Lễ hội Văn hoá Thế giới 2025 tại Hà Nội: Kết nối năm châu, hướng về vùng lũ

Vào ngày 10 - 12/10/2025 tới đây, khu di sản Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) sẽ trở thành điểm hẹn của bạn bè năm châu trong Lễ hội Văn hoá Thế giới (Cultural World Festival - CWF). Sự kiện do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng Bộ Ngoại giao và UBND TP. Hà Nội tổ chức, được xem là hoạt động văn hoá đối ngoại lớn nhất của Việt Nam năm nay, quy tụ 48 quốc gia, hàng trăm nghệ sĩ và đoàn nghệ thuật quốc tế cùng tham dự.

Với tinh thần "Kết nối - Sẻ chia - Lan tỏa yêu thương", lễ hội không chỉ là nơi tôn vinh sắc màu văn hoá toàn cầu mà còn là lời nhắn gửi về một thế giới chan hoà, nhân ái và cùng hướng tới phát triển bền vững.

(Ảnh: Hoàng Thành Thăng Long - Imperial Citadel of Thang Long)

Không gian giao lưu văn hoá - ẩm thực - nghệ thuật

Đêm khai mạc diễn ra tối nay (10/10) mở màn cho hành trình 3 ngày hội tụ bằng chương trình nghệ thuật "Sắc màu Việt Nam - Nhịp điệu thế giới". Sân khấu Hoàng thành sẽ rực sáng với màn trình chiếu 3D mapping, trống hội và giai điệu quen thuộc Hello Việt Nam. Nghi thức "Sắc màu và Di sản văn hoá" sẽ gắn kết năm gam màu biểu trưng cho tình hữu nghị giữa các quốc gia, cùng sự góp mặt của những "di sản Việt Nam" như Quan họ Bắc Ninh, Nhã nhạc Cung đình Huế, Cồng chiêng Tây Nguyên, Đờn ca tài tử Nam Bộ, xen lẫn phần trình diễn của các nghệ sĩ đến từ Lào, Nhật Bản, Mông Cổ, Romania, Ấn Độ... - tạo nên bức tranh văn hoá đa sắc và vô cùng sống động.

Trong hai ngày 11-12/10, lễ hội mở cửa tự do đón công chúng với chuỗi hoạt động trải nghiệm, biểu diễn và trình diễn thời trang. Tại khu vực sân khấu tròn, du khách có thể thưởng thức những làn điệu dân ca Quan họ, chèo, múa rối nước, đan xen với tiết mục đặc sắc của các đoàn nghệ thuật Thái Lan, Lào, Cuba, Venezuela, Iran, Ukraine, UAE... mang đậm tinh thần giao lưu, kết nối.

(Ảnh: Hoàng Thành Thăng Long - Imperial Citadel of Thang Long)

Không gian ẩm thực quốc tế cũng là một trong những điểm dừng được mong đợi nhất. Các nghệ nhân Việt Nam sẽ trình diễn cách làm bánh chưng, cốm Mễ Trì, bánh cuốn Thanh Trì, xôi Phú Thượng, trong khi đại diện đại sứ quán Thái Lan, Peru, Malaysia, Sri Lanka... mang đến những món ăn đặc trưng của đất nước mình – tạo nên một bức tranh hương vị giao thoa đầy hấp dẫn.

(Ảnh: Hoàng Thành Thăng Long - Imperial Citadel of Thang Long)

Đêm 11/10, chương trình thời trang "Bước chân di sản" quy tụ các nhà thiết kế Việt Nam và quốc tế, mang di sản văn hoá vào ngôn ngữ sáng tạo đương đại. Những bộ sưu tập như Hanoi in Hanoi (Vũ Việt Hà), Heritage in Hanoi (Ngân An), Nguyệt Hoa (Hanuo)… cùng hơn 20 trang phục truyền thống thế giới hứa hẹn mang đến những góc nhìn mới mẻ và tinh tế.

Song song đó, chương trình chiếu phim quốc tế tại hội trường Hoàng thành giới thiệu các tác phẩm điện ảnh tiêu biểu từ nhiều quốc gia - mở ra không gian đối thoại văn hoá bằng ngôn ngữ điện ảnh.

Lan toả tinh thần sẻ chia hướng về vùng bão lũ

Lễ bế mạc tối 12/10 với chủ đề "Cùng nhau toả sáng" khép lại hành trình 3 ngày hội tụ bằng những tiết mục như "Thịnh vượng Việt Nam", "Made in Vietnam", "See Tình", cùng phần biểu diễn của các đoàn quốc tế qua ca khúc We Are The World, Hello Vietnam, Gió Cuba...

Đặc biệt, chương trình đấu giá và quyên góp thiện nguyện trong khuôn khổ lễ hội sẽ gây quỹ hỗ trợ các địa phương chịu ảnh hưởng bởi bão lũ, góp phần xây dựng lại nhà ở, trường học và công trình dân sinh, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Khoảnh khắc hàng trăm ngọn nến được thắp sáng trong đêm bế mạc sẽ khép lại lễ hội bằng một hình ảnh giàu xúc cảm - ánh sáng của lòng nhân ái, niềm tin và hy vọng, nơi văn hoá không chỉ được tôn vinh bằng sắc màu mà còn bằng tinh thần sẻ chia.

(Ảnh: Hoàng Thành Thăng Long - Imperial Citadel of Thang Long)

Lễ hội Văn hoá Thế giới 2025 tại Hà Nội là minh chứng cho sức mạnh của văn hoá trong việc gắn kết con người, xoá nhoà khoảng cách và hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn – nơi mỗi hành động nhỏ bé cũng có thể lan toả giá trị lớn lao.

Sự kiện mở cửa miễn phí đón công chúng trong hai ngày 11 - 12/10/2025. Riêng Lễ khai mạc và bế mạc, khán giả có thể đăng ký nhận vé online qua website chính thức của chương trình.



