Lê Xuân Tiền: "Mong mọi người đừng hiểu nhầm về tôi và Ninh Dương Lan Ngọc"

Từ người mẫu, diễn viên đến một "anh tài" dám bước ra khỏi vùng an toàn, Lê Xuân Tiền đang ở một thời điểm đặc biệt để nhìn lại mình.

Lê Xuân Tiền là kiểu nhân vật càng nhìn lâu càng thấy có nhiều điều để nói. Bởi nếu chỉ nhìn vào vẻ ngoài và những cơ hội từng đến với anh, người ta rất dễ nghĩ đây là một hành trình quá thuận lợi. Một chàng trai 19 tuổi bước vào showbiz, nhanh chóng trở thành "chàng thơ" của Đỗ Mạnh Cường, rồi có vai chính điện ảnh và sớm được gọi tên ở những bộ phim trăm tỷ. Nhưng chính Tiền lại là người hiểu rõ nhất rằng, được trao cơ hội và đủ khả năng để giữ lấy cơ hội ấy là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Điều tôi tò mò nhất khi ngồi nói chuyện với Tiền không phải là anh đã làm được bao nhiêu, mà là sau từng ấy năm, anh nhìn chính mình như thế nào. Một người từng quen với việc được gọi bằng những danh xưng đẹp đẽ, nhưng cũng từng bị xem là "bình hoa di động". Một người bước vào cuộc thi ca hát khi biết rõ mình không phải người giỏi nhất, nhưng vẫn chọn chui vào vòng xoay thử thách.

Và rồi, giữa một hành trình vốn được bắt đầu bằng may mắn, Tiền lại gặp những mất mát mà không ai có thể chuẩn bị trước. Có những chuyện khiến một người trưởng thành không phải vì họ muốn, mà bởi cuộc đời buộc họ phải bước tiếp. Có lẽ sau cùng, điều đáng nói nhất về Lê Xuân Tiền không nằm ở việc anh đã đi được bao xa, mà ở cách anh vẫn đang đi, với một mong muốn rất giản dị: đến một ngày nhìn lại, không còn điều gì khiến mình phải tiếc nuối.

Lê Xuân Tiền: "Tôi mong khi gặp lại, không ai hỏi mình đang tiếc nuối điều gì"

Đi qua hành trình ở Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, nếu hôm nay hỏi Tiền: "Đến đây để làm gì?", câu trả lời của bạn có còn giống với ngày đầu bước vào chương trình không?

Cảm xúc hiện tại gần như không khác gì khoảnh khắc đầu tiên nhận được thông báo chính thức được tham gia chương trình. Ngay từ đầu, khi trả lời phỏng vấn của chương trình: "Điều tiếc nuối nhất của Lê Xuân Tiền là gì?", tôi luôn ghi vào đó: "Điều tiếc nuối lớn nhất là không được tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2024 mùa 1". Sau khi xem Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, tôi từng ước giá như nghệ sĩ nam cũng có một sân chơi quy mô, được đầu tư lớn như vậy, nhưng không đòi hỏi tính chuyên nghiệp quá khắt khe đối với tất cả thí sinh.

Tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai không chỉ là ước mơ của riêng tôi mà còn là ước mơ của ba. Trước giờ, tôi luôn có cảm giác mình chưa làm được điều gì để thực hiện ước mơ cho ba. Vì vậy, khoảnh khắc nhận được thông báo tham gia chương trình, tôi vỡ òa hạnh phúc.

Sau khi tham gia chương trình thực tế, Lê Xuân Tiền có đánh giá cái được và cái mất của mình là gì?

Cái được lớn nhất với tôi chắc chắn là được tham gia và thực hiện ước mơ của mình. Nhưng đi cùng theo đó cũng có quá nhiều mất mát xảy đến với mình. Từ khi tham gia chương trình, tôi bắt đầu gặp nhiều biến cố và chông gai hơn, cũng không hiểu tại sao. Ở công 0, tôi gặp rắc rối vì chấn thương, phải quấn chặt cơ để cố gắng hoàn thành tiết mục. Những ngày quay hình tiếp theo gần như tôi chỉ có thể lết từng bước.

