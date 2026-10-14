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Lấy chồng đã lâu, tôi vẫn bị người yêu cũ của anh dằn mặt trên mạng: Có những chuyện riêng tư khiến tôi lạnh người

Thanh Uyên
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Tôi không khỏi nghi ngờ có người đang âm thầm theo dõi cuộc sống của mình.

Tôi và chồng yêu nhau gần 1 năm rồi mới cưới. Trước khi đến với tôi, anh từng có một mối tình khá sâu đậm. Khi biết chuyện, tôi cũng từng tò mò về người cũ của chồng, nhưng chưa bao giờ có ý định tìm hiểu hay so sánh mình với cô ta. Tôi nghĩ chuyện tình cảm đã kết thúc thì ai cũng nên có cuộc sống riêng, nhất là khi người trong cuộc đã lập gia đình.

Thế nhưng, cô ta dường như không nghĩ như vậy. Ban đầu chỉ là vài dòng trạng thái bóng gió về những người phụ nữ không có nhan sắc nhưng lại thích khoe chồng, rồi đến những câu ám chỉ kiểu lấy được người đàn ông tốt chưa chắc đã biết cách giữ gìn hạnh phúc. Tôi đọc qua còn nghĩ có lẽ mình nhạy cảm quá, cho đến khi những bài đăng sau đó càng ngày càng lộ rõ ý nhắm vào tôi.

Có lần tôi đăng ảnh đi ăn cùng chồng, cô ta lập tức viết một status chê những người phụ nữ ăn mặc xuề xòa, ngoại hình bình thường nhưng cứ thích thể hiện mình được chồng chiều chuộng. Một lần khác, tôi chia sẻ chuyện hai vợ chồng tranh thủ dọn dẹp nhà cửa cuối tuần, cô ta lại bóng gió rằng có những người đàn bà chỉ giỏi diễn cảnh hạnh phúc cho thiên hạ xem, có khi bên trong rách nát tận cùng. Thậm chí, những chuyện rất riêng tư mà tôi chỉ kể với vài người quen cũng xuất hiện trong những lời mỉa mai của cô ta, khiến tôi không khỏi nghi ngờ có người đang âm thầm theo dõi cuộc sống của mình.

- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Điều làm tôi khó chịu nhất là cô ta không nói thẳng tên tôi. Mỗi lần tôi định lên tiếng, cô ta đều có thể phủ nhận rằng mình đang nói về ai đó. Nếu tôi im lặng, những lời đá đểu cứ tiếp diễn; nếu phản ứng, tôi lại sợ người ngoài cho rằng mình nhỏ nhen, ghen tuông với người cũ của chồng.

Tôi đã nói chuyện này với chồng nhiều lần. Anh bảo từ khi chia tay, hai người gần như không liên lạc, anh cũng không biết tại sao cô ta cứ làm như vậy. Có lúc anh đề nghị gặp trực tiếp để nói chuyện rõ ràng, yêu cầu cô ta chấm dứt việc lôi gia đình tôi vào những bài đăng ấy. Nhưng tôi không đồng ý. Tôi sợ một cuộc gặp sẽ khiến mọi chuyện ầm ĩ hơn, thậm chí cô ta còn có cớ để dựng thêm chuyện, biến mình thành người bị bắt nạt.

Chồng tôi cũng không biết phải làm gì khác ngoài khuyên tôi đừng đọc những bài viết đó nữa. Nhưng nói thì dễ, bởi chỉ cần mở mạng xã hội ra, tôi lại lo sẽ nhìn thấy một lời mỉa mai mới. Tôi đã thử chặn tài khoản, hạn chế người lạ xem trang cá nhân, nhưng những lời bóng gió vẫn xuất hiện, đôi khi qua tài khoản khác hoặc do người quen gửi cho tôi xem.

Tôi không muốn biến chuyện riêng thành màn đấu khẩu trên mạng. Chỉ có điều, tôi vẫn chưa tìm ra cách nào vừa bảo vệ được gia đình, vừa khiến người phụ nữ ấy thực sự buông tha cho chúng tôi.

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