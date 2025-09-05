Lee Kwang Soo nói về trải nghiệm đóng cặp với "nàng thơ" màn ảnh Việt

Chiều ngày 4/9, tại TPHCM đã diễn ra buổi ra mắt dự án phim điện ảnh "Tay anh giữ một vì sao". Sự kiện quy tụ đầy đủ dàn cast tham gia phim như Hoàng Hà, Duy Khánh, Cù Thị Trà và đặc biệt là 'hoàng tử châu Á' Lee Kwang Soo.

Khi được hỏi về lý do tham gia phim, Lee Kwang Soo cho biết: "Lúc đầu đọc kịch bản, tôi thấy khá hay và thú vị, có nhiều điểm làm tôi thấy đồng cảm. Ngoài ra, đây là một bộ phim của đạo diễn Kim Sung Hoon. Chúng tôi có mối quan hệ thân thiết đến nay đã 15 năm.

15 năm trước khi tôi còn là 'tân binh' trong lĩnh vực diễn xuất, tôi đã tham gia tác phẩm đầu tiên của đạo diễn Kim Sung Hoon. Cho nên đây là một mối duyên rất đặc biệt ".

Lee Kwang Soo tại buổi họp báo.

Ngoài ra, ngôi sao sinh năm 1985 thừa nhận bản thân không muốn bỏ lỡ cơ hội được sang Việt Nam đóng phim. Anh bộc bạch: " Tôi nhận thấy cơ hội mình có thể đến Việt Nam quay phim không nhiều và không phải tôi cứ muốn đến Việt Nam quay phim là quay được. Cho nên khi cơ hội này đến, tôi thấy rất vui. Đây là trải nghiệm khiến tôi thấy rất hạnh phúc, hãnh diện" .

Với Lee Kwang Soo, khoảng thời gian được làm việc và tiếp xúc với ê-kíp, các bạn diễn và sống tại Việt Nam tuy không quá dài nhưng để lại trong anh nhiều kỷ niệm khó quên. Nam diễn viên yêu con người, ẩm thực và văn hóa Việt.

"Cây hài" của Running Man nói: " Tôi đến Việt Nam trong lần công tác này được 3 ngày. Tôi có dịp chạy vòng quanh thành phố theo lịch trình và có dịp ngang qua những địa điểm mà 1 năm trước chúng tôi đã quay bộ phim này.

Đi đến địa điểm nào, tôi cũng nhớ những kỷ niệm đã trải qua ở đó: hôm đó mình đã quay cảnh nào, ăn món gì, mọi ký ức rõ mồn một như mới ngày hôm qua. Đó là một trải nghiệm vừa thân thuộc nhưng cũng vừa mới mẻ ".

Dàn cast trong phim.

"Hoàng tử châu Á" trả lời báo chí Việt Nam.

Trong Tay anh giữ một vì sao , Lee Kwang Soo vào vai Kang Jun Woo - một ngôi sao hàng đầu Hàn Quốc vô tình bị mắc kẹt ở Việt Nam rồi gặp gỡ Thảo (Hoàng Hà đóng) và nảy sinh tình cảm đặc biệt với cô nhân viên pha chế chân phương, giản dị nhưng đầy đam mê.

Nhớ lại quá trình hợp tác, nam diễn viên 40 tuổi khen ngợi "nàng thơ" người Việt là người hội tụ những yếu tố phù hợp với mô tả của nữ chính.

" Tôi vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc Hoàng Hà lần đầu bước vào, dáng vẻ ấy giống hệt những gì tôi đọc trong kịch bản và hình dung về nhân vật Thảo.

Cá nhân tôi nghĩ Hoàng Hà là một diễn viên có năng lực thích nghi rất cao nên cho dù không phải là tôi mà với bạn diễn nào, tôi nghĩ cô ấy sẽ tạo được 'phản ứng hóa học' rất tốt" .

Với "nàng thơ" màn ảnh Việt - Hoàng Hà

Về phần Hoàng Hà, cô thấy may mắn khi có cơ hội hợp tác với ngôi sao lớn như Lee Kwang Soo. Tuy nhiên, qua quá trình tiếp xúc, người đẹp nhận ra nam nghệ sĩ này khác với hình ảnh hài hước, "lầy lội" được nhiều khán giả biết đến. Trong quá trình làm việc, anh rất nghiêm túc và nhiều lúc khá trầm tính.

"Hai nhân vật Thảo và Jun Woo trong kịch bản được mô tả rất dễ thương và gần gũi. Trong quá trình quay phim, tôi thấy suy nghĩ, cảm nhận của tôi và anh Kwang Soo về hai nhân vật khá giống nhau nên khi tương tác, diễn xuất cùng nhau thì chúng tôi có phản ứng tự nhiên.

Chúng tôi cũng không gặp rào cản ngôn ngữ khi có thể trao đổi bằng tiếng Hàn hoặc tiếng Anh để hiểu ý nhau, khiến cho việc kết nối giữa hai người trở nên dễ dàng, thoải mái hơn.

Điều ấy cũng một phần nào đó khiến chúng tôi tin tưởng nhau hơn, chạm đến cảm xúc của nhau hơn trong quá trình quay phim ", Hoàng Hà bộc bạch.