Đến công diễn 1, mất mát lại lớn hơn rất nhiều. Đúng hai ngày trước khi trình diễn, tôi nhận được tin về sức khoẻ của ba, và sau đó huỷ các lịch trình để lo hậu sự cho ba. Tôi tham gia chương trình để thực hiện ước mơ của hai ba con, nhưng cuối cùng, người cùng tôi có chung ước mơ ấy lại không thể trực tiếp xem tôi biểu diễn. Tôi đã có cơ hội thực hiện được ước mơ của mình, nhưng cũng phải trải qua một mất mát rất lớn ngay trong chính hành trình ấy.

Khoảnh khắc Tiền nhận tin của ba có khiến bạn cảm thấy bị chùng bước trước mọi thứ?

Hôm đó là buổi tập chính thức để chạy đội hình và tập toàn bộ động tác cho Công diễn 1. Trước đó anh em mới chỉ làm quen với bài và mood, còn 4 giờ chiều hôm đó mới bắt đầu ráp đội hình. Nhưng đến 3 giờ, tôi nhận được thông tin ba phải nhập viện cấp cứu. Tôi nhắn vào group cho anh em: "Có thể hôm nay Tiền lên trễ, mọi người cứ tập đi, em xong việc gia đình lúc nào sẽ lên lúc đấy". Lúc đó tôi vẫn nghĩ mình sẽ sớm quay lại tập vì còn 5 ngày nữa mới đến Công diễn 1. Nhưng khi lên đến bệnh viện, mọi thứ diễn ra quá nhanh.

Trước đó, ba chưa từng phải nhập viện lần nào kể từ khi sinh tôi ra. Vậy mà lần đầu nhập viện lại rơi vào tình trạng nguy kịch ngay. Khi bác sĩ đo, các chỉ số sinh tồn của ba đã chạm mức thấp nhất, gần như sát với điểm tử. Lúc đó tôi thực sự bối rối và hoang mang. Tối hôm ấy, anh em tập xong không thấy tôi đâu mới nhắn tin hỏi thăm xem gia đình có ổn không. Tôi mới thông báo tình hình và nhắn với anh BB Trần: "Anh BB Trần ơi, anh tính lại một line khác cho em, em chỉ cần xuất hiện thôi được không? Em cảm giác không thể theo nổi bài nữa". Bởi bài thi của Nhà Mỹ Nam có đội hình rất kinh khủng, động tác nhiều và tiết tấu cực kỳ nhanh. Trong tình trạng lúc đó, tôi biết mình không thể nào theo kịp.

Nhưng anh BB Trần nói ngay với tôi: "Mọi người đã tính line cho em hết rồi và quyết định sẽ giữ nguyên line đó. Em cứ lo xong việc gia đình đi, tụi anh tập như thế nào sẽ gửi clip cho em xem để nhớ động tác. Kể cả khi lên diễn em không nhảy được hoặc nhảy không đều, em đừng quan tâm. Em cứ đi đúng đường dây mà ekip đã tính và anh em đã bàn bạc".

Tự dưng lúc đó tinh thần tôi quay trở lại. Tôi nghĩ mình đến đây với tâm thế không có gì để mất, tại sao lại phải bỏ cuộc hay suy nghĩ theo hướng tiêu cực? Thôi thì có bao nhiêu chơi bấy nhiêu. Dù biết cơ thể và tâm lý lúc đó hoàn toàn chưa sẵn sàng, tinh thần chiến đấu và mục đích tôi tham gia chương trình vẫn còn nguyên vẹn.

Sau 3 ngày liên tiếp lo việc cho ba xong xuôi, tôi quay trở lại phim trường và lúc đó chỉ còn 2 ngày trước show. Trước khi lên sân khấu, tôi vẫn rất sợ mình không nhớ hết động tác hay vị trí chuyển đội hình vì bài quá nhiều và quá nhanh. Nhưng khi bước lên sân khấu, có lẽ chỉ có bản năng sinh tồn mới giúp tôi làm tốt nhất có thể. May mắn phần trình diễn đã thành công mỹ mãn. Với tôi, đó là niềm vui rất lớn, bởi cuối cùng tôi cũng hoàn thành được sứ mệnh của mình cùng Nhà Mỹ Nam.

Phải qua những chông gai như vậy thì mình mới cảm nhận hết được tình cảm các Anh Tài dành cho nhau đúng không?

Đúng vậy. Qua những chuyện như vậy, tôi mới thấy mọi người thực sự là những người rất tuyệt vời và luôn biết thấu hiểu cho anh em. Nếu mỗi người chỉ đi thi vì mục đích cá nhân, sẽ không ai đồng ý mạo hiểm giữ vị trí cho tôi như vậy. Bởi điểm số được tính cho cả đội, trong khi chương trình lại có loại nữa. Ai cũng có những lo lắng và mục tiêu riêng, nhưng các anh em vẫn sẵn sàng "chịu chơi", chấp nhận rủi ro dù kết quả cuối cùng có thể như thế nào.

Cũng trong công diễn này, khi phần lập đội được lên sóng cũng có nhiều luồng tranh luận. Là người trong cuộc, Tiền đánh giá câu chuyện đó như thế nào và sự việc có gây ảnh hưởng đến cách tương tác hay làm việc của mọi người không?

Tôi không phải là đối tượng bị tấn công trực tiếp khi xảy ra sự việc toxic đó nên mình không cảm nhận được năng lượng của người bị tấn công là như thế nào. Nhưng là người trong câu chuyện, ban đầu tôi cũng muốn lên tiếng giải thích, và các anh em đều khuyên tôi đừng can thiệp, bởi càng giải thích thì câu chuyện có khi càng bị đẩy đi xa. Quan trọng nhất vẫn là những người trong cuộc hiểu nhau là được.

Truyền hình thực tế thì không thể phát sóng toàn bộ những gì ghi hình, mà cần chọn những đoạn highlight một tí. Tình huống đó có quá nhiều thứ và khi lên sóng đã mất đi đoạn mọi người giỡn với nhau lúc đầu. Chỉ là câu chuyện không được chia sẻ đầy đủ thôi. Thực tế lúc vào chọn đội, tôi cũng nghịch một chút. Tôi đi thẳng vào Nhà Mỹ Nam, giả vờ sắp ngồi xuống rồi lại đứng dậy đi một vòng, sau đó mới quay lại ngồi. Anh em lúc đó vẫn tương tác, trêu đùa với nhau rất vui vẻ chứ không ai nghĩ gì quá nhiều.

Còn về câu nói "Nhà Mỹ Nam không có gì" thì là sự thật mà. Trong team đâu có ai làm nhạc đâu, phải nhờ Cheng hỗ trợ, cũng không có ai giỏi về nhảy để dựng bài. Vì vậy, câu nói của anh BB Trần khi ấy hoàn toàn hợp lý nếu đặt trong bối cảnh một chương trình giải trí và cách anh em trêu đùa nhau. Chỉ là khi lên sóng, câu nói vô tình rơi vào một luồng dư luận nhìn nhận mọi thứ nghiêm túc hơn một xíu.

Và khi đến công diễn 2, Lê Xuân Tiền được đội trưởng Hoàng Tôn chọn vào đội khá sớm. Với người tự thừa nhận bản thân không có gì để mất trong chương trình, thì Tiền có thắc mắc lý do tại sao Hoàng Tôn lại chọn mình cho một công diễn với nhiều sự toan tính?

Đó cũng là câu hỏi mà Tiền rất sợ khi vòng chọn đội diễn ra. Lúc anh Hoàng Tôn giơ bảng tên và hình của tôi lên, tôi còn hết hồn. Trong phòng lúc đó còn rất nhiều người tài năng, trong khi bản thân tôi không phải ca sĩ, nhảy chưa tốt, hát cũng chưa hay, nên khi được chọn tôi vô cùng bất ngờ. Vì lúc các đội trưởng vào phòng thuyết phục, không ai đến nói chuyện với Tiền cả. Tôi nghĩ mình phải là một trong những người cuối cùng được chọn.

Với cả đội của anh Hoàng Tôn lúc đó toàn những người rất giỏi và chỉ còn thiếu một thành viên cuối cùng. Tôi áp lực đến mức phải thốt lên: "Sao mà làm khó em quá vậy!". Tôi đắn đo một hồi lâu rồi mới đồng ý, bởi tôi muốn được học hỏi trong một đội hình chuyên nghiệp, cả về ca hát lẫn sản xuất âm nhạc.

Sau đó, tôi có hỏi anh Hoàng Tôn lý do chọn mình. Mọi người nói đã theo dõi hành trình của tôi từ đầu và thấy tôi làm khá tốt, đồng thời đội đang cần một màu sắc "máu chiến" rất riêng như tôi. Anh Tôn còn trêu: "Đội này cần visual nữa, em về gánh phần hình ảnh cho team đi. Tụi anh dù giỏi hay hát hay cỡ nào vẫn cần một nhân tố thu hút bình chọn của khán giả. Còn về âm nhạc, em đừng lo, tụi anh sẽ giúp em làm tốt nhất có thể".

Lý do của Hoàng Tôn chọn Tiền vào đội có hơi mâu thuẫn với mục tiêu "thoát khỏi bình hoa di động" của bạn không?

Câu nói đó là khi tôi tham gia vào Nhà Mỹ Nam, nghĩa là cho dù tham gia vào nhóm nào mà nghĩ Tiền là bình hoa di động, thì Lê Xuân Tiền sẽ làm một bình hoa đẹp nhất. Nhưng đến khi vào Nhà Thám Hiểm, tôi đã mạo hiểm hơn vì phải nghiêm túc để theo mọi người. Xét về vocal, tôi không thể đọ với anh Tôn, anh Thơm, anh Thỏ. Xét về nhảy, tôi không thể bằng Hồ Đông Quan. Tôi sợ mình không làm nỗi, nhưng bản thân lại thôi thúc phải mạo hiểm để khác biệt hơn. Tính cách của Tiền từ trước giờ không ngại thử thách, nên khi được anh Hoàng Tôn chọn vào đội, tôi có suy nghĩ nhưng vẫn đồng ý là vì vậy.

Trong một tập thể có quá nhiều người giỏi, có khoảnh khắc nào Tiền thấy mình bị "lọt thỏm"? Và cách để Tiền tồn tại và hòa nhập trong một tập thể là gì?

Cách tôi tồn tại trong một tập thể là luôn là chính mình. Tôi không cố lẫn vào ai, cũng không lấy một người nào đó làm hình mẫu để rập khuôn theo. Tôi sẽ chiến đấu bằng tất cả những gì mình có thể làm. Nếu có điều tôi biết mình chưa làm được, tôi cũng sẵn sàng nói thẳng: "Cái này em nhắm làm không được, nhưng nếu mọi người muốn thì em vẫn sẽ nỗ lực làm, không sao hết".

Từ trước đến giờ, tôi không sợ mình bị lọt thỏm giữa một đám đông. Tôi chỉ sợ mình không "hợp nguồn nước" thôi. Tôi cũng không sợ mọi người quá giỏi, bởi chuyện mọi người giỏi là điều ai cũng biết rồi. Còn bản thân tôi có thể làm được gì mới là dấu chấm hỏi mà khán giả muốn nhìn thấy. Mà thực ra, mọi người có nhiều thứ thì mới sợ mất, chứ tôi đâu có gì đâu. Với tôi, được tham gia chương trình là đã có tất cả rồi, nên có bao nhiêu thì chơi bấy nhiêu.

Khi chương trình hỏi Lê Xuân Tiền muốn làm gì trong mùa thi này, tôi điền rằng mình muốn trở thành một anh tài có thể truyền cảm hứng cho những người có đam mê. Tôi muốn truyền tải một điều rằng mình không có gì phải sợ. Ai cũng có thể làm được điều mình muốn, miễn là có đủ đam mê để bắt đầu và theo đuổi nó.

Tiền có gặp rào cản nào trong việc giao tiếp hay chia sẻ những đam mê cá nhân với các anh em khác? Bởi không phải ai đến đây cũng quen biết nhau từ trước.

Tôi có một đặc điểm là nếu bước vào một môi trường mà mình cảm thấy không "hợp nguồn nước", tôi sẽ gần như không nói gì cả. Hơn nữa, trong 34 Anh Tài, tôi chỉ lớn hơn khoảng 4-5 người, còn lại đều là các anh lớn. Dù vẻ ngoài có thể trông trưởng thành nhưng tuổi đời của tôi vẫn khá nhỏ, nên trước giờ đi đâu tôi cũng ngại chen ngang lời các anh lớn vì sợ bị đánh giá là bất lịch sự.

