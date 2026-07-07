Lee Yi Kyung quỳ gối trước khán giả Việt trong đêm ra mắt "Mẹ ơi, về nhà" tại TP.HCM, nhắn nhủ một điều

"Tôi rất mong sau khi xem bộ phim, mọi người sẽ cảm nhận sâu sắc hơn về tình mẫu tử. Nếu còn có thể, hãy dành nhiều thời gian hơn cho mẹ và liên lạc với mẹ thường xuyên hơn", Lee Yi Kyung nói.

Tối ngày 6/7 tại TP.HCM, chuỗi sự kiện ra mắt phim điện ảnh Việt - Hàn “Mẹ ơi, về nhà” (Here I Am) đã chính thức diễn ra. Sự kiện mang đến nhiều cung bậc cảm xúc từ những chia sẻ chân thành của dàn cast cho đến bầu không khí giao lưu gần gũi, xóa nhòa khoảng cách giữa ngôi sao quốc tế và khán giả Việt.

Lee Yi Kyung

Lee Yi Kyung rưng rưng nhắc về mẹ, quỳ gối trước khán giả Việt

Tại buổi giao lưu sau khi chiếu phim, tài tử Hàn Quốc Lee Yi Kyung đã có những chia sẻ đầy xúc động về lý do gật đầu tham gia dự án. "Cảm nhận đầu tiên khi tôi đọc kịch bản là ngoài tình mẫu tử, điều khiến tôi chú ý nhất chính là sự cô đơn. Có lẽ ai trong chúng ta cũng đều có sự cô đơn của riêng mình. Trong quá trình quay phim, Minh Hà đã truyền cho tôi cảm xúc rất mạnh về tình mẫu tử. Khi diễn cùng bạn, tôi thực sự cảm nhận được tình mẫu tử mà bạn truyền tải và điều đó khiến tôi rất ấn tượng" , nam tài tử chia sẻ.

Bên cạnh đó, ngôi sao phim Bỗng dưng trúng số cũng nghẹn ngào tiết lộ thời gian qua ít có dịp liên lạc với gia đình. Anh mong mỏi bộ phim sẽ lan tỏa thông điệp thiêng liêng: "Tôi rất mong sau khi xem bộ phim, mọi người sẽ cảm nhận sâu sắc hơn về tình mẫu tử. Nếu còn có thể, hãy dành nhiều thời gian hơn cho mẹ và liên lạc với mẹ thường xuyên hơn. Tôi hy vọng trên mạng xã hội sẽ xuất hiện thật nhiều thông điệp như: "Nếu bạn còn mẹ, hãy về gặp mẹ'. Đó là điều tôi mong bộ phim có thể lan tỏa".

Không chỉ dành nhiều tình cảm cho bộ phim, nam diễn viên Hàn Quốc còn bày tỏ sự yêu mến dành cho con người Việt Nam sau thời gian làm việc tại đây. Theo Lee Yi Kyung, điều khiến anh ấn tượng nhất chính là sự chân thành, thân thiện và nguồn năng lượng tích cực của người Việt, đặc biệt là các bạn trẻ.

Lee Yi Kyung quỳ gối trước khán giả Việt trong đêm ra mắt Mẹ ơi, về nhà tại TP.HCM, nhắn nhủ một điều

Giữa bầu không khí giao lưu đầy ắp tiếng cười và sự ấm áp ấy, Lee Yi Kyung đã có một hành động gây bất ngờ lớn. Để đáp lại tình cảm to lớn từ người hâm mộ, nam tài tử đã thực hiện nghi thức quỳ gối cúi chào truyền thống của Hàn Quốc ngay trên sân khấu. Đây là một cử chỉ văn hóa mang ý nghĩa tri ân sâu sắc và khiêm nhường nhất mà anh muốn gửi đến giới truyền thông và khán giả Việt Nam vì đã dành thời gian đến ủng hộ dự án. Khoảnh khắc ấy nhanh chóng nhận được những tràng pháo tay kéo dài từ khán phòng và trở thành một trong những điểm nhấn giàu cảm xúc của đêm công chiếu.

Diễn viên Minh Hà.

Hoàng Yến Chibi tái xuất màn ảnh rộng sau 4 năm, Minh Hà vượt rào cản ngôn ngữ

Lần đầu chạm ngõ điện ảnh với vai Diễm Hạnh, diễn viên trẻ Minh Hà thừa nhận rào cản ngôn ngữ khi làm việc tại Hàn Quốc là một thử thách lớn. Tuy nhiên, chính sự khác biệt ấy đã giúp cô học cách kết nối bằng sự thấu cảm. Nữ diễn viên chia sẻ: "Điều em học được từ các anh chị diễn viên là sự tập trung tuyệt đối vào nhân vật. Chỉ cần thật sự tin vào vai diễn của mình thì cảm xúc sẽ tự nhiên được hình thành".

Về phía dàn cast Việt Nam, Hoàng Yến Chibi cho biết dự án đánh dấu sự trở lại của cô với điện ảnh sau bốn năm vắng bóng. Nữ diễn viên chia sẻ sự đồng điệu sâu sắc với nhân vật Diễm My khi cả hai đều đam mê ca hát và từng ấp ủ giấc mơ tỏa sáng tại Hàn Quốc:

"Diễm My có rất nhiều điểm giống em khi đều yêu ca hát và từng mơ trở thành ca sĩ tại Hàn Quốc. Chính vì vậy, em càng cảm thấy tiếc nuối cho hành trình còn dang dở của nhân vật". Để hóa thân trọn vẹn, cô đã dành 3 tháng học tiếng Hàn nhằm hoàn thành các phân đoạn thoại và thuận lợi làm việc cùng ê-kíp quốc tế.

Khép lại phần giao lưu, nhà sản xuất Ahn Chul Ho tiết lộ "Mẹ ơi, về nhà" được tính toán rất kỹ về ngôn ngữ hình ảnh. Ông chủ ý sử dụng gam màu tươi sáng cho bối cảnh Việt Nam nhằm phản ánh nguồn năng lượng tích cực, tạo sự đối lập với sự ngột ngạt tại Hàn Quốc để làm bật lên hành trình chữa lành. Ông cho hay: "Thông qua sự đối lập về màu sắc, tôi muốn truyền tải rằng ngay cả khi cuộc sống tưởng chừng đã đánh mất hy vọng, con người vẫn có thể tìm lại ý nghĩa từ gia đình, đặc biệt là tình mẹ. Tôi tin Việt Nam là nơi rất phù hợp để kể câu chuyện đó".

Hoàng Yến Chibi tái xuất.

3 diễn viên chính tại buổi ra mắt.

Tại buổi ra mắt ngoài dàn diễn viên tham gia phim còn có nhiều sao Việt đến ủng hộ bộ phim như: Ca sĩ Tóc Tiên, Ái Phương, Gil Lê - Xoài Non, Misthy, Ngọc Thanh Tâm, diễn viên Lê Hạ Anh, Trần Ngọc Vàng, Lâm Thanh Nhã, Thuỳ Anh, Minh Anh.....

Sau khi theo dõi trọn vẹn bộ phim, diễn viên Lê Hạ Anh không giấu được sự xúc động trước thông điệp về tình mẫu tử và giá trị gia đình. Nữ diễn viên chia sẻ: "Mẹ ơi, về nhà mang đến cho tôi rất nhiều cảm xúc khi đan xen khéo léo giữa yếu tố tâm lý, tình cảm gia đình và những khoảnh khắc kịch tính. Điều khiến tôi xúc động nhất là tình yêu Huy Hoàng dành cho mẹ, dù không cùng huyết thống. Bộ phim nhắc nhở tôi rằng tình yêu thương mới chính là gốc rễ của một gia đình. Hy vọng sau khi xem phim, mỗi người sẽ dành nhiều thời gian hơn để yêu thương và trân trọng gia đình mình".

Bên cạnh đó, ca sĩ Mai Quinn - người thể hiện ca khúc nhạc phim cũng chia sẻ niềm tự hào: "Đây là bộ phim đầu tiên mà mình được tham gia với vai trò hát nhạc phim. Được góp một phần nhỏ, được chứng kiến quá trình làm phim và cất giọng trong nhạc phim là một trải nghiệm rất đặc biệt đối với mình".

Mang sứ mệnh khắc họa chân dung "thế hệ cửa hàng tiện lợi", Mẹ ơi, về nhà (Here I Am) dẫn dắt khán giả bước vào thế giới nội tâm giằng xé của Huy Hoàng (Lee Yi Kyung). Là một đứa trẻ người Hàn bị bỏ rơi ngay tại quê nhà từ thuở lọt lòng, cuộc đời chênh vênh của anh may mắn được sưởi ấm và cưu mang bởi mẹ nuôi người Việt Diễm Hạnh (Minh Hà). Sau khi mẹ qua đời, ôm trọn nỗi day dứt để tìm về cội nguồn của bà, Hoàng tình cờ giải vây cho Diễm My (Hoàng Yến Chibi) - một cô gái trẻ rực rỡ đam mê nhưng đang trầy trật mưu sinh tại Hàn Quốc. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của cậu bạn thân từ thuở nhỏ - một tay vô công rỗi nghề khao khát đổi đời Park Ha (Choi Daniel) - đã mang đến những biến cố nghẹt thở, buộc Hoàng và My phải đồng hành cùng nhau. Vượt lên trên một câu chuyện sinh tồn, tác phẩm là tiếng lòng sâu thẳm của những người trẻ khao khát tìm thấy chính mình, chữa lành những vết thương lòng giữa muôn vàn lạc lối. "Mẹ Ơi, Về Nhà" được cầm trịch bởi Đạo diễn Yun Byung Ki – Giám đốc Nghệ thuật kỳ cựu của Liên hoan phim Quốc tế Seoul. Biên kịch do Kim Seong Tae đảm nhận.



