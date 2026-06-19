Lên chuyến xe mùa hè ngày 21/6 cùng ShopeeFood, đặt lịch chốt deal ăn ngon cả tuần

Không chỉ mang đến loạt ưu đãi trà sữa, cà phê và món ngon hấp dẫn, Trùm Deal Lên Live 21/6 cùng ShopeeFood còn hứa hẹn khuấy đảo mùa hè với nhiều bất ngờ thú vị.

Lập hội chốt đơn, săn deal giảm nửa giá tưng bừng

Nắng nóng kéo dài cũng là lúc những món giải nhiệt lên ngôi. Tại Trùm Deal Lên Live 21/6 của ShopeeFood, hàng loạt ưu đãi "mua trước, dùng sau" với mức giảm 50% sẽ đồng loạt lên sóng, từ trà sữa đầy topping, matcha thơm béo đến các món nước "hot trend" hiện nay. Đừng quên lưu sẵn danh sách món yêu thích, được cập nhật trên fanpage ShopeeFood VN để sẵn sàng chốt đơn ngay khi livestream bắt đầu.

Đặc biệt, với sự xuất hiện của KOI Thé, KATINAT, Cheese Coffee, The Coffee House, Kom Phê Cha, Chạm Dalat Cafe & Kem Bơ hay Hồng Trà Sữa Tam Hảo…, phiên livestream hứa hẹn mang đến một đại tiệc giải nhiệt đa sắc màu, đáp ứng mọi khẩu vị và sở thích của giới trẻ.

Từ 9h30 đến 16h chủ nhật 21/6 này, đừng quên hoàn thành "nhiệm vụ hệ thống" là săn deal ăn ngon cho cả tuần trên Trùm Deal Lên Live của ShopeeFood.

Ngoài các đồ uống mát lạnh, đây còn là bữa tiệc để người dùng thả ga khám phá món ngon với loạt deal giảm nửa giá. Từ lẩu, pizza, gà rán của các thương hiệu được yêu thích như Haidilao, Pizza Hut, McDonald's, The Pizza Company đến những lựa chọn quen thuộc cho bữa trưa hay bữa tối như Hủ Tiếu Nam Vang Thành Đạt, Bún Đậu Homemade hay Nem Nướng D'ran đều sẽ góp mặt trong livestream.

Không chỉ chiều lòng các thợ săn deal kỳ cựu, ShopeeFood còn giúp người dùng lần đầu tham gia Trùm Deal Lên Live nhanh chóng bắt nhịp với cuộc vui. Cụ thể, khi theo dõi xuyên suốt chương trình, bạn sẽ có cơ hội săn voucher giảm 30.000 đồng cho đơn hàng đầu tiên với giá trị tối thiểu 0 đồng (số lượng có hạn, mức giảm không vượt quá giá trị đơn hàng) vào các khung giờ ShopeeFood tung ưu đãi. Nhờ đó, ngay từ lần trải nghiệm đầu tiên, người tham gia có thể dễ dàng săn được những món ăn yêu thích với mức giá phù hợp.

Bên cạnh loạt ưu đãi trên, bạn còn có thể thử vận may để săn loạt món ăn vặt quen thuộc như milo dầm, trà sữa, mì trộn, bánh tráng trộn hay gỏi cuốn với mức giá chỉ 10.000 đồng (số lượng có hạn). Cứ mỗi 15 phút từ 13h đến 15h, cơ hội chốt deal 10.000 đồng lại được ShopeeFood mở ra, tiếp sức cho những ai đang cần nạp năng lượng giữa ngày.

Một mẹo nhỏ để không bỏ lỡ những deal đúng gu là rủ ngay hội "cốt iu" cùng nhập cuộc. Không chỉ tăng cơ hội chốt được loạt món ngon giá hời, bí kíp này còn giúp bạn tận dụng thêm ưu đãi săn càng nhiều, giảm càng sâu từ chương trình. Chẳng hạn, với tổng giá trị đơn hàng từ 399.000 đồng, người dùng còn được giảm thêm 17%, tối đa 85.000 đồng (số lượng có hạn). Nhờ vậy, cả nhóm có thêm nhiều lựa chọn món ngon cho những lần tụ họp sắp tới mà vẫn tiết kiệm chi phí. Biết đâu chỉ sau một buổi săn deal, hội bạn sẽ có ngay thực đơn đa dạng cho cả tuần.

Lên "chuyến xe mùa hè", bật mood giải trí cuối tuần

Không cần xách vali hay ra đường giữa cái nắng oi ả, Trùm Deal Lên Live 21/6 vẫn mang đến một hành trình tận hưởng mùa hè đầy sôi động ngay tại nhà. Chỉ cần mở livestream, người xem đã có thể hòa mình vào không khí rộn ràng của chuyến xe ngập tràn tiếng cười, những màn tung hứng thú vị cùng hàng loạt deal hấp dẫn xuất hiện xuyên suốt chương trình.

Bạn có thể vừa "say nắng" trước dàn khách mời, vừa say mê săn deal không lối thoát tại Trùm Deal Lên Live 21/6.

Dẫn dắt chuyến xe lần này là bộ ba visual đỉnh nóc Dillan, Nicky, Hải Nam cùng với Chị Cano và Puuta. Sự kết hợp của những gương mặt hot hit hứa hẹn khuấy động bầu không khí bằng những màn tương tác hài hước, loạt tình huống bất ngờ hay những khoảnh khắc giải trí kết hợp tung deal khó lòng rời mắt. Những nhiệm vụ thú vị nào đang chờ đón các khách mời trên chuyến xe mùa hè này? Tất cả sẽ được bật mí trong Trùm Deal Lên Live 21/6, diễn ra từ 9h30 đến 16h.

Bạn đã sẵn sàng trở thành hành khách trên chuyến xe mùa hè Trùm Deal Lên Live 21/6 đầy sôi động? Hãy đặt lịch ngay từ hôm nay để không bỏ lỡ bất kỳ khung giờ deal hot nào và cùng ShopeeFood săn trọn loạt ưu đãi hấp dẫn nhé!