Nhưng khi tham gia chương trình, vì cảm thấy "hợp nguồn nước" và kết nối được với mọi người tốt hơn, tôi trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Tôi biết lúc nào mình nên chen tiếng vào lúc nào để có thể tham gia câu chuyện và cũng không còn quá e dè như trước.

Còn những đánh giá của khán giả có gây áp lực đến Tiền không? Nói gì đi nữa, khi chấp nhận đứng trên sân khấu để làm điều không phải sở trường thì chắc hẳn sẽ lo lắng người khác nói gì về mình nhỉ?

Lúc đầu tôi sợ khi công 0 lên sóng thì sẽ bị "ném đá" lắm. Vì dẫu gì việc ca hát trên sân khấu không phải là thế mạnh của tôi. Khi công 0 lên sóng, có rất nhiều bài đăng và tag tên tôi. Tôi vui nhất khi thấy mọi người bất ngờ vì hóa ra Lê Xuân Tiền hát và nhảy cũng không đến nỗi tệ. Đây lại là lần đầu tiên tôi thử một lĩnh vực hoàn toàn mới mà gần như không thấy ai chê. Cảm giác đó thực sự hạnh phúc.

Cũng có những so sánh nhưng nghệ sĩ mà, khó tránh khỏi lắm. Việc của tôi là cố gắng xuất hiện một cách chân thật nhất, mang năng lượng trọn vẹn nhất đến với khán giả. Khi mình là chính mình thì khán giả mới có thể đồng cảm, còn nếu cứ gồng lên để trở thành một người khác, họ sẽ khó cảm nhận được mình.

Tôi cũng từng đọc những bình luận khá khó tính như: "Lê Xuân Tiền hát bình thường, nhảy bình thường, được mỗi cái đẹp". Đọc xong tôi cảm thấy được an ủi, vì với những khán giả khó tính nhất thì vẫn công nhận cho Lê Xuân Tiền cái giao diện đẹp. Tôi chỉ sợ những gì mình làm không được ai để ý thôi, còn được khen được chê chứng tỏ bạn vẫn được ai đó quan tâm đến.

Việc tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai là một gạch đầu dòng như thế nào trong hành trình làm nghề của Lê Xuân Tiền?

Tiền nghĩ hồ sơ sự nghiệp của Tiền mới là lợi thế để mình được tham gia. Còn dĩ nhiên sau chương trình, Tiền có thêm bước tiến mới, nhiều kinh nghiệm và trưởng thành hơn rồi. Có một điều này khá vui, đó là Tiền đã nhận được lời mời hát ở phòng trà và sự kiện. Tôi nghĩ sao mọi người tin tưởng mình đến mức đó vậy. Tiền không nhận mình hát tốt, có lẽ mọi người yêu thích nguồn năng lượng của tôi trong chương trình nên mới gửi lời mời.

Đây là điều tôi rất sợ nhưng cũng rất thích. Bởi một khi đã nhận lời thì tôi phải làm thật nghiêm túc. Người mời Tiền thì họ rất quý mình rồi, nhưng khi tôi xuất hiện tại đó để hát thì không biết khán giả ở dưới sẽ phản ứng ra sao. May mắn là khi tham gia vào chương trình, mình được đào tạo hát live. Nên nếu có đến phòng trà, tôi nghĩ đó là lời mời Lê Xuân Tiền đi hát, chứ không phải mời ca sĩ Lê Xuân Tiền đi hát, giống như kiểu chung vui với khán giả thôi. Tôi mong muốn khán giả đón nhận mình với tâm thế như thế, chứ đừng đòi hỏi Tiền ở sự chuyên nghiệp quá. Tôi không đánh giá mình có khả năng hát quá tốt, nhưng tôi có thể cam đoan rằng mỗi lần xuất hiện, tôi sẽ luôn hết mình với mọi người.

Vậy với người mẫu và diễn viên, Lê Xuân Tiền có khó khăn ra sao khi phải chứng minh năng lực của bản thân trong hai vai trò đó?

