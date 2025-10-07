Lê Dương Bảo Lâm lên tiếng trước thông tin đuổi thẳng khán giả

2 ngày trước, Lê Dương Bảo Lâm cùng với DÀN nghệ sĩ Việt là Thúy Ngân, Song Luân, Kiều Minh Tuấn, Hoa hậu Lê Hoàng Phương... có mặt ở Đồng Nai để tổ chức Trung thu cho các em nhỏ. Được biết, nam diễn viên sinh năm 1989 không chỉ tham gia giao lưu mà còn ủng hộ 5.000 phần quà và 20 xe đạp dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Tuy nhiên trên kênh TikTok, một người đăng tải bài viết có hình ảnh của Lê Dương Bảo Lâm và nhận xét thái độ của anh chảnh, từ chối chụp hình cùng khán giả: "Ê nha, ý là lại xin chụp hình bị đuổi luôn. Chảnh lắm nhé". Khoảnh khắc nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, khiến nhiều người bàn tán trái chiều. Cư dân mạng bày tỏ sự bất ngờ, cho rằng nam danh hài nổi tiếng thân thiện nhưng nay lại có hành động gây bàn tán giữa nơi đông người.

Một tài khoản kênh TikTok gây xôn xao khi nói Lê Dương Bảo Lâm chảnh, bị đuổi khi xin chụp hình cùng

Giữa lúc vướng tranh cãi, Lê Dương Bảo Lâm đã có phản hồi chính thức trên trang cá nhân. Anh khẳng định không hề chảnh hay cố tình từ chối chụp ảnh, mà do hôm đó lịch trình quá dày đặc. Do phải đảm nhận nhiều vai trò cùng lúc, chạy đôn đáo lo công việc đón tiếp và hỗ trợ các nghệ sĩ khác nên không thể đáp ứng hết yêu cầu chụp hình của khán giả.

Nam nghệ sĩ viết: "Trên TikTok có mấy bài phốt tôi chảnh, không chịu chụp hình. Các bạn thương tôi, nhìn cái áo ướt nhẹp thì hiểu tôi không sung sướng đâu. Ngày hôm qua tôi phải sản xuất, làm MC, tiếp nghệ sĩ, tiếp anh chị lãnh đạo, an ninh sân khấu, quay thêm PR Chiến sĩ quả cảm, kêu gọi cho bà Quỳnh bán nước ế, chỉ đường cho Lâm Hùng, Song Luân đi lạc, sắp xếp tiệc ở nhà mời nghệ sĩ về trả lễ, chạy truyền thông nên thông cảm cho tôi nhé. Hẹn năm sau nhé bà con ơi".

Lê Dương Bảo Lâm cho biết đã nhận được thông tin có người nói về thái độ của anh tại sự kiện ở Đồng Nai

Nam diễn viên tiết lộ do bản thân một lúc kiêm nhiệm quá nhiều công việc nên không có thời gian, mong khán giả thông cảm

Vừa qua, Lê Dương Bảo Lâm gây xôn xao khi thừa nhận bị hở van tim 2 lá, có sỏi thận nhỏ và vừa phẫu thuật đại tràng. Anh phát hiện bệnh qua đợt khám định kỳ sức khỏe. Anh chia sẻ trong chương trình: "Bữa em với Song Luân đi khám tổng quát, em hiện đang hở van tim 2 lá, có viên sỏi thận nhỏ, vừa mổ polyp đại tràng chỉ mới mấy ngày thôi. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà vẫn muốn vượt qua được thử thách".

Nam diễn viên từng phải đính chính thông tin mắc bệnh ung thư, phải nhờ kêu gọi giúp đỡ từ những người xung quanh. "Hồng nhan bạc mệnh, cả đời dựng chuyện nên bị dựng clip. Ai thương Diễm thì xem dùm 2 chương trình con bé tham gia để ủng hộ bé nha", anh cho hay.

Lê Dương Bảo Lâm bị hở van tim 2 lá, sỏi thận và mới thực hiện phẫu thuật đại tràng

Trước khi đạt được danh tiếng như hiện tại, Lê Dương Bảo Lâm từng trải qua quãng thời gian miệt mài mưu sinh với đủ nghề từ múa lửa, diễn xiếc, đóng MV cho đến livestream cùng vợ con. Hiện tại, nam nghệ sĩ là một trong những cái tên đắt show bậc nhất, liên tục xuất hiện từ gameshow, dự án phim ảnh cho đến các buổi livestream bán hàng.