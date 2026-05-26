Lệ Quyên nhắn nhủ con trai 15 tuổi, nói thẳng "căm thù ma túy"

Mới đây, Lệ Quyên chia sẻ hình ảnh chụp cùng con trai kèm dòng trạng thái về quan điểm sống, cách làm nghề và những điều cô mong muốn ở quý tử.

Hình ảnh chụp cùng con trai được Lệ Quyên đính kèm status.

Nữ ca sĩ cho biết suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật, cô luôn nhắc nhở bản thân phải trở thành một nghệ sĩ "chỉn chu, lành mạnh" và xem đó là điều khiến mình tự hào nhất ở hiện tại.

Lệ Quyên viết: "Cả cuộc đời mẹ, luôn dặn mình phải là người nghệ sỹ thật chỉn chu lành mạnh. Đến giờ phút này, đó là điều mẹ tự hào nhất về bản thân mình".

Giọng ca Giấc mơ có thật cũng gửi gắm mong muốn dành cho con trai. Theo đó, cô không đặt kỳ vọng quá lớn ngoài việc con ngoan ngoãn, học hành tử tế và tránh xa những cám dỗ trong cuộc sống.

Nữ ca sĩ bày tỏ: "Mẹ mong con trai mẹ ngoan, học giỏi và tránh xa tất cả tệ nạn dưới mọi hình thức như mẹ là quá happy rồi".

Đáng chú ý, Lệ Quyên đặc biệt nhấn mạnh quan điểm cứng rắn với ma túy. Cô viết thẳng: "Riêng với ma tuý, nói thẳng, Quyên cực kỳ căm thù ma tuý! Mong mọi người tránh xa".

Bài đăng nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Bên cạnh những ý kiến đồng tình với quan điểm quyết liệt của nữ ca sĩ về tệ nạn xã hội, nhiều người cũng dành sự chú ý cho diện mạo của con trai Lệ Quyên. Không ít bình luận bày tỏ sự bất ngờ trước chiều cao nổi bật của quý tử, cho rằng cậu bé ngày càng ra dáng thanh niên.

Lệ Quyên tự hào vì sống lành mạnh.

Tuy nhiên, chia sẻ của Lệ Quyên cũng kéo theo một số ý kiến trái chiều. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng nữ ca sĩ có thể có lối sống tích cực nhưng đôi lúc phát ngôn hoặc cách phản ứng trên mạng xã hội vẫn gây tranh cãi.

Một tài khoản bình luận: "Chị có thể lành mạnh nhưng chỉn chu và chuẩn mực thì chưa. Chị combat anti không trượt phát nào, lên cả báo không phải một lần. Ước gì chị có thể bình tĩnh và đáp trả anti sâu cay hơn nhưng vẫn giữ được cái chất của nghệ sĩ". Lệ Quyên chưa phản hồi trước ý kiến này.

Ca sĩ Lệ Quyên sinh năm 1981 tại Hà Nội, nổi danh là "Nữ hoàng phòng trà" nhờ chất giọng trầm khàn đặc trưng qua loạt hit nhạc trẻ Giấc mơ có thật (2004) và chuỗi album nhạc xưa Khúc tình xưa (2010). Cô có một con trai duy nhất tên là Lê Kỳ Anh (biệt danh Bo, sinh năm 2011) – một "rich kid" đình đám sở hữu ngoại hình điển trai, có chiều cao nổi bật lên đến 1m80 và cuộc sống nhung lụa, sang chảnh sau khi bố mẹ ly hôn.