Thật ra trước khi tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, sự nghiệp của tôi khá may mắn. Những chông gai lớn dường như chỉ thực sự tìm đến khi tôi bước vào chương trình này. Ngay khi mới bước chân vào nghề người mẫu, tôi đã may mắn được trở thành chàng thơ của NTK Đỗ Mạnh Cường. Sau đó, khi chạm ngõ điện ảnh tôi có vai diễn rất thành công với Ninh Dương Lan Ngọc, một bạn diễn rất tốt.

Khi đó, phim vượt trăm tỷ hơi khó, nên vào top diễn viên trăm tỷ trong vai diễn đầu tiên làm tôi cảm giác mọi thứ đến với mình quá sớm. Khi đó, tôi biết năng lực của mình đến đâu, vẫn là một tay ngang, từ người mẫu sang làm diễn viên, chỉ học các khóa đào tạo ngắn hạn. Còn mọi người mất đến 4-5 năm học trong trường, sau đó mới chật vật đi tìm vai diễn. Nên khi nhìn lại hành trình của mình, tôi cảm thấy may mắn vô cùng.

Có những ý kiến cho rằng ngoại hình chính là cánh cửa đưa Tiền đến những nơi đã có sẵn mọi thứ. Điều này có khiến Tiền cảm thấy lăn tăn trong việc tiếp tục với cơ hội mới, hoặc cảm giác bất công vì phải liên tục chứng minh để thoát khỏi cái mác người đẹp?

Tiền không lăn tăn về điều đó. Ai cũng cần một lý do để được chọn vào dự án. Chúng ta đang ở thời đại mà cái nhìn đầu tiên rất quan trọng. Tiền may mắn có nền tảng vận động viên nên sở hữu body rất đẹp và ngoại hình ưa nhìn. Khi mới vào nghề, mỗi lần đọc được bài báo khen Lê Xuân Tiền trong top người mẫu nam có body đẹp, tôi rất hãnh diện. Nhờ vậy tôi mới có cơ hội được chụp hình, đi diễn và đóng phim. Với tôi đó là may mắn, không phải áp lực vì để có body đó cũng là một quá trình mà.

Còn việc cố gắng chứng minh năng lực, Tiền nghĩ ai làm nghề mà không như vậy. Cá nhân tôi vẫn đang nỗ lực để chứng minh mình vẫn còn có thể tồn tại trong nghề. Tôi thấy tỷ lệ đào thải với mẫu nam rất nhanh. Những bạn cùng thời với Lê Xuân Tiền đã mất tích gần hết rồi, và tôi may mắn là một số người trụ lại được, vẫn có thể đi diễn và đóng phim. Nói ra điều này để thấy rằng Lê Xuân Tiền vẫn đang đi đúng đường và cố gắng từng ngày.

Về sự đa dạng vai diễn, hơn ai hết, bản thân tôi chính là người không thích đóng khung mình vào một loại vai. Nhưng khi tôi nhận các vai không đẹp lại có nhiều bình luận rất nặng nề. Như trong series Trại Hoa Đỏ của đạo diễn Victor Vũ, khán giả nhận xét "sao nay Tiền mập và tàn vậy?". Để đóng vai đó tôi đã tăng 10 kg. Đến 1 tháng rưỡi sau, bấm máy Cô Gái Từ Quá Khứ, tôi lập tức bước vào chế độ siết cân nghiêm ngặt để lấy lại vóc dáng.

Gần đây nhất trong Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ, đạo diễn yêu cầu nhân vật không được quá đẹp, nên trong phim, tôi hoàn toàn không được trang điểm mà chỉ dặm một lớp phấn trắng thôi. Thì, khán giả nhận xét Tiền xấu và già đi (cười). Sau những lần xả vai rôi nhận về bình luận rất tiêu cực. Nên giờ tôi rút kinh nghiệm, mình phải luôn đẹp.

Khi phải tăng/xuống cân liên tục có khiến Lê Xuân Tiền nghĩ hay là mình tập trung cho một vai trò thay vì duy trì song song vừa là diễn viên vừa là người mẫu?

