Lễ giỗ cố nghệ sĩ Phi Nhung tại Mỹ

5 năm kể từ ngày cố nghệ sĩ Phi Nhung qua đời, nỗi nhớ về nữ ca sĩ vẫn hiện diện trong gia đình và những người thân thiết.

Vào tháng 10/2021, showbiz Việt bàng hoàng trước sự ra đi của nghệ sĩ Phi Nhung. Sau tang lễ, hình ảnh của cố nghệ sĩ được gia đình con gái ruột thờ cúng tại Mỹ. Và hôm nay (ngày 29/9), người thân đã tổ chức lễ giỗ để tưởng nhớ cố nghệ sĩ Phi Nhung.

Trong những hình ảnh được chia sẻ, Wendy Phạm - con gái cố nghệ sĩ Phi Nhung cùng các con và người thân quây quần bên mâm cơm gia đình. Bàn cúng được chuẩn bị với nhiều món ăn quen thuộc, hoa tươi, trái cây và di ảnh của cố nghệ sĩ Phi Nhung đặt trang trọng ở giữa.

Wendy Phạm chia sẻ nghẹn ngào: "Năm nay cũng không làm gì lớn, chỉ đơn giản gia đình tụ lại, nấu vài món, cắm hoa cho mẹ rồi mấy đứa nhỏ cùng thắp nhang cho bà ngoại 5 năm rồi cuộc sống vẫn cứ tiếp tục, mấy đứa nhỏ cũng lớn lên từng ngày… nhưng trong nhà này lúc nào cũng sẽ có mẹ, có bà ngoại. Nhớ mẹ nhiều lắm".

Con gái cố nghệ sĩ Phi Nhung tổ chức lễ cúng giỗ lần thứ 5 cho mẹ tại Mỹ

Các cháu ngoại của cố nghệ sĩ Phi Nhung nay đã lớn, tự thắp hương cho bà

Bên cạnh gia đình, ca sĩ Trizzie Phương Trinh cũng gửi hoa và một ít thức ăn đến nhà Wendy để cùng tưởng nhớ cố nghệ sĩ Phi Nhung. Vì Wendy đang mắc Covid-19 và sợ lây bệnh cho dì, cô tự mình thực hiện lễ cúng. Trizzie Phương Trinh chỉ mang đồ đến rồi trở về, kịp gặp Nathan - con trai Wendy. Nhắc về người em thân thiết, Trizzie Phương Trinh xúc động viết: "Đã 5 năm kể từ ngày em ra đi… Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, mọi người vẫn bận rộn với những lo toan thường ngày… nhưng không hiểu sao, cứ đến ngày này, trong lòng chị lại có một khoảng trống khó gọi thành tên".

Nữ ca sĩ cũng nhắn gửi đến cố nghệ sĩ Phi Nhung rằng gia đình Wendy vẫn hạnh phúc, các cháu ngoại khỏe mạnh và lớn lên từng ngày. Trizzie Phương Trinh cho biết: "Vợ chồng Wendy vẫn hạnh phúc. Các cháu ngoại của em đều mạnh khỏe và lớn lên từng ngày. Em cứ yên tâm nhé. Ở nơi này, chị vẫn nhớ em. Khán giả vẫn nhớ em. Và chị tin rằng sẽ còn rất lâu nữa, người ta vẫn nhắc đến Phi Nhung bằng tất cả sự thương mến. Một người có thể rời khỏi cuộc đời này, nhưng những gì họ để lại thì không dễ mất đi. Tiếng hát của em vẫn còn đó, những bài hát của em vẫn được nghe, và hình ảnh của em vẫn sống trong ký ức của rất nhiều người".

Cháu ngoại của ca sĩ Phi Nhung nhận lễ vật từ Trizzie Phương Trinh gửi tưởng nhớ bạn thân

Cố nghệ sĩ Phi Nhung tên đầy đủ là Phạm Phi Nhung, sinh năm 1970 tại Pleiku. Không sinh ra trong gia đình hoạt động nghệ thuật nhưng Phi Nhung sớm bộc lộ niềm đam mê với ca hát và sau này trở thành một trong những giọng ca được yêu mến của dòng nhạc trữ tình, quê hương. Lúc sinh thời, cô ghi dấu qua nhiều ca khúc như Nhớ Mẹ Mồ Côi, Hoàng Hôn Màu Tím, Con Gái Của Mẹ, Bông Điên Điển... Phi Nhung cũng có nhiều năm kết hợp cùng Mạnh Quỳnh, trở thành một trong những cặp song ca được khán giả trong và ngoài nước yêu mến.

Ngoài con gái ruột Wendy Phạm đang sinh sống tại Mỹ và làm y tá, Phi Nhung còn có 23 người con nuôi. Trong số đó, Hồ Văn Cường, Thiêng Ngân, Tuyết Nhung... từng được nữ ca sĩ dìu dắt và tạo điều kiện phát triển nghệ thuật.

Con gái cố nghệ sĩ Phi Nhung vẫn thường xuyên đăng tâm thư tâm trạng để tưởng nhớ mẹ

Tháng 8/2021, Phi Nhung mắc Covid-19 sau thời gian tham gia các hoạt động thiện nguyện tại TP.HCM. Nữ ca sĩ được chuyển từ Bệnh viện Gia An 115 sang Bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị. Sau gần 2 tháng tích cực chữa trị, Phi Nhung qua đời, để lại niềm tiếc thương lớn với gia đình, đồng nghiệp và đông đảo khán giả.

Đã 5 năm kể từ ngày showbiz Việt nhuốm màu đau thương tiễn biệt cố nghệ sĩ Phi Nhưng

Ảnh: Tổng hợp