Lấy Suzuki XL7 2026 'full option' hay tiết kiệm 30 triệu đồng lấy bản 'base' cho tiết kiệm, bảng này sẽ giúp bạn dễ lựa chọn hơn

Sự khác biệt giữa hai phiên bản Suzuki XL7 mới chủ yếu nằm ở trang bị tiện nghi và một số chi tiết ngoại thất, với mức chênh lệch giá 30 triệu đồng.

Theo Đời sống pháp luật Copy link Link bài gốc Lấy link https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/lay-suzuki-xl7-2026-full-option-hay-tiet-kiem-30-trieu-dong-lay-ban-base-cho-tiet-kiem-bang-nay-se-giup-ban-de-lua-chon-hon-a674689.html