do mất điện lưới từ đầu tối qua và thời tiết tiếp tục xấu.

Trước đó, chính quyền địa phương đã có công điện khẩn yêu cầu tàu thuyền vào nơi neo đậu an toàn, nghiêm cấm người ở lại trên tàu khi bão đổ bộ. Tuy nhiên, sau khi bão giảm cấp, các thuyền viên đã lên tàu thử máy, vi phạm quy định phòng, chống bão.

Các lực lượng chức năng đang tiếp tục nỗ lực tìm kiếm, sẵn sàng phương tiện cứu nạn khi điều kiện thời tiết cho phép.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cùng Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh đã có mặt tại hiện trường xuyên đêm chỉ đạo trực tiếp công tác ứng cứu.