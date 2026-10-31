Lấy Suzuki XL7 2026 'full option' hay tiết kiệm 30 triệu đồng lấy bản 'base' cho tiết kiệm, bảng này sẽ giúp bạn dễ lựa chọn hơn
Bảo Lâm |
Sự khác biệt giữa hai phiên bản Suzuki XL7 mới chủ yếu nằm ở trang bị tiện nghi và một số chi tiết ngoại thất, với mức chênh lệch giá 30 triệu đồng.
Theo Đời sống pháp luật Copy link
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