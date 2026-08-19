Lee Hyori và bạn trai cãi nhau to, đập nát 4 chiếc điện thoại

Đời sống tình ái của Lee Hyori khiến cho công chúng không khỏi ngỡ ngàng.

Sáng 19/8, tờ Sports Chosun đưa tin, Lee Hyori vừa xuất hiện trên chương trình Love War (JTBC) và có nhiều chia sẻ gây xôn xao về bạn trai cũ. Đáng chú ý, mỹ nhân họ Lee không ngần ngại tiết lộ: “Hồi đó, tôi cãi nhau với bạn trai cũ nhiều lắm. Hồi năm 20 tuổi, bản thân tôi vốn có tính khí nóng như lửa, và những người đàn ông mà tôi thích cũng chẳng phải kiểu người hiền lành gì đâu nhé. Nhưng mà nhìn lại thì khoảng thời gian đó cũng thật đáng nhớ”.

Đặc biệt, nữ ca sĩ sinh năm 1979 khiến cả trường quay sốc nặng khi tự công bố cảnh cô và bạn trai cũ cãi nhau “long trời lở đất” tới mức đập phá đồ đạc: “Cứ cãi nhau to là lại ném điện thoại cho vỡ nát. Cuối cùng tôi thay tới 3-4 chiếc điện thoại vào thời điểm đó”.

Lee Hyori cho biết cô từng cãi nhau với bạn trai cũ đến mức đập vỡ 3-4 chiếc điện thoại. Ảnh: Naver

Cũng trong chương trình Love War vừa lên sóng, Lee Hyori còn cởi mở chia sẻ về nguyên tắc hẹn hò của bản thân: “Bản thân tôi cũng rất thích uống rượu và tụ tập, nhưng tôi luôn biết cách giữ chừng mực. Tôi tuyệt đối không bao giờ đến những bàn nhậu có đàn ông lạ vào lúc tối muộn. Tôi không bao giờ làm cho người đàn ông của mình phải cảm thấy bất an”.

Trên các diễn đàn trực tuyến, cộng đồng mạng hiện đang ráo riết truy lùng danh tính người bạn trai cũ mà Lee Hyori nhắc đến trên sóng truyền hình mới đây. Được biết, trước khi đến với ông xã hiện tại - nhạc sĩ Lee Sang Soon, mỹ nhân họ Lee từng dính tin hẹn hò Bi Rain, “thiếu gia Kbiz” Lee Seo Jin, ca sĩ Sung Si Kyung, đại gia Choi Sung Wook.

Những chia sẻ của Lee Hyori đã gây xôn xao khắp mạng xã hội xứ củ sâm. Ảnh: Nate

Bi Rain, Lee Seo Jin và Sung Si Kyung là 3 sao nam từng bước qua cuộc đời Lee Hyori. Ảnh: X

Lee Hyori sinh năm 1979, được mệnh danh là “nữ hoàng Kpop” đời đầu và là “biểu tượng gợi cảm” bất biến của làng giải trí Hàn Quốc. Ra mắt vào năm 1998 với tư cách thành viên nhóm nhạc huyền thoại Fin.K.L, cô nhanh chóng vụt sáng thành ngôi sao hạng A khi bắt đầu sự nghiệp solo với bản hit quốc dân 10 Minutes. Với thần thái sắc sảo, phong cách thời trang dẫn đầu xu hướng và khả năng làm chủ sân khấu đầy mê hoặc, Lee Hyori chính là người định hình tiêu chuẩn vẻ đẹp “khỏe khoắn, tự do và phóng khoáng” cho phụ nữ Hàn Quốc thời bấy giờ.

