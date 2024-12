Lê Văn Hưng bị bắt vì làm "bùa yêu có khả năng khiến chồng, vợ nghe lời"

Ngày 1/12, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; quyết định khởi tố, tạm giam đối với 3 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, gồm: Lê Văn Hưng, SN 2002; Lê Văn Truyền, SN 2004 và bị can Nguyễn Phi Lương, SN 2003 (cùng có HKTT tại xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam).

Các đối tượng quảng cáo lan truyền thông tin “bùa yêu” có khả năng hút tình, khiến người yêu hoặc vợ, chồng nghe lời để lừa đảo (Ảnh: Bộ Công an).

Quá trình điều tra, Cơ quan Công an xác định, nhóm đối tượng này đã cùng nhau bàn bạc, thống nhất cách pha chế, đóng gói các loại dung dịch, chất bột để làm “bùa yêu” và sử dụng các trang mạng xã hội Facebook để quảng cáo, lan truyền thông tin “bùa yêu” có khả năng hút tình, khiến người yêu hoặc vợ, chồng nghe lời và hút tài lộc để làm cho nhiều người tin tưởng và đặt mua “bùa yêu”, rồi củng nhau chiếm đoạt tiền của các bị hại.

Để đảm bảo quyền lợi của người bị hại, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam đề nghị các cá nhân, tổ chức đã trả tiền để mua các loại bùa của nhóm đối tượng trên, đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, địa chỉ số 35 đường Quang Trung, thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam để trình báo, cung cấp các tài liệu liên quan để được giải quyết; hoặc liên hệ điều tra viên Phạm Nguyễn Tài Thu (SĐT: 0919.801.885) để được hướng dẫn trình báo theo quy định.