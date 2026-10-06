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Lên mạng thắc mắc 1 câu, cô gái khiến nhiều người ngỡ ngàng: Hai từ Tiếng Việt này mà cũng không biết?

Thanh Hương
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Rất nhiều cư dân mạng sau đó đã bất ngờ và cho rằng cô gái thiếu kiến thức căn bản, cũng như có vốn từ vựng ở mức "yếu".

Một bài đăng trên mạng xã hội mới đây của một cô gái đã thu hút nhiều bình luận từ cư dân mạng. Chỉ trong chưa đầy một ngày đăng tải, bài viết nhận được hơn 2,8 nghìn lượt thả tim và hơn 400 bình luận.

Theo đó, cô gái đăng tải hình ảnh dường như chụp từ một cuốn sách tiếng Việt với phần ghi nhớ: "Từ đồng nghĩa là những từ có nghĩa giống nhau (ví dụ: bố, ba, cha,...) hoặc gần giống nhau (ví dụ: ăn, xơi, chén,...). Khi viết hoặc nói, cần lựa chọn từ phù hợp nhất với ý nghĩa được thể hiện.

Trước ví dụ từ vựng mà sách đưa ra, cô gái cảm thấy khó hiểu và đặt câu hỏi: "Xơi, chén là cái từ gì vậy"? 

Bài đăng gây chú ý của cô gái

Rất nhiều cư dân mạng sau đó đã bất ngờ và cho rằng cô gái thiếu kiến thức căn bản, cũng như có vốn từ vựng ở mức "yếu". Một số người để lại bình luận như sau: "Hai từ này mà cũng không biết? Bạn chưa nghe thấy "mời ông bà "xơi" cơm" bao giờ à? Hoặc là "đánh chén" bữa cơm"; "trước khi đăng bài hoạnh họe, sao bạn không bỏ ra vài phút lên mạng tra từ nhỉ?"; "từ này mà cũng không biết?".

Theo từ điển tiếng Việt của Hoàng Phê, từ "chén" khi là động từ có nghĩa là "ăn, về mặt coi như là một thú vui". Chẳng hạn "chén một bữa no say", "đánh chén". Còn từ "xơi" (động từ) mang nghĩ "ăn, uống hoặc hút (thường dùng trong lời mời chào). Chẳng hạn "mời bác xơi cơm", "mời bác vào nhà xơi nước"; "ngồi chơi xơi nước". Ngoài ra, nó cũng còn một nghĩa khác là phải chịu, bị (điều không hay). Chẳng hạn: "xơi" một trận đòn đau,...

Nhìn lại, vụ việc không chỉ là một tình huống dở khóc dở cười trên mạng xã hội, mà còn là lời nhắc nhở về sự phong phú, đa tầng của tiếng Việt. Thay vì vội vã phản bác những điều mới mẻ với bản thân, việc chủ động tra cứu và mở rộng vốn từ sẽ giúp mỗi người thêm hiểu và trân trọng sự giàu đẹp của tiếng mẹ đẻ...

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