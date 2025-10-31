Lấy người đàn ông góa vợ để trừ nợ 2 tỷ, đêm tân hôn cô gái ngơ ngẩn vì màn "lột xác" của "ông chú"

Ngày cưới của Mai, ai cũng xì xào: "Sao cô dâu chẳng cười nổi thế kia?". Nhưng có lẽ, nếu ai rơi vào hoàn cảnh của cô, cũng chẳng vui nổi. Bởi đám cưới này đâu phải vì tình yêu, mà là để trả nợ cho cha mẹ.

Bố Mai thua lỗ nặng, vay của ông Quang – một người đàn ông goá vợ, hơn cô hơn chục tuổi gần 2 tỷ. Giữa lúc tuyệt vọng, ông Quang ngỏ ý muốn "đi bước nữa" và không giấu việc có cảm tình với Mai. Thấy vậy, cô chủ động nói với bố mẹ: "Nếu con lấy ông ấy mà được xóa nợ, con đồng ý".

Cứ thế, lễ cưới được tổ chức vội vàng. Họ hàng thương thì ít, ngỡ ngàng thì nhiều. Người thì bảo Mai dại, người lại tiếc cho cô gái trẻ đẹp lấy người hơn cả một thế hệ.

Đêm ấy, Mai vừa buồn vừa sợ. Cô ngồi im lặng trong căn phòng xa lạ, tim đập liên hồi. Cánh cửa bật mở, ông Quang bước vào vẫn là dáng vẻ điềm đạm, ít nói. Cô nín thở chờ đợi…

"Em sợ tôi đến thế à?", ông Quang mỉm cười, giọng nhẹ hẳn. "Tôi không ăn thịt em đâu. Từ giờ đây là nhà em, cứ sống thoải mái. Khi nào em sẵn sàng, tôi sẽ đón nhận".

Lời nói ấy khiến cô bất ngờ. Người đàn ông mà thiên hạ bảo "độc đoán, dữ như hổ" lại nói ra những câu đầy tử tế và ấm áp. Mai khẽ cúi đầu: "Em cảm ơn".

Đêm tân hôn trôi qua trong bình yên. Không có gì xảy ra ngoài một cuộc trò chuyện dài, đủ để Mai thấy lòng mình nhẹ đi đôi phần.

Sáng hôm sau, khi cùng ăn sáng, ông Quang kể chuyện đời mình. Vợ ông mất vì bệnh tim sau nhiều lần sảy thai. Khi cô qua đời, ông sống khép kín, người đời đồn rằng ông ép vợ đến chết. Nhưng thật ra, ông chỉ là một người đàn ông đau khổ, giấu nỗi mất mát bằng vẻ ngoài lạnh lùng.

"Anh gặp em trong lần đến nhà giúp bố mẹ em. Thấy em lễ phép, ngoan hiền, anh quý từ dạo ấy. Nhưng không ngờ, lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Anh xin lỗi vì đã để em phải chịu thiệt thòi. Nhưng anh hứa, sẽ không bao giờ để em hối hận vì đã lấy anh".

Mai lặng đi. Lần đầu tiên, cô thấy ánh mắt ông không còn là của "chủ nợ", mà là của một người đàn ông chân thành.

Ngày thứ hai sau đám cưới, ông Quang gọi vợ dậy bằng một nụ hôn trên trán: "Dậy đi anh làm bữa sáng rồi, em chưa chọn chỗ trăng mật đâu đấy".

Mai ngẩn người. Người đàn ông đáng tuổi chú, tưởng lạnh lùng, lại hóa ra tinh tế, ga-lăng và biết trân trọng cô đến thế.

Cô bật cười, thấy lòng ấm lại. Đôi khi, hạnh phúc đến từ chính những quyết định tưởng chừng "liều lĩnh". Mai ngồi thưởng thức bát phở nóng hổi nhìn người chồng cô cưới không có 1 chút tình yêu, từ phía sau thấy Quang cũng đâu đến mức già lắm. 40 tuổi, phong độ, vẫn còn cơ bắp vì chăm tập gym lại còn điềm đạm ấp áp, xem ra cuộc hôn nhân này có khi Mai lại lãi lớn rồi.

Có người nói "lấy chồng già là đổi tuổi xuân lấy an yên", nhưng với Mai, cô chỉ thấy mình may mắn khi đổi lo toan lấy được một người thật lòng.

Bởi hóa ra, có những cuộc hôn nhân không bắt đầu bằng tình yêu nhưng lại dạy ta cách yêu đúng nghĩa.