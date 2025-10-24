Lễ tang cấp Nhà nước nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Trần Phương - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đồng chí Trần Phương (tên khai sinh: Vũ Văn Dung), sinh ngày 01/11/1927; quê quán: Xã Xuân Dục, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên (nay là phường Đường Hào, tỉnh Hưng Yên); thường trú tại số nhà 28 phố Tăng Bạt Hổ, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội; tham gia hoạt động cách mạng tháng 9/1943; vào Đảng tháng 9/1945.

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến làm trưởng đoàn viếng nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Trần Phương - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đồng chí nguyên là Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IV; Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá V; Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Phó Thủ tướng Chính phủ); Bộ trưởng Bộ Nội thương (nay là Bộ Công Thương); Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước; đại biểu Quốc hội khoá VII.

Đoàn Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm trưởng đoàn vào viếng nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Trần Phương - Ảnh: VGP/Đình Hải

Sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, y bác sĩ và gia đình tận tình chăm sóc, cứu chữa, song do tuổi cao, sức yếu, đồng chí Trần Phương đã từ trần hồi 6h02', ngày 18/10/2025 (tức ngày 27 tháng 8 năm Ất Tỵ) tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, hưởng thọ 98 tuổi.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dâng hương viếng nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Trần Phương - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Trong 80 năm hoạt động cách mạng, đồng chí đã có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc, đồng chí được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh; Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước chia buồn cùng gia quyến đồng chí Trần Phương - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Lễ viếng đồng chí Trần Phương được tổ chức trọng thể vào hồi 9h30' đến 12h00' ngày 24/10/2025 (tức ngày 4 tháng 9 năm Ất Tỵ) tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội.

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến làm trưởng đoàn vào viếng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến ghi sổ tang - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đoàn Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm trưởng đoàn vào viếng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Trưởng Ban lễ tang đọc lời điếu tại Lễ truy điệu - Ảnh: VGP/Đình Hải

Đoàn Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải làm trưởng đoàn vào viếng.

Đoàn Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải làm trưởng đoàn vào viếng nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Trần Phương - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn vào viếng.

Đoàn Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an do Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn vào viếng.

Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn vào viếng nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Trần Phương - Ảnh: VGP/Đình Hải

Ghi sổ tang, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính viết: Đồng chí Trần Phương là người đảng viên cộng sản kiên trung, một tấm gương sáng trong rèn luyện và phấn đấu. Suốt đời công tác, trải qua nhiều cương vị quan trọng, đồng chí luôn trăn trở, sâu sát, hành động quyết liệt, mang hết trí tuệ, tâm huyết và tinh thần sáng tạo; dám nghĩ, dám nói, dám làm, tận tụy cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Đồng chí đã để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trên từng cương vị công tác; được đồng chí, đồng đội và nhân dân tin yêu, quý trọng!

Đoàn Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an do Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn vào viếng nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Trần Phương - Ảnh: VGP/Đình Hải

Lễ truy điệu đồng chí Trần Phương được tổ chức vào hồi 12h00' ngày 24/10/2025.

Đọc lời điếu tại Lễ truy điệu, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Trưởng Ban lễ tang bày tỏ: Với 98 năm tuổi đời, 80 năm tuổi Đảng, hơn 80 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Trần Phương đã không ngừng nỗ lực cống hiến hết sức mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân. Dù ở bất kỳ cương vị nào, từ người chiến sĩ cách mạng trong khởi nghĩa Tháng Tám đến nhà khoa học, nhà quản lý kinh tế cấp cao của Đảng và Nhà nước, đồng chí Trần Phương luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, là tấm gương sáng về đạo đức cách mạng, chí công vô tư, suốt đời tận tụy vì nước, vì dân.

Đoàn Văn phòng Chính phủ vào viếng nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Trần Phương - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Trong suốt quá trình công tác, Đồng chí luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; trung thành với Cương lĩnh, đường lối của Đảng và lợi ích quốc gia, dân tộc; có tầm nhìn xa trông rộng, quyết đoán, điềm đạm, cẩn trọng, tâm huyết, trí tuệ.

Đồng chí luôn trăn trở, đưa ra những giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chăm lo nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, luôn đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân và quốc gia-dân tộc lên trên hết, trước hết. Đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức, gương mẫu và giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; có phong cách làm việc dân chủ, khoa học, có lối sống mẫu mực, được đồng chí, đồng bào và bạn bè quốc tế quý trọng, yêu mến.

Ghi nhận những đóng góp to lớn của đồng chí Trần Phương, Đảng, Nhà nước ta đã tặng thưởng Đồng chí Huân chương Hồ Chí Minh, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và nhiều Huân chương, Huy chương, phần thưởng, danh hiệu cao quý khác.



Lễ an táng đồng chí Trần Phương được tổ chức vào chiều cùng ngày tại nghĩa trang quê nhà, xã Xuân Dục, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên (nay là phường Đường Hào, tỉnh Hưng Yên).