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Lấy lời khai Lý Thị Thùy Nga và Lý Thị Thùy Trang

Minh Tuệ
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Lý Thị Thùy Nga và Lý Thị Thùy Trang bị công an mời làm việc sau khi bị camera ghi lại cảnh bê thùng cá trước cửa một tiệm ở phường Tăng Nhơn Phú.

Ngày 3/10, Công an phường Tăng Nhơn Phú cùng Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TP.HCM đang lấy lời khai với Lý Thị Thùy Nga (SN 1999) và Lý Thị Thùy Trang (SN 1997, cùng ngụ phường Bình Hòa) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, khoảng 6h ngày 27/9, anh N.T.C. (SN 1994, ngụ Khu phố 41, phường Tăng Nhơn Phú) ra mở cửa tiệm để lấy thùng xốp đựng các loại cá mà anh C. đã đặt trước đó nhưng không thấy thùng hàng. Lúc này anh gọi điện thoại lại cho bên giao hàng thì được biết là nhân viên đã giao hàng đến.

Ảnh: CACC

Nghi vấn thùng hàng trên đã bị trộm, anh C kiểm tra camera giám sát đặt tại trước cửa tiệm thì phát hiện lúc khoảng 5h15 cùng ngày có 2 người phụ nữ điều khiển xe mô tô biển số 53S2-3409 tấp xe vào trước cửa tiệm tiếp cận thùng hàng; sau đó, cả 2 người này bê thùng hàng lên rồi quay đầu xe di chuyển rời khỏi hiện trường về hướng ra đường Lê Văn Việt.

Nhận tin, công an điều tra truy xét đối tượng trộm cắp tài sản trên. Qua đó xác định, đưa về làm việc Lý Thị Thùy Nga và Lý Thị Thùy Trang. Bước đầu cả 2 thừa nhận hành vi phạm tội. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Công an khuyến cáo người dân cần chủ động nâng cao cảnh giác, tìm hiểu, nắm rõ phương thức, thủ đoạn và các biện pháp phòng ngừa đối với đối tượng trộm cắp tài sản, bảo vệ tài sản cá nhân; kịp thời thông báo cho cơ quan công an thông qua đường dây nóng công an hoặc qua ứng dụng SOS ANTT - CATP Hồ Chí Minh khi phát hiện các hành vi nghi vấn trộm cắp.

Tags

Công an TP. HCM

CATP Hồ Chí Minh

phường Tăng Nhơn Phú

Lý Thị Thuỳ Trang

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