Ở mỗi thời điểm, tôi sẽ ưu tiên một bên. Khi phải tăng cân cho vai diễn, tôi chấp nhận gác lại công việc người mẫu vì lúc đó thể hình không còn phù hợp để chụp thời trang. Ngược lại, khi có vai diễn yêu cầu ngoại hình đẹp, tôi sẵn sàng nhận thêm các công việc người mẫu. Tôi nghĩ làm nghề gì cũng phải có sự đánh đổi.

Vậy đánh đổi lớn nhất sau 10 năm làm nghề của Tiền là gì?

Hmm tôi cảm giác mình vẫn đang đi tìm chính mình. Đến lúc này, tôi chưa có mất mát quá lớn trong nghề. Tôi chỉ cảm thấy mọi thứ đến với mình một cách quá may mắn, và cảm ơn vì số phận cho mình được gần những người quá giỏi.

Nói thật, diễn viên Việt Nam có rất nhiều người giỏi, nhưng vì cơ hội ít nên các anh chị chưa thể có cho mình vai diễn lớn. Tôi cảm thấy rất tiếc và thương. Để trở thành một diễn viên, mọi người phải học rất lâu. Còn tôi là tay ngang lại nhận vai chính, có lúc mình cũng hơi xấu hổ. Vì thế, tôi luôn cố gắng mỗi ngày.

Tiền từ một VĐV và quyết định vào Sài Gòn khi mới 19 tuổi. Một cậu chàng ở quê chập chững vào showbiz lúc đó chắc cũng không hình dung được con đường mình đi lại may mắn như thế?

Khi vừa xuất hiện tôi đã may mắn làm chàng thơ của anh Đỗ Mạnh Cường. Để một mẫu nam trở thành chàng thơ của anh Đỗ Mạnh Cường đã là điều rất kinh khủng. Khi vừa chuyển từ VĐV sang người mẫu, tôi không quá lận đận đi làm quá nhiều việc, mà ngay lập tức được săn đón luôn. Chỉ việc trở thành chàng thơ của anh Đỗ Mạnh Cường thôi đã cho Tiền rất nhiều cơ hội chụp lookbook. Có giai đoạn mỗi ngày Tiền dậy từ 7h sáng, makeup lúc 8h và chụp liên tục đến 9h tối không kịp ăn, thay hơn 100 bộ đồ mỗi ngày. Sau một tháng quá tải, Tiền phải xin chỉ chụp 3 ngày trong tuần thôi vì không có sức để chụp. Dù cực nhưng công việc đó đã nuôi sống Tiền trong thời gian đầu, tạo cho tôi một xuất phát điểm rất hoa hồng.

Và ngoài câu chuyện thời trang, mối quan hệ với Đỗ Mạnh Cường còn cho Lê Xuân Tiền những điều gì trong cuộc sống?

Khi là chàng thơ của anh Đỗ Mạnh Cường, những điều không tốt, xô bồ, cám dỗ hay các năng lượng xấu không dám tìm đến tôi. Lúc đó không biết đâu, nhưng sau nhiều năm trong nghề rồi tôi mới cảm nhận được danh xưng chàng thơ đã cho tôi sự an toàn khi mới bước chân vào TP.HCM. Thứ nhất, tôi không phải lận đận đi tìm công việc để tồn tại. Thứ hai, mình không phải nhận những lời mời gọi mang tính rủi ro cao. Đây Việc trở thành chàng thơ của anh Cường cũng là "cú nổ" rất lớn, khiến tên Lê Xuân Tiền hot hẳn luôn trong làng mẫu. Và khi tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mang đến cho Tiền cảm giác như được sống lại thời điểm đó, sự trở lại này mang đến cho tôi thêm độ nhận diện và sự yêu thích của mọi người giống 10 năm trước.

Làm nghệ sĩ hơn 10 năm, chắc hẳn Tiền cũng từng đọc không ít lời đồn về mình. Có tin đồn nào khiến bạn bật cười vì quá vô lý, nhưng cũng có tin đồn khiến bạn phân vân liệu mình có nên lên tiếng?

