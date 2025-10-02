'Lên đèn' công trình top đắt đỏ nhất thế giới ở Việt Nam: Rộng 25.000m2, 'đại thụ' ngành kiến trúc thiết kế

Khởi công Dự án Nhà hát Opera Hà Nội: Biểu tượng mới cho Thủ đô

Ngày 5/10, Hà Nội sẽ chính thức khởi công xây dựng Nhà hát Opera Hà Nội tại phường Tây Hồ, đánh dấu một mốc quan trọng trong các hoạt động kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2025). Đây là một trong những dự án trọng điểm, không chỉ nâng cao giá trị văn hóa mà còn làm thay đổi diện mạo của Hà Nội.

Nhà hát Opera Hà Nội mang cảm hứng sóng nước hồ Tây. Ảnh: Sun Group

Nhà hát Opera Hà Nội, nằm trong quần thể công viên văn hóa - nghệ thuật chuyên đề tại khu vực Hồ Tây, được kỳ vọng sẽ trở thành một biểu tượng văn hóa nghệ thuật của Thủ đô, thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới. Đây là công trình đặc biệt, được xây dựng với nguồn vốn xã hội hóa 100% từ Tập đoàn Sun Group.

Đây sẽ là một quần thể công viên văn hóa, nghệ thuật chuyên đề, bao gồm nhà hát thành phố, các công trình tôn giáo tín ngưỡng, khu vui chơi giải trí và các dịch vụ khách sạn thương mại.

Mái vòm nhà hát được thiết kế bởi các nguyên lý toán học và vật lý vô cùng phức tạp. Ảnh: Sun Group

Các dự án trọng điểm của Hà Nội trong dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô như việc xây dựng Nhà hát Opera tại Tây Hồ sẽ là những dấu mốc quan trọng, làm thay đổi diện mạo Thủ đô, nâng cao chất lượng sống cho người dân và đưa Hà Nội bước vào một kỷ nguyên mới, xanh, sạch và đẹp hơn.

Với việc khởi công Nhà hát Opera Hà Nội, Thủ đô không chỉ đón nhận một công trình văn hóa mang tầm quốc tế mà còn khẳng định vị thế của mình như một trung tâm văn hóa, nghệ thuật lớn trong khu vực và trên thế giới.

Nhà hát Opera Hà Nội: Kiến trúc đỉnh cao và sáng tạo

Với tổng mức đầu tư hơn 12.756 tỷ đồng, Nhà hát Opera Hà Nội sẽ có thiết kế ấn tượng và quy mô vượt trội. Khu vực nhà hát sẽ được xây dựng trên diện tích đất hơn 25.000 m2 với tổng sàn xây dựng là 42.000 m2.

Công trình được thiết kế bởi kiến trúc sư nổi tiếng người Ý, "cây đại thụ" của ngành kiến trúc thế giới Renzo Piano. Ông là người có những tác phẩm đã thay đổi diện mạo nhiều thành phố trên thế giới.

Nhà hát sẽ có một mái vòm lấy cảm hứng từ gợn sóng của Hồ Tây, được làm bằng kết cấu vỏ mỏng tự chịu lực, tạo ra hiệu ứng ánh sáng biến đổi theo thời gian, phản chiếu vẻ đẹp của Hồ Tây. Mái vòm này không chỉ là một phần của công trình mà còn là sản phẩm của những nghiên cứu chuyên sâu về sinh học cấu trúc, từ xương, vỏ ốc đến các gân lá của hoa súng nổi trên mặt nước.

Không chỉ có vỏ mái độc đáo bậc nhất thế giới, nhà hát Opera mới của Thủ đô còn được ứng dụng nhiều công nghệ và kỹ thuật thiết kế tân tiến. Toàn bộ tường của khán phòng chính được trang bị hệ thống các tấm acoustic có thể vận hành bằng cơ khí.

Với mỗi loại hình biểu diễn diễn khác nhau, các tấm acoustic sẽ được điều khiển đóng, mở, lên xuống theo các hướng và vị trí tương ứng. Từ đó, đảm bảo độ phản xạ âm, hút âm và thời gian âm vang phù hợp với yêu cầu của từng chương trình nghệ thuật.

Renzo Piano chia sẻ: Với Nhà hát Opera Hà Nội, tôi muốn góp phần tạo nên một công trình mang tính biểu tượng cho Việt Nam, xứng đáng nằm trong danh sách các nhà hát nổi tiếng thế giới như tại Paris, Milan, Berlin, London, New York hay Los Angeles.

Nhà hát Opera Hà Nội không chỉ là một không gian biểu diễn các chương trình nghệ thuật quốc tế tầm cỡ, mà còn là một điểm đến văn hóa, giải trí cho người dân Thủ đô. Ngoài khán phòng opera với 1.815 chỗ ngồi (gấp ba lần Nhà hát Lớn Hà Nội), nhà hát còn sở hữu một khán phòng đa năng với sức chứa từ 1.010 đến 2.000 chỗ, cùng nhiều không gian phụ trợ như sảnh chính, phòng diễn tập, bảo tàng, và sàn vọng cảnh.

Bên cạnh công trình biểu diễn nghệ thuật, khu vực xung quanh Nhà hát sẽ được quy hoạch thành một công viên xanh, với các ao, hồ như ao sen chùa Phổ Linh, hồ Thuỷ Sứ sẽ được cải tạo và làm sạch, phục hồi và trồng thêm sen Tây Hồ, tạo nên một không gian hài hòa giữa thiên nhiên và kiến trúc.