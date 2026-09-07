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Lê Giang Patrik đã "căng": "Bình tĩnh thôi!"

Tú Tú.
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Sau trận đấu của CLB Công an TP.HCM, Lê Giang Patrik trở thành tâm điểm khi bị người hâm mộ vây kín. Một đoạn video ghi lại cảnh thủ môn Việt kiều liên tục ký tặng, nhưng lượng fan quá đông liên tục lôi kéo khiến anh phải nhắc mọi người bình tĩnh.

Lê Giang Patrik được người hâm mộ vây quanh (video: tdo3399)

Trong đoạn video đang viral, thủ môn Lê Giang Patrik mặc áo đấu màu hồng của CLB Công an TP.HCM, đeo balo và vừa rời khỏi khu vực thi đấu. Anh được bao quanh bởi rất đông người hâm mộ. Hàng loạt cánh tay liên tục đưa áo đấu, điện thoại và các món đồ cá nhân tới trước mặt để nhờ anh ký tên.

Patrik khá vui vẻ khi nhận được sự yêu mến của mọi người và kiên nhẫn kí tặng. Anh cúi xuống, cầm bút ký lên một chiếc áo đỏ được người hâm mộ đưa tới. Xung quanh, nhiều người tranh thủ giơ điện thoại quay lại hoặc chụp ảnh với thủ môn của CLB Công an TP.HCM. Tuy nhiên, càng về sau, đám đông càng dồn lại sát hơn. Nhiều người liên tục đưa tay kéo Patrik về phía mình, trong khi những người khác tiếp tục chen lên để xin chữ ký. Có thời điểm, thủ môn Việt kiều gần như không thể di chuyển vì bị vây kín từ nhiều phía.

Trước tình huống này, Lê Giang Patrik phải ngẩng lên, đưa hai tay ra phía trước để ra hiệu mọi người dừng lại và bình tĩnh. Anh làm vẻ mặt nghiêm túc nhắc nhở bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh: “Ê, calm down, Ok?” rồi tiếp tục dùng tay hướng dẫn người hâm mộ giữ trật tự.

- Ảnh 1.

Lê Giang Patrik phải lên tiếng nhắc nhở người hâm mộ bình tĩnh khi liên tục bị lôi kéo khi kí tặng (Ảnh: tdo3399)

Biểu cảm của Patrik trong khoảnh khắc này khiến nhiều người bàn luận. Không phải anh từ chối ký tặng, ngược lại, xuyên suốt đoạn video, thủ môn sinh năm 1992 vẫn rất nhiệt tình đáp lại tình cảm của người hâm mộ. Chỉ là trước hàng loạt cánh tay cùng lúc kéo mình lại, Patrik có vẻ thực sự cần một chút “không gian riêng”.

Hình ảnh cũng cho thấy sức hút của Lê Giang Patrik đang tăng lên rõ rệt. Sự cuồng nhiệt của người hâm mộ dành cho anh chàng không phải điều quá bất ngờ. Thủ môn sinh năm 1992 vừa trải qua một kỳ ASEAN Cup 2026 đáng nhớ khi lên ngôi vô địch cùng đội tuyển Việt Nam và được trao danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất giải. Sau khi trở lại CLB, anh tiếp tục được tin tưởng bắt chính và lập tức có màn trình diễn ấn tượng trong trận thắng Hà Nội FC. Phong độ ổn định trên sân cộng thêm ngoại hình và tính cách khá gần gũi khiến sức hút của Patrik ngày càng lớn.

- Ảnh 2.

Ảnh: FBNV

- Ảnh 3.

Ảnh: FBNV

- Ảnh 4.

Ảnh: FBNV

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Tags

lê giang patrik

clb công an tp.hcm

thủ môn

Người hâm mộ

ASEAN Cup 2026

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