Lâu rồi phim Việt mới có nữ chính dám để mặt mộc 100%, diện mạo tiều tuỵ vẫn được xin vía vì quá xinh

Visual mặt mộc của nữ diễn viên nhận về không ít lời khen có cánh.

Những ngày qua, trailer Thanh Âm Vượt Đại Dương, bộ phim điện ảnh lịch sử do Nhà nước đặt hàng, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Lấy bối cảnh nhà tù Côn Đảo giai đoạn kháng chiến chống thực dân Pháp, tác phẩm tái hiện hành trình đấu tranh của các chiến sĩ cách mạng trong hoàn cảnh khắc nghiệt, đồng thời truyền tải thông điệp về lòng yêu nước và ý chí kiên cường. Bên cạnh bối cảnh, câu chuyện và không khí đậm chất lịch sử, nữ chính Nguyễn Thùy Dương (2003) cũng bất ngờ trở thành tâm điểm sau khi trailer lên sóng. Chỉ với vài phân cảnh cận mặt không son phấn, nữ diễn viên trẻ đã nhận về cơn mưa lời khen nhờ nhan sắc trong trẻo và gương mặt đậm chất điện ảnh.

Thuỳ Dương bất giờ gây chú ý nhờ nhan sắc trong trẻo trong trailer Thanh Âm Vượt Đại Dương

Trong những khung hình cận mặt, nữ diễn viên để mặt mộc hoàn toàn, không lớp nền dày hay layout trang điểm cầu kỳ. Làn da có đôi chút khuyết điểm tự nhiên càng khiến tạo hình thêm chân thực, phù hợp với bối cảnh phim. Dẫu vậy, Thùy Dương vẫn gây ấn tượng bởi những đường nét thanh tú: đôi mắt to, đen láy và giàu cảm xúc, sống mũi thon gọn, bờ môi đầy đặn cùng gương mặt nhỏ nhắn cân đối. Góc quay cận càng cho thấy khuôn mặt cô rất "ăn hình", giữ được vẻ nhu mì, hiền lành nhưng vẫn có chiều sâu biểu cảm. Không cần son phấn hay hiệu ứng làm đẹp, visual của nữ diễn viên sinh năm 2003 vẫn toát lên nét dịu dàng, mong manh đúng với tinh thần nhân vật.

Nhiều khán giả dành lời khen cho nhan sắc tự nhiên của Thùy Dương. Không ít ý kiến cho rằng cô sở hữu gương mặt rất hợp màn ảnh rộng vì càng quay cận càng cuốn hút, biểu cảm bằng ánh mắt tốt và mang đến cảm giác điện ảnh. Không ít người bày tỏ kỳ vọng Thùy Dương sẽ là gương mặt trẻ đáng chú ý sau khi bộ phim chính thức ra mắt, bởi cô vừa có ngoại hình sáng, vừa tạo được thiện cảm ngay từ những thước phim đầu tiên.

Ảnh: NSX

Ảnh: NSX

Thanh Âm Vượt Đại Dương là dự án điện ảnh lịch sử do Công ty Cổ phần Phim truyện I sản xuất theo đơn đặt hàng của Nhà nước thông qua Cục Điện ảnh, được đạo diễn bởi Đào Duy Phúc và Nguyễn Mạnh Hà. Bộ phim lấy bối cảnh nhà tù Côn Đảo giai đoạn 1945-1954, tái hiện cuộc đấu tranh kiên cường của các chiến sĩ cách mạng trong "địa ngục trần gian", đồng thời tôn vinh ý chí bất khuất, tinh thần đoàn kết và khát vọng độc lập, tự do. Sau lễ ra mắt vào giữa tháng 7, tác phẩm sẽ chính thức khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 24/7/2026.

Ảnh: NSX

Trung tâm câu chuyện là Tâm (Nguyễn Thùy Dương) - cô gái chơi đàn bầu được tổ chức giao nhiệm vụ cải trang thành y tá với bí danh Mây để bí mật tiếp cận, hỗ trợ các chiến sĩ cách mạng bị giam giữ. Tại đây, cô gặp lại Duy (Nguyễn Quang Thuận), người đang cùng các đồng đội âm thầm chuẩn bị kế hoạch vượt ngục. Đồng hành với họ là Lão Bùi (NSND Bùi Bài Bình), một tù nhân lão thành giàu kinh nghiệm và bản lĩnh, Lão Gù (NSƯT Đặng Tất Bình), cùng Sẹc Cụt (Nguyễn Vĩnh Xương) và Bắc (Lê Như Nguyên Thành) - những người góp phần tạo nên bức tranh về tinh thần đoàn kết của các chiến sĩ cách mạng trong ngục tù.

Ở phía đối lập là viên Chúa đảo (Maurise Nash) và cai ngục Gary (Martin Kruger), đại diện cho bộ máy cai trị tàn bạo, trong khi nhân vật Nhạc sĩ (Charlie Win) mang đến một lát cắt đặc biệt về sức mạnh của nghệ thuật giữa khói lửa chiến tranh. Xuyên suốt tác phẩm, tiếng đàn bầu không chỉ là âm nhạc mà còn trở thành biểu tượng của niềm tin, hy vọng và khát vọng tự do, kết nối những con người đang chiến đấu vì độc lập dân tộc.