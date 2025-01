Lee Min Ho bị 600 ngàn người chửi bới trong 1 đêm

Tối 6/1, Lee Min Ho và minh tinh Gong Hyo Jin đã xuất hiện trên talk show Zzanbro được phát sóng trên YouTube để tuyên truyền cho bộ phim When the Stars Gossip. Tại đây, tài tử họ Lee bất ngờ chia sẻ về biến cố anh gặp phải cách đây 16 năm khi tác phẩm Vườn Sao Băng “làm mưa làm gió” trên màn ảnh.

Theo lời Lee Min Ho, anh từng bị khoảng 600 ngàn người chửi bới chỉ sau 1 đêm khi tập 1 của Vườn Sao Băng lên sóng: “Khi tập đầu tiên phát sóng, trang cá nhân của tôi bỗng bị chìm trong những bình luận ác ý từ cộng đồng mạng. Có tới 500 ngàn - 600 ngàn người đã tràn vào trang cá nhân để chửi bới tôi thậm tệ”. Trước ống kính, nam diễn viên đình đám cũng hé lộ lý do khiến anh bị netizen ghét bỏ vào thời điểm đó: “Nguyên nhân đến từ việc tôi hóa thân thành nhân vật bắt nạt nữ chính Geum Jan Di (Goo Hye Sun thủ vai). Khi ấy tôi cứ tự hỏi liệu mình có làm sai chuyện gì không và cảm thấy vô cùng lo lắng”.

Lee Min Ho lần đầu chia sẻ về biến cố anh phải đối mặt tại thời điểm Vườn Sao Băng phát sóng

Lee Min Ho bị khoảng 600 ngàn người chửi bới sau 1 đêm hồi năm 2009, khiến cộng đồng mạng sốc nặng.

Lee Min Ho từng trở thành tâm điểm chỉ trích sau khi tập 1 Vườn Sao Băng lên sóng nhưng mọi chuyện đã nhanh chóng thay đổi trong thời gian ngắn. Nam thần Quân Vương Bất Diệt bồi hồi nhớ lại bước ngoặt trong sự nghiệp diễn xuất: “May mắn thay, nhiều khán giả từng tẩy chay vai diễn của tôi sau đó đã thay đổi suy nghĩ và dần yêu mến tôi”.

Khi Lee Min Ho vừa dứt lời, minh tinh Gong Hyo Jin liền trêu chọc đàn em: “Giờ mà bộ phim đó được phát sóng, có khi cậu sẽ bị cư dân mạng kiện nữa đó”. Tài tử họ Lee liền hưởng ứng 1 cách hài hước: “Chưa chắc em bị kiện, nhưng có thể sẽ không còn được xuất hiện trên sóng truyền hình nữa”.

Màn tung hứng của Lee Min Ho - Gong Hyo Jin khiến người hâm mộ không khỏi thích thú.

Trước đó, trong chương trình You Quiz on the Block vào hôm 25/12 năm ngoái, Lee Min Ho hé lộ sự thật không ngờ về cuộc sống của anh ở thời điểm Vườn Sao Băng lên sóng: “Tôi vào vai 1 tài phiệt trong Vườn Sao Băng nhưng thực ra lúc đó tôi đang gặp khó khăn về tài chính. Hoàn cảnh không cho phép nên các thành viên trong gia đình tôi phải sống xa nhau. Mẹ là trụ cột gia đình và tôi thường nghĩ về những khó nhọc đè nặng trên vai bà vào thời điểm đó. Tôi thực sự rất đau lòng khi nhìn thấy bóng lưng gầy gò của mẹ bên đống hóa đơn thanh toán. Lúc đó tôi thực sự muốn chia sẻ gánh nặng với mẹ mình”.

Sau khi Vườn Sao Băng trở nên nổi tiếng và gặt hái vô số thành tích khủng, sự nghiệp Lee Min Ho đã thăng hoa, phất lên như “diều gặp gió”. Anh nhanh chóng trở thành con cưng của các nhà sản xuất và nhiều nhãn hàng. Những năm sau đó, Lee Min Ho tiếp tục ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng qua hàng loạt dự án thành công. Tới nay, nam thần sinh năm 1987 hiện đã vững vàng trong hàng ngũ những ngôi sao hàng đầu Kbiz, có tầm ảnh hưởng rộng khắp châu Á.

Lee Min Ho cho biết gia đình anh từng trải qua khoảng thời gian khó khăn.

Hiện tại, Lee Min Ho đã trở thành sao nam đắt giá hàng đầu xứ sở kim chi.

Nguồn: Kstartrend