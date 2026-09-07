Lê Phương “chịu chi” thật: Cho cả 2 con học trường xịn, chi phí mỗi năm không hề dễ thở

Cả hai con của Lê Phương hiện theo học tại cùng một hệ thống trường tư thục.

Lê Phương là một trong những nữ diễn viên quen thuộc của màn ảnh Việt. Trải qua nhiều năm hoạt động nghệ thuật, cô ghi dấu ấn qua hàng loạt bộ phim như “Nước mắt chảy ngược”, “Bìm bịp kêu chiều”, “Trận đồ bát quái”, “Gạo nếp gạo tẻ”...

Không chỉ được quan tâm bởi sự nghiệp diễn xuất, cuộc sống gia đình của nữ diễn viên cũng nhận được nhiều chú ý. Lê Phương hiện là mẹ của hai con, một trai và một gái. Con trai lớn của cô là Cà Pháo, tên thật Quách Thiên Quân, sinh năm 2012. Trong khi đó, con gái út của nữ diễn viên tên thật là Phạm Hương, thường được gọi thân mật là bé Bông, sinh năm 2019.

Cả hai con của Lê Phương hiện theo học tại cùng một hệ thống trường tư thục. Đây là hệ thống giáo dục có chương trình đào tạo từ bậc tiểu học đến THPT, với định hướng phát triển theo mô hình song ngữ quốc tế.

Lê Phương

Hai con học cùng trường, mức học phí khiến nhiều người chú ý

Theo thông tin công khai về biểu phí năm học 2026-2027, hệ thống này triển khai hai lộ trình đào tạo khác nhau, với mức học phí cũng có sự chênh lệch.

Ở lộ trình song ngữ, học phí dành cho học sinh tiểu học bắt đầu từ khoảng 174,4 triệu đồng/năm ở khối 1. Mức phí tăng dần theo từng cấp học và lên tới 343,2 triệu đồng/năm đối với học sinh khối 12. Trong khi đó, lộ trình quốc tế có mức học phí cao hơn. Cụ thể, học sinh khối 1 có mức học phí khoảng 227,8 triệu đồng/năm, trong khi học phí ở khối 12 là 458 triệu đồng/năm.

Nhà trường cũng đưa ra nhiều phương án đóng học phí. Phụ huynh có thể lựa chọn đóng một lần để được ưu đãi, đóng làm hai lần hoặc chia thành bốn đợt trong năm học.

Với mức học phí này, việc cho hai con theo học tại cùng một trường tư rõ ràng là một khoản đầu tư không nhỏ đối với bất kỳ gia đình nào. Chẳng hạn, nếu cả hai con đều theo học chương trình có mức phí cao, tổng chi phí giáo dục mỗi năm có thể lên đến hàng trăm triệu đồng, chưa kể những khoản phát sinh khác trong quá trình học tập. Tuy nhiên, đối với nhiều phụ huynh, lựa chọn trường học cho con không chỉ đơn thuần nằm ở mức học phí mà còn phụ thuộc vào chương trình đào tạo, môi trường học tập cũng như định hướng phát triển lâu dài.

Hướng đến nền tảng học thuật toàn diện

Theo thông tin giới thiệu về chương trình đào tạo, học sinh được xây dựng nền tảng học thuật thông qua chương trình song ngữ quốc tế. Chương trình được thiết kế theo hướng kết hợp giữa yêu cầu của Chương trình Giáo dục Phổ thông Quốc gia và các chuẩn mực giáo dục quốc tế.

Trên nền tảng kiến thức chung, học sinh được định hướng phát triển sâu hơn dựa trên thế mạnh và khả năng riêng của từng cá nhân. Mục tiêu là giúp mỗi em có lộ trình học tập phù hợp, từ đó phát huy đúng tiềm năng của mình.

Bên cạnh kiến thức học thuật, chương trình cũng chú trọng đến việc rèn luyện các kỹ năng như tư duy phản biện, khả năng giao tiếp mạch lạc và năng lực vận dụng kiến thức vào những tình huống khác nhau trong học tập cũng như cuộc sống.

Hoạt động học tập được tổ chức theo hướng khuyến khích học sinh khám phá và đặt câu hỏi. Trong quá trình đó, việc đánh giá và phản hồi được xem là một phần quan trọng, giúp học sinh hiểu sâu hơn về vấn đề, biết tự nhìn nhận quá trình học tập của bản thân và từng bước tiến bộ.

Con trai lớn của cô là Cà Pháo, tên thật Quách Thiên Quân, sinh năm 2012.

Nhà trường cũng xây dựng chương trình dựa trên nhiều trụ cột, trong đó có chất lượng học tập và giảng dạy, chăm sóc sức khỏe và hạnh phúc toàn diện, nuôi dưỡng tinh thần công dân toàn cầu và phát triển những năng lực cần thiết cho tương lai. Thông qua đó, học sinh được hướng đến sự phát triển cân bằng, không chỉ chuẩn bị kiến thức cho những bậc học tiếp theo mà còn từng bước hình thành các kỹ năng cần thiết cho cuộc sống sau này.

Việc Lê Phương cho cả hai con theo học trong cùng một môi trường cũng cho thấy sự quan tâm của nữ diễn viên đối với chuyện giáo dục. Dù mức học phí không hề “dễ thở”, đặc biệt khi gia đình có hai con ở hai độ tuổi khác nhau, đầu tư cho việc học vẫn luôn là lựa chọn được nhiều bậc cha mẹ cân nhắc.

Với Lê Phương, cũng như nhiều phụ huynh khác, có lẽ điều quan trọng không chỉ là con học ở một ngôi trường có mức học phí bao nhiêu, mà là môi trường ấy có phù hợp với khả năng, nhu cầu và hành trình phát triển của mỗi đứa trẻ hay không.