Phương tiện hủy diệt được gọi là "vũ khí diện rộng" này nhằm mục đích bắn phá các vệ tinh Starlink bằng hàng trăm nghìn phần tử hình cầu mật độ cao, "có thể vô hiệu hóa nhiều vệ tinh cùng lúc, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng cho các hệ thống quỹ đạo khác".

Theo đánh giá, các vệ tinh Starlink nằm ở độ cao khoảng 550 km so với mặt đất. Trong khi đó Trạm vũ trụ Thiên Cung của Trung Quốc và Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) hoạt động ở quỹ đạo thấp hơn, "vì vậy cả hai đều có nguy cơ bị ảnh hưởng".

Giới chuyên gia tin rằng sau một cuộc tấn công như vậy, "các viên đạn" và mảnh vỡ vệ tinh sẽ rơi xuống Trái đất, có thể gây hư hại cho nhiều hệ thống quỹ đạo khác trên đường đi.

Một số cơ quan tình báo phương Tây tin rằng mục tiêu của hành động tấn công không gian tiềm tàng do Moskva thực hiện là nhằm hạn chế ưu thế của phương Tây trên vũ trụ, đặc biệt là mạng vệ tinh Starlink hỗ trợ Ukraine trên chiến trường.

Các quan chức Nga đã nhiều lần cảnh báo rằng vệ tinh thương mại phục vụ Lực lượng Quốc phòng Ukraine có thể "trở thành mục tiêu hợp pháp".

Hệ thống phóng tên lửa phòng không S-500 sẽ là phương tiện chuyên dụng nhằm tiêu diệt mạng lưới vệ tinh Starlink?

Và mới đây, Nga tuyên bố đã triển khai trung đoàn hệ thống tên lửa phòng không S-500 Prometheus đầu tiên, có khả năng tấn công các mục tiêu ở quỹ đạo thấp.

Không giống như tên lửa mà Nga đã thử nghiệm vào năm 2021 để phá hủy một vệ tinh thời Chiến tranh Lạnh đã ngừng hoạt động, vũ khí mới đang được phát triển sẽ nhắm vào nhiều vệ tinh Starlink cùng một lúc, gây ra thiệt hại ở mức vô cùng lớn.

Thiếu tướng Christopher Horner - chỉ huy Bộ Tư lệnh Không gian Lực lượng Vũ trang Canada nói rằng những phát triển tương tự của Nga "không thể bị loại trừ" trong bối cảnh các tuyên bố trước đó của Mỹ về việc đang nghiên cứu vũ khí hạt nhân "không phân biệt mục tiêu" đặt trên không gian.