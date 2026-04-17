Lê Nguyên Bảo nói gì khi Tấn Minh bị chê nhu nhược?

Phim truyền hình "Bóng ma hạnh phúc" (đạo diễn Nguyễn Dương) đang thu hút sự chú ý khi khai thác đề tài ngoại tình và những xung đột trong đời sống hôn nhân. Nhiều tình huống éo le, giàu kịch tính được đẩy lên cao trào, khiến khán giả vừa đồng cảm với người vợ bị phản bội, vừa bày tỏ sự bức xúc trước những người chồng thiếu chung thủy hoặc "người thứ ba"

Bên cạnh mối quan hệ tay ba giữa Dũng – Mai – Trang (do Lương Thế Thành, Lê Phương và Ngân Hòa đảm nhận) tuyến nhân vật Tấn Minh – Mỹ Hiền cũng trở thành tâm điểm tranh luận vì cách xây dựng nhân vật nhiều góc khuất.

Trong phim, Tấn Minh do diễn viên Lê Nguyên Bảo là người đàn ông lựa chọn ở nhà làm nội trợ, chăm sóc con cái để vợ tập trung phát triển sự nghiệp. Tuy nhiên, việc không có công việc ổn định khiến anh dần đánh mất vị thế trong gia đình, thường xuyên bị vợ coi thường và so sánh với những người đàn ông thành đạt khác.

Giữa những ý kiến trái chiều, vai diễn của Lê Nguyên Bảo bất ngờ trở thành điểm nhấn. Không ồn ào hay kịch tính, Tấn Minh lại khiến khán giả "vừa thương vừa giận" – một phản ứng hiếm gặp với những nhân vật không thuộc tuyến chính diện hay phản diện rõ ràng.

Chia sẻ về điều này, nam diễn viên cho biết: "Khi khán giả còn phân vân giữa thương và giận, nghĩa là nhân vật không bị đóng khung. Nếu họ ghét hẳn hoặc thương hẳn thì lại đơn giản quá. Tôi không muốn Tấn Minh là một người dễ đoán"

Trước nhận xét cho rằng nhân vật nhu nhược, thiếu bản lĩnh, anh thẳng thắn: "Ngoài đời, không phải ai cũng đủ mạnh mẽ để đưa ra quyết định đúng ngay lập tức. Có những người biết sai nhưng vẫn chần chừ và chính sự chần chừ đó gây tổn thương. Tôi không cố bênh hay phản biện, tôi chỉ cố làm đúng tâm lý nhân vật".

Một điểm được khán giả ghi nhận là lối diễn tiết chế, đặc biệt qua ánh mắt và khoảng lặng. Với Lê Nguyên Bảo, đây là lựa chọn có chủ đích: "Tấn Minh là kiểu người giữ mọi thứ trong lòng. Ánh mắt, nhịp thở, khoảng dừng… mới là nơi anh ta 'nói thật' nhất".

Anh cũng thừa nhận áp lực khi theo đuổi cách diễn này: "Nếu cố tạo điểm nhấn bằng cách đẩy cảm xúc lên thì sẽ không còn là Tấn Minh nữa. Có những vai không cần bùng nổ mà cần sự tích tụ".

Không chỉ gây chú ý ở nhân vật, quá trình làm việc với đạo diễn Nguyễn Dương cũng để lại nhiều dấu ấn với nam diễn viên. "Có những cảnh tưởng đơn giản nhưng phải làm lại nhiều lần. Nhưng sau đó tôi hiểu anh không khó tính vô lý, mà đang bảo vệ cảm xúc của nhân vật".

Sau tất cả, điều khiến Lê Nguyên Bảo cảm thấy "đủ" với vai diễn này không nằm ở việc được yêu thích tuyệt đối, mà ở khả năng tạo ra đối thoại: "Có người thương, có người giận, có người không đồng ý… nhưng họ vẫn nhớ. Với tôi, như vậy là đủ".

Ở góc nhìn của nam diễn viên, giá trị của "Bóng ma hạnh phúc" không chỉ nằm ở sức hút đề tài, mà ở việc một nhân vật như Tấn Minh có thể khiến người xem soi chiếu lại chính mình – trong những lựa chọn, sự chần chừ và cả những điều chưa dám nói.

Lê Nguyên Bảo tốt nghiệp Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM, là học trò của Hữu Châu và Minh Hạnh. Anh từng giành Quán quân Đánh thức đam mê 2023, Á quân Gương mặt điện ảnh 2018 và lọt Top 3 đề cử Mai Vàng 2024. Ngoài diễn xuất, anh còn hoạt động trong vai trò MC và giảng dạy tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM.