Trong 4 ngày nghỉ lễ nhân dịp Lễ Quốc Khánh 2/9 từ 30/8 đến 2/9, “Lễ hội Độc Lập - 80 năm tự hào Việt Nam” sẽ được tổ chức tại tại Không gian đi bộ Hồ Hoàn Kiếm - Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, với nhiều chương trình văn hóa - nghệ thuật đặc sắc dành cho người dân và du khách.

Sự kiện do Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, Sở Văn hóa - Thể thao thànhh phố Hà Nội phối hợp cùng Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức, nhằm nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2025) và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945 – 2/9/2025).

"Lễ Hội Độc Lập - 80 Năm Tự Hào Việt Nam" không chỉ là một sự kiện văn hóa, nghệ thuật mà còn là lời tri ân sâu sắc đến các thế hệ đã hy sinh vì Tổ quốc. Đồng thời, đây cũng là dịp để mỗi người Việt cùng nhau nhìn lại chặng đường đã qua và nuôi dưỡng khát vọng xây dựng một đất nước ngày càng giàu mạnh, hứa hẹn sẽ là một điểm đến hấp dẫn cho người dân Hà Nội và du khách trong dịp Quốc khánh 2/9, khẳng định vị thế của Hà Nội là trung tâm văn hóa và lịch sử của cả nước.

Trong suốt 4 ngày lễ hội, ngay tại vị trí đắc địa giữa lòng thủ đô, người tham dự sẽ được đắm chìm trong bầu không khí rực rỡ và tự hào với nhiều hoạt động đặc sắc như màn đồng diễn và diễu hành nghệ thuật, triển lãm Sáng tạo Sinh viên, không gian nghệ thuật Nụ cười Việt Nam.

Ngoài ra, công chúng còn có thể quay ngược thời gian xem lại những thước phim lịch sử “Dấu ấn Trường Sơn” bằng công nghệ thực tế ảo trực quan sinh động, hay tham gia trải nghiệm tại các khu vực tương tác Fandom yêu nước mang tinh thần trẻ trung và năng động. Đặc biệt, hoạt động CHECK-IN cùng lá cờ Việt Nam khổng lồ hứa hẹn sẽ trở thành biểu tượng của lễ hội - nơi hàng ngàn người cùng lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ bên màu cờ Tổ quốc.

Điểm nhấn của chương trình là hai đêm nhạc lớn tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, do MC Khánh Vy và MC Phí Linh dẫn dắt. Tối 31/8, đêm nhạc Tự Hào Bản Sắc Việt mang đến sự kết hợp giữa âm nhạc truyền thống và hiện đại, với sự góp mặt của Hồng Nhung, Chillies, Mỹ Anh, Thanh Duy, Vũ Thảo My, Việt Max, NTK Nguyễn Minh Công cùng nhiều nghệ sĩ khác.

Tối 2/9, đêm nhạc Chuyến Xe Tự Hào sẽ là nơi để các thế hệ nghệ sĩ cùng thể hiện tiếng nói về tình yêu Tổ quốc, với sự tham gia của NSND Bạch Tuyết, NSND Thanh Hoa, Phương Thanh, Issac, Suboi, Trúc Nhân, Phương Mỹ Chi, Pháo, DTAP và nhiều gương mặt trẻ.

Sự kiện được mở cửa tự do, chào đón tất cả người dân và du khách hoà mình vào không khí hứng khởi của dịp “Tết Độc lập” đặc biệt ý nghĩa này. Sự kiện hân hạnh nhận được sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) và Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) trong vai trò Nhà tài trợ Kim Cương; bên cạnh đó là các nhà đồng tài trợ khác gồm: Ứng dụng VietinBank iPay Mobile, Công ty Honda Việt Nam và Công ty CP Tập đoàn MIK Group Việt Nam.