Rất nhiều. Ở thời điểm đầu, có quá nhiều luồng dư luận nói về mối quan hệ thầy trò giữa cả hai một cách rất "toxic". Đến khi làm diễn viên và trở thành một trong những nam diễn viên trăm tỷ thì tôi cũng bị chê là bình hoa di động, diễn đơ, diễn dở. Tôi có gồng lên để phân bua nhưng rồi nhận ra mình càng làm như vậy chỉ khiến người khác thấy được sự thiếu sót của mình.

Hiện tại, cho dù ai nói như thế nào, miễn là tôi còn hoạt động được trong nghề, có nghĩa là tôi có khả năng, và tôi sẽ tiếp tục trau dồi. Và để dập tắt những tin đồn đó chính là im lặng và cố gắng làm việc. Sản phẩm mới là câu trả lời, không phải đến từ những dòng chữ qua lại trên mạng xã hội.

Nhắc đến hành trình làm diễn viên, dù đã 7 năm nhưng sự hợp tác của Lê Xuân Tiền với Ninh Dương Lan Ngọc vẫn có sức hút bền bỉ. Tôi tò mò hơn về một góc nhìn khác, khi trào lưu “ship OTP” diễn ra, việc đó giúp nghệ sĩ làm nóng tên tuổi hay gây cản trở cho những công việc với bạn diễn khác?

Jack và Ms.Q là cái bóng rất lớn với tôi. Khi tôi đóng cặp với Thiên Ân, Ngọc Trinh thì ở buổi phỏng vấn nào, mọi người cũng đặt ra sự so sánh với lúc tôi đóng với Ninh Dương Lan Ngọc. Với Tiền, bạn diễn cặp nào cũng giỏi, nhưng để mà nói, Jack và Ms.Q đã đi cùng nhau 3 phim điện ảnh, tạo ra thành công rất lớn, và sự đón nhận cao thì khi so sánh cũng sẽ được đặt ở vị trí cao hơn. Tôi cũng không biết sau này mình có vai diễn nào thay thế cho cái bóng này không.

Ở Tiền và Ngọc đã quá thân với nhau, nên mỗi khi đi sự kiện sẽ thấy cái cách chào hỏi của cả hai không phải là kiểu hào hứng quá mức nữa. Còn mối quan hệ quá hiểu nhau, ăn gì thích gì đều biết khi gặp nhau chỉ cần gật đầu chào là đủ rồi. Đó cũng là lý do Tiền và Ngọc xuất hiện ở sự kiện nào mà không chào hỏi nồng nhiệt thì lại có luồng dư luận nghi hai người này cạch mặt nhau, hay giận hờn gì đó. Nhưng không, chỉ là tụi Tiền đã ở mức tình bạn rất đẹp đến mức sự gặp gỡ nhau ở đâu đó mang tới cảm giác bình thường. Đến thời điểm hiện tại, Tiền, Ngọc và hội bạn của Gái Già Lắm Chiêu liên tục đi ăn với nhau. Nên mong tất cả mọi người đừng hiểu nhầm.

Nếu 10 năm trước gặp Lê Xuân Tiền của ngày đầu bước vào nghề, bạn sẽ nhắn nhủ điều gì?

Tiền sẽ nói một lời cảm ơn. Cảm ơn chàng trai 19 tuổi năm đó đã dám liều lĩnh từ bỏ đỉnh cao an toàn để dấn thân vào một tương lai mịt mù ở Sài Gòn, để từ đó mới có được một Lê Xuân Tiền trưởng thành như ngày hôm nay. Nếu ngày đó không liều lĩnh, chắc chắn sẽ không có Tiền của hiện tại.

Và câu hỏi cuối cùng. Nếu 5 năm nữa tôi lại ngồi ở đây, điều gì bạn hy vọng tôi sẽ không còn phải hỏi Lê Xuân Tiền nữa?

Tiền mong mọi người sẽ không hỏi: "Điều gì khiến Lê Xuân Tiền tiếc nuối nhất?". Bởi vì khi người ta đặt câu hỏi đó, nghĩa là mình vẫn đang có những điều chưa làm tốt hoặc còn dang dở. Tiền mong hành trình sắp tới của mình sẽ trọn vẹn để không còn phải nhắc đến hai chữ tiếc nuối nữa.

Cảm ơn những chia sẻ của Lê Xuân Tiền!