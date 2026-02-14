Lê Dương Bảo Lâm xin lỗi

Những ngày qua, câu chuyện vợ Lê Dương Bảo Lâm bị phản ánh bán sản phẩm kém chất lượng tiếp tục gây bàn tán trên mạng xã hội. Trước đó, một số khách hàng cho biết rau muống ngâm chua do cô kinh doanh có dấu hiệu lên men quá mức, vị chua gắt hoặc phồng nắp khi vận chuyển xa. Tranh cãi nhanh chóng lan rộng, kéo theo nhiều ý kiến trái chiều.

Giữa lúc ồn ào chưa hạ nhiệt, Lê Dương Bảo Lâm đã trực tiếp lên tiếng trong một buổi livestream mới đây. Nam diễn viên thẳng thắn chia sẻ: "Đồ nhà làm nên mọi người thông cảm cho tôi vấn đề đó. Nếu có bị gì thì tôi chuyển tiền lại, kèm theo một lời xin lỗi mấy chị liền. Ai ăn bị cái gì cứ nói, tôi trả tiền liền ở đây luôn. Ai báo chua hay gì đó, quay lại cái hộp rồi trả tiền lại luôn".

Lê Dương Bảo Lâm ra mặt xin lỗi vì ồn ào của vợ (ảnh: FBNV)

Phát ngôn của Lê Dương Bảo Lâm nhanh chóng thu hút sự chú ý. Nhiều người ghi nhận thái độ cầu thị, sẵn sàng hoàn tiền và xin lỗi khách hàng nếu sản phẩm có vấn đề. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng việc hoàn tiền chỉ là giải pháp tình thế, quan trọng hơn vẫn là khâu kiểm soát chất lượng và bảo quản sản phẩm, đặc biệt với mặt hàng thực phẩm dễ lên men.

Sau hàng loạt sự việc liên quan đến hoạt động kinh doanh của Quỳnh Quỳnh, cư dân mạng tiếp tục để lại lời khuyên rằng cô nên kỹ lưỡng và chọn lọc hơn trong quá trình sản xuất, phân phối. Bởi lẽ, dù là hoạt động cá nhân, nhưng hình ảnh kinh doanh của gia đình ít nhiều cũng gắn liền với tên tuổi Lê Dương Bảo Lâm.

Món rau muống ngâm chua của Quỳnh Quỳnh bán bị phản ánh chất lượng (ảnh: FBNV)

Quỳnh Quỳnh và Lê Dương Bảo Lâm có gần 1 thập kỷ đồng hành, hiện là bố mẹ bỉm của 3 nhóc tỳ Bảo Nhi, Bảo Ngọc và Ku Phin. Ngoài những lúc làm việc, nam diễn viên dành hầu hết thời gian cho gia đình. Vợ Lê Dương Bảo Lâm được nhiều sao Việt yêu mến vì lối sống giản dị, rất tháo vát, chăm chỉ làm việc. Dù là bà xã của người nổi tiếng, sở hữu cơ ngơi "không phải dạng vừa" nhưng Quỳnh Quỳnh đích thân pha chế nước ở quán sinh tố lề đường, thường livestream bán đồ gia dụng bình dân...

Trong quá khứ, vợ Lê Dương Bảo Lâm từng gặp mâu thuẫn với gia đình chồng. Vì suốt thời gian dài không được gặp gỡ nên các con gái của nam diễn viên suýt quên mặt ông bà nội. Sau biến cố mẹ ruột Quỳnh Quỳnh bị bệnh rồi qua đời, 2 bên gia đình mới gắn kết, trân trọng nhau hơn. Lê Dương Bảo Lâm từng chia sẻ một trong những lý do anh quyết định mở quán sinh tố là để cả nhà có nhiều cơ hội gặp gỡ.

Nam diễn viên từng tâm sự về vợ: "Tôi mở quán sinh tố thật sự thì thu nhập không có nhiều, nhưng điều tôi làm được và thấy hạnh phúc là 2 gia đình bên vợ và ba mẹ ruột hoà thuận với nhau. Tôi kêu ba mẹ tôi và ba mẹ vợ cùng lên phụ, lúc đó mẹ vợ tôi chưa bệnh. Khi bắt đầu ra, ông bà thấy con mình vất vả thì quên đi và bắt đầu thương nhau, hiểu ra vấn đề. Đó là điều hạnh phúc nhất mà tôi làm được đến bây giờ, từ cưới đến giờ là 8-9 năm.

Có một thời gian Quỳnh Quỳnh không về nhà, vì Quỳnh với mẹ và ba tôi có hiểu lầm về nhau, họ không nói chuyện bình thường được. Dù kế bên nhưng đến Tết thì Quỳnh mới về, ông bà nội không gặp cháu được. Tôi thì đi làm miết, Quỳnh khi nào có tôi thì mới chịu về chứ không đi một mình. Là người đứng ở giữa khổ khủng khiếp. Nhiều khi tôi muốn con cháu ẵm về bên ông bà, Bảo Nhi - Bảo Ngọc nó quên ông nội, không biết ông nội bà nội luôn".