Lee Hyori từng là nữ hoàng gợi cảm của showbiz Hàn Quốc. Ảnh: X

Bên cạnh danh tiếng rực rỡ trong sự nghiệp, Lee Hyori còn được ngưỡng mộ bởi lối sống đầy cảm hứng và bản lĩnh. Sau thời kỳ đỉnh cao ở showbiz, cô lựa chọn cuộc sống bình lặng tại đảo Jeju cùng chồng là nhạc sĩ Lee Sang Soon, từ bỏ những hào nhoáng của giới thượng lưu để tìm về với thiên nhiên. Thông qua các chương trình thực tế như Hyori’s Homestay, nữ nghệ sĩ đã cho khán giả thấy hình ảnh Lee Hyori giản dị, rất khác với vẻ hào nhoáng trên sân khấu.

Được biết, Lee Hyori và ông xã quen biết qua lời giới thiệu của ca sĩ Jung Jae Hyung và phải mất đến hơn 1 năm, họ mới nhận ra tình cảm dành cho nhau. Trong ngày đầu gặp gỡ, giữa Lee Hyori - Lee Sang Soon bị bao phủ bởi bầu không khí ngượng ngùng. Nhạc sĩ Lee Sang Soon khi ấy đã đến cùng ăn uống với Jung Jae Hyung và Lee Hyori, rồi sau đó lái xe đưa nàng về nhà. Ông xã Lee Hyori tiết lộ lúc ấy anh bị “đơ” không phải vì không thích nữ ca sĩ, mà là không tin được bản thân mình vừa gặp “nữ hoàng gợi cảm” đình đám xứ Hàn. 1 năm sau, họ gặp lại tại concert của Jung Jae Hyung và đến lúc này, Lee Sang Soon mới có được số điện thoại của Lee Hyori. Sau khi kết thúc buổi concert, nhạc sĩ họ Lee nhắn tin hỏi Lee Hyori đã về nhà an toàn chưa nhưng cô không trả lời.

Bước ngoặt tình cảm của cặp đôi đã đến nhờ... 1 chú chó. Khi đó, Lee Sang Soon chuyển đến căn phòng gác mái và lúc này anh muốn nhận nuôi 1 chú chó bị bỏ rơi. Anh hoàn toàn không có kiến thức về các giống chó hay cách chăm sóc chúng nên đã gọi điện cho Jung Jae Hyung để “cầu cứu”.

Lúc này, nam ca sĩ họ Jung tiếp tục kết nối Lee Hyori với Lee Sang Soon vì “nữ hoàng gợi cảm Kpop” rất yêu động vật, là chuyên gia trong lĩnh vực chăm sóc thú cưng. Lee Hyori sau đó đã gửi cho Lee Sang Soon ảnh 1 chú chó tại trung tâm bảo vệ động vật, muốn cùng anh thu âm 1 bài hát cho chiến dịch bảo vệ động vật bị bỏ rơi và tình cảm giữa cặp đôi đã nảy sinh từ đây.

Ngay trước ngày thu âm, Lee Sang Soon đã bị tai nạn gẫy tay. Nhưng chẳng ai ngờ được rằng, tai nạn này cũng đã giúp cặp đôi xích lại gần nhau hơn. “Hyori biết chuyện và đem các món ăn tới. Lúc cô ấy đến, tôi đang cố dọn dẹp nhà cửa. Hyori đã hỏi rằng tay tôi có đau không và trái tim tôi đã lỡ nhịp từ khoảnh khắc đó. Đó là cơ hội để tôi nhìn thấy 1 Hyori hoàn toàn khác biệt so với những gì tôi biết” - Lee Sang Soon hào hứng kể lại. Hóa ra phía sau vẻ ngoài sang chảnh lạnh lùng trên sân khấu, ở ngoài đời Lee Hyori là người vô cùng ấm áp và quan tâm đến mọi người xung quanh.

Cặp đôi dần phải lòng nhau theo thời gian. Ảnh: Naver

Tới năm 2013, cặp đôi thông báo kết hôn trong sự ngỡ ngàng của công chúng. Lee Sang Soon có thể không phải người đàn ông giàu có nhất, đẹp trai nhất từng theo đuổi Lee Hyori nhưng chắc chắn anh là người yêu thương cô chân thành nhất. Cuộc sống yên bình của cặp đôi tại đảo Jeju là niềm mong ước của biết bao nhiêu người.