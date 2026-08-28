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Lê Giang Patrik không nói yêu MC Hoàng Oanh nhưng mọi hành động đều là yêu trước hàng ngàn người ở sân Mỹ Đình

Tiên Tiên
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Khoảnh khắc thủ môn Lê Giang Patrik công khai tình yêu dành cho MC Hoàng Oanh.

Khoảnh khắc đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch ASEAN Cup 2026 trên sân Mỹ Đình tối ngày 26/8, các cầu thủ sau khi nhận huy chương đều tiến về phía khán đài tìm người thân. Và thủ thành Lê Giang Patrik cũng không ngoại lệ, giây phút tấm huy chương vàng ASEAN Cup 2026 vừa được trao lên cổ, giữa ánh đèn pha rực rỡ và tiếng hò reo dội sóng của biển người trên Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Lê Giang bước về phía khán đài, ánh mắt dồn về góc nhỏ nơi người thân đang đứng chờ. Ngay khi MC Hoàng Oanh bước xuống, chàng thủ môn Việt kiều đã đón lấy cô bằng cái ôm siết chặt cùng nụ hôn trán dịu dàng trước sự chứng kiến của hàng vạn ánh mắt.

- Ảnh 1.

Cái ôm của Lê Giang Patrik dành cho bạn gái (Ảnh: Cu Đồng)

Không nói yêu, nhưng tất cả đều là yêu

Chẳng cần một lời tuyên bố mỹ miều hay bất kỳ phát ngôn rầm rộ nào trên mạng, hành động Lê Giang Patrik đón Hoàng Anh xuống sân đã là một lời khẳng định cho chuyện tình cảm của cả hai. Giữa không gian cuồng nhiệt của gần 40.000 khán giả trực tiếp cùng vô số ống kính máy quay, cái ôm và nụ hôn ấm áp giữa chốn đông người chính là lời công khai dứt khoát dành cho người phụ nữ anh yêu. Đó là sự trân trọng của một người đàn ông muốn chia sẻ khoảnh khắc vinh quang đỉnh cao trong sự nghiệp bên cạnh nửa kia của mình.

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Thực tế, mối quan hệ giữa ngôi sao sân cỏ và nữ MC tài sắc đã âm thầm chớm nở từ trước đó. Suốt nhiều tháng qua, cộng đồng mạng đã liên tục nhặt được những "chi tiết ẩn" được cặp đôi cài cắm khéo léo. Từ bức ảnh nắm tay giấu mặt trong chuyến du lịch dịp Valentine 2026, sự đồng điệu về phụ kiện, cho đến chiếc áo đấu ĐTQG đầu tiên mà Patrik cởi trao tận tay Hoàng Oanh trong trận giao hữu hồi tháng 7/2026. Để rồi trong đêm chung kết lịch sử, Hoàng Oanh tự tin khoác lên mình chiếc áo sắc vàng mang số 1 in tên anh, ngồi cùng gia đình Patrik trên khán đài và sau đó bước xuống thảm cỏ Mỹ Đình cùng anh chia sẻ niềm vui chiến thắng.

- Ảnh 2.

Hoàng Oanh xuất hiện trong ngày Lê Giang Patrik xuất sắc nhất sự nghiệp (Ảnh: Cu Đồng)

Cặp đôi trai tài gái giỏi 

Mối quan hệ giữa Lê Giang và Hoàng Oanh được giới truyền thông lẫn công chúng đánh giá là hình mẫu "trai tài gái giỏi" đầy ngưỡng mộ. Sinh năm 1992, Patrik sở hữu chiều cao ấn tượng 1m85, ngoại hình điển trai mang hai dòng máu Việt - Slovakia cùng tài năng vượt trội. Màn trình diễn xuất sắc xuyên suốt giải đấu không chỉ giúp anh cùng đồng đội đưa bóng đá Việt Nam lên đỉnh Đông Nam Á mà còn mang về cho cá nhân anh danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất ASEAN Cup 2026.

Trong khi đó, Hoàng Oanh là Á hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2012, một nữ MC sắc sảo, điềm tĩnh và vô cùng bản lĩnh. Sau khi bước qua những sóng gió cá nhân và hành trình làm mẹ đơn thân kiên cường, cô vẫn giữ trọn nét thanh lịch, tràn đầy năng lượng tích cực. Sự đồng điệu về tư duy sống, phong thái chín chắn của cả hai nhận được sự ủng hộ ấm áp từ gia đình hai bên và chúc phúc từ đông đảo người hâm mộ.

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Tags

lê giang patrik

Hoàng Oanh

sao Việt

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