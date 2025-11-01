Lệ Quyên đăng tâm thư, Hồ Ngọc Hà bị réo tên

Mới đây, đoạn video ghi lại phần trình diễn của Hồ Ngọc Hà tại một sự kiện đang được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút nhiều bình luận trái chiều. Nữ ca sĩ xuất hiện trong chiếc đầm sang trọng, gợi cảm và thể hiện ca khúc Khi Xưa Ta Bé (Bang Bang) với phong thái tự tin. Tuy nhiên, ở phần cao trào cuối bài, Hồ Ngọc Hà bất ngờ hát oét nốt khi phiêu nốt cao, vỡ giọng đến 2 lần trong 2-3 giây. Sau khi hoàn thành tiết mục, Hồ Ngọc Hà được trông thấy có phần mệt mỏi và thở gấp.

Màn biểu diễn này lập tức trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi trên sóng mạng. Nhiều khán giả cho rằng phong độ ca hát của Hồ Ngọc Hà đã giảm sút so với trước đây, khuyên cô nên luyện tập lại thanh nhạc. Trong khi một số khác vẫn đánh giá cao tinh thần biểu diễn và thần thái chuyên nghiệp của cô.

Khi luồng ý kiến trái chiều vẫn chưa hạ nhiệt, một nhân vật bất ngờ lôi kéo trí tò mò từ netizen. Cụ thể, đêm khuya ngày 1/11, Lệ Quyên đăng tải bộ ảnh đính kèm dòng trạng thái được cho là có ẩn ý nhắm đến Hồ Ngọc Hà.

Nữ ca sĩ cho biết, bản thân sinh ra để hát và luôn xem âm nhạc là nghề nghiệp gắn bó trọn đời. Suốt 26 năm làm nghề, cô “trộm vía” hiếm khi mắc lỗi, tuy nhiên vẫn thừa nhận không ai có thể hoàn hảo tuyệt đối, chỉ là bản thân cố gắng để sai sót ít nhất có thể.

Theo cô, điều này không chỉ đúng với nghề ca hát mà với bất kỳ lĩnh vực nào cũng vậy: chỉ cần hạn chế lỗi sai, giữ tâm thế thoải mái thì mọi việc sẽ suôn sẻ hơn. “Khi chưa thể hoàn hảo, điều quan trọng là phải hiểu rõ khả năng của mình, làm mọi thứ vừa sức. Như thế đã là cách tốt nhất để an toàn và hoàn thành nhiệm vụ”, cô chia sẻ.

Nguyên văn tâm thư của Lệ Quyên

Tớ sinh ra để hát, sống bằng nghề hát.

26 năm nay, trộm vía tỷ lần là ít mắc lỗi nhưng ko phải ko có. Chỉ là ít thôi.

Ko riêng nghề hát, nghề nào cũng vậy, đừng lỗi nhiều quá là được.

Hoan hỉ cho dễ thở các mình ạ. Miễn sau lúc chưa hoàn hảo, ta lượng sức mình, làm mọi thứ vừa vặn, đúng sức của ta, thế là luôn an toàn và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngay thôi.

Giống như tớ, tiếng anh chỉ đủ giao tiếp khi đi nước ngoài để tự vệ nên chả bao giờ dám hát bài tiếng anh nào.

Dù Lệ Quyên không trực tiếp nhắc tên ai, không ít bình luận cho rằng giọng ca Giấc Mơ Có Thật đang ngầm nhắc đến đàn em, người từng vướng nhiều tin đồn “cạch mặt” với mình trong quá khứ. Tuy nhiên, một số khán giả khác lại cho rằng Lệ Quyên chỉ đang chia sẻ quan điểm nghề nghiệp và kinh nghiệm.

Họ nhận định rằng việc một nghệ sĩ lâu năm bày tỏ suy nghĩ về nghề hát là điều bình thường, đặc biệt khi cô vẫn thường xuyên chia sẻ những triết lý sống và công việc trên mạng xã hội.

Sự trùng hợp về thời điểm giữa bài viết của Lệ Quyên và đoạn clip gây tranh cãi của Hồ Ngọc Hà đã vô tình thổi bùng những đồn đoán cũ về mối quan hệ giữa hai giọng ca đình đám Vpop. Dù cả hai đều đã nhiều lần tránh đề cập đến nhau trước truyền thông, khán giả vẫn luôn xem đây là cặp sao nhiều duyên nợ của làng nhạc Việt.