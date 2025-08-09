Lạy trời đừng bao giờ cho mỹ nhân này đóng vai nghèo nữa: Visual kiệt tác tạo hóa, mặc giẻ lau lên người vẫn sang

Lee Sung Kyung đang được xem là một trong những mỹ nhân có sức hút bậc nhất làng điện ảnh Hàn Quốc. Cô sở hữu vóc dáng lý tưởng cùng gương mặt với những đường nét vô cùng hoàn hảo. Thời điểm hiện tại, cô đang gây chú ý với bộ phim The Nice Guy (tựa Việt: Cậu Cả Tử Tế) đóng cùng tài tử Lee Dong Wook.

Lee Sung Kyung là mỹ nhân tài sắc và nổi tiếng bậc nhất màn ảnh Hàn hiện tại.

The Nice Guy là bộ phim xoay quanh câu chuyện tình yêu giữa Park Seok Cheol và Kang Mi Yeong. Nam chính Park Seok Cheol là cháu trai cả trong một gia đình "ba đời làm xã hội đen". Dẫu vậy, anh lại mang một trái tim thuần khiết cùng với giấc mơ trở thành một nhà thơ. Trong khi đó, Kang Mi Yeong là mối tình đầu của Park Seok Cheol. Cô xinh đẹp, có tài năng âm nhạc, nhưng lại mắc kẹt vòng xoáy cơm áo gạo tiền, phải đi làm thêm bán thời gian để có tiền trang trải cuộc sống.

Cô hiện đang gây chú ý với phim The Nice Guy.

Lee Sung Kyung đảm nhận vai nữ chính Kang Mi Yeong. Mỹ nhân sinh năm 1990 đã dùng diễn xuất ấn tượng của mình để khắc họa một cô nàng Kang Mi Yeong vừa kiên cường, vừa có những phút yếu đuối, mạnh mẽ nhưng cũng hết sức dịu dàng. Nếu phải chỉ ra một điểm mà nữ diễn viên không hợp với nhân vật, thì đó chỉ có thể là gương mặt quá sang của cô.

Trên mạng xã hội, khán giả xem phim The Nice Guy nói rằng Lee Sung Kyung là một mỹ nhân mà nhìn mặt đã thấy không nghèo nổi. Thế nhưng tất nhiên, những bình luận này được đưa ra với mục đích khen ngợi cô nàng. Ngoài ra, netizen cũng đánh giá cao phản ứng hóa học giữa Lee Sung Kyung tạo ra với Lee Dong Wook, không chỉ trên phim mà còn ở những khung hình hậu trường: