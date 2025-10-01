Chốt dịp khởi công siêu dự án 7.800 ha, giá 300.000 tỷ đồng: Hiện thực hóa "Kỳ tích sông Hồng" ở châu Á?

Dự kiến khởi công dự án “Trục cảnh quan sông Hồng” đầu năm 2026

Cuối tháng 9, tại trụ sở UBND Thành phố Hà Nội, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Đức Tuấn, liên danh Công ty CP Phát triển Bất động sản Văn Phú và Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả đã trình bày báo cáo lần thứ hai về định hướng chiến lược tổng thể phát triển dự án “Trục cảnh quan sông Hồng”. Cuộc họp có sự tham dự của lãnh đạo các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương.

Theo kế hoạch, liên danh sẽ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đề xuất và báo cáo nghiên cứu khả thi để trình UBND Thành phố phê duyệt. Đồng thời, khu vực và thời điểm khởi công dự án được xác định vào đầu năm 2026, cho thấy quyết tâm cao độ đưa dự án trọng điểm này vào triển khai thực tế.

Dự án xây dựng Đại lộ và cảnh quan ven sông Hồng có tổng chiều dài khoảng 40 km, sử dụng 7.800 ha đất, chia thành hai phần: tuyến bên phải sông Hồng (hướng nước chảy) dọc theo Vành đai 4, bắt đầu từ cầu Hồng Hà và kết thúc tại cầu Mễ Sở; tuyến bên trái sông Hồng nối với Dự án đường kết nối di sản văn hóa du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng.

Các công trình kiến trúc biểu tượng sẽ là điểm nhấn nhận diện không gian sông Hồng trong tương lai. Ảnh minh họa bằng AI ChatGPT

Dự án được kỳ vọng sẽ kiến tạo một “trục xương sống chiến lược”, kết nối giao thông – đô thị – văn hóa – sinh thái, qua đó khơi dậy sức sống mới cho toàn bộ không gian ven sông Hồng. Đây cũng sẽ là không gian công cộng lớn nhất Hà Nội trong tương lai, nơi người dân có thể tiếp cận dòng sông gần gũi, an toàn và giàu cảm hứng.

Ngoài giá trị đô thị, dự án còn mang ý nghĩa chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Khi hoàn thành, “Trục cảnh quan sông Hồng” sẽ trở thành biểu tượng cho tinh thần đổi mới và khát vọng phát triển của Thủ đô.

Các công trình kiến trúc biểu tượng sẽ là điểm nhấn

Với tổng mức đầu tư dự kiến lên đến 300.000 tỷ đồng (chưa gồm kinh phí GPMB), dự án bao gồm nhiều hạng mục đầu tư. Liên danh đề xuất các công trình kiến trúc biểu tượng sẽ là điểm nhấn nhận diện không gian sông Hồng trong tương lai như:

Về cấu trúc tổng thể, toàn tuyến sẽ hình thành ba khu vực chức năng lớn:

Cùng với đó, là quy hoạch hệ thống giao thông hiện đại với mạng lưới đa tầng - đa phương thức gồm:

Song song với các chiến lược phát triển, định hướng tổ chức không gian ven sông được thiết kế theo cấu trúc đa tầng - đa chức năng dựa trên cao độ địa hình tự nhiên.

Học hỏi kinh nghiệm từ "Kỳ tích sông Hàn" (Hàn Quốc)

Video mô phỏng Dự án Đại lộ và cảnh quan ven sông Hồng trong tương lai do AI ChatGPT sáng tạo (video chỉ mang tính chất giả định).

Trước đó, UBND TP Hà Nội đã giao liên danh Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Văn Phú và Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả được giao nhiệm vụ nghiên cứu, lập quy hoạch tổng thể dự án “Trục cảnh quan sông Hồng”.

Nhận định đây là dự án có quy mô lớn, phức tạp và mang tính liên ngành, Liên danh Văn Phú - Đèo đã triển khai hàng loạt hoạt động nghiên cứu hội thảo chuyên sâu với các chuyên gia hàng đầu, cũng như đi khảo sát học tập kinh nghiệm.

Tháng 8/2025, Công ty Văn Phú và Đèo Cả lần thứ hai tổ chức chương trình khảo sát thực tế tại Trùng Khánh (Trung Quốc) để tham quan các công trình hạ tầng ven sông tiêu biểu, đồng thời huy động đội ngũ tư vấn trong nước và quốc tế tham gia nghiên cứu dự án.

Đến tháng 9/2205, đoàn công tác Tập đoàn Đèo Cả đã có buổi làm việc với ông Oh Se-hoon, Thị trưởng thành phố Seoul nhằm học hỏi kinh nghiệm về “Kỳ tích sông Hàn” của Hàn Quốc, từ đó áp dụng để kiến tạo “kỳ tích sông Hồng” tại Việt Nam, phù hợp với tầm nhìn của lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

“Kỳ tích sông Hàn” đề cập tới thời kỳ công nghiệp hóa thần tốc tại Hàn Quốc, diễn ra trong giai đoạn giữa của thế kỷ 20 và kéo dài cho đến đầu thế kỷ 21. Trong giai đoạn này, Seoul đã trở thành trung tâm tài chính và công nghệ hàng đầu thế giới, tận dụng các dự án quy hoạch đô thị để biến sông Hàn thành “trục phát triển đô thị – văn hóa – du lịch”.