Lâu rồi mới có phim cổ trang Trung Quốc cả MXH không ai khen: Kịch bản như bát cháo trắng, dở từ trong ra ngoài

Mọi thứ về bộ phim cổ trang này đều bất ổn.

Sau nhiều năm nằm kho và liên tục vướng tranh cãi, Vân Tú Hành cuối cùng cũng chính thức lên sóng trên các nền tảng trực tuyến tại Trung Quốc. Tưởng chừng việc được phát hành sau thời gian dài "đắp chiếu" sẽ giúp bộ phim nhận được sự quan tâm từ khán giả, nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược. Chỉ sau những tập đầu tiên, tác phẩm do Lý Nhất Đồng và Tăng Thuấn Hy đóng chính đã hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội, từ nội dung, cách xây dựng nhân vật cho đến nghi vấn liên quan tới nguyên tác. Trên nhiều diễn đàn phim ảnh, không ít khán giả thậm chí cho rằng đây là một trong những bộ phim cổ trang gây thất vọng nhất năm nay.

Vân Tú Hành lấy bối cảnh thế giới giả tưởng Cửu Thành, xoay quanh cô tiểu thư xuất thân danh môn nhưng gia cảnh sa sút Phạm Vân (Lý Nhất Đồng) và vị thành chủ mang vẻ ngoài bất cần nhưng thực chất nhiều mưu lược Tề Tranh (Tăng Thuấn Hy). Từ những lần dò xét, nghi kỵ lẫn nhau, cả hai dần trở thành cộng sự, cùng giải quyết các biến cố tại Cửu Thành, bảo vệ bách tính và nảy sinh tình cảm. Bộ phim kết hợp các yếu tố ngôn tình, quyền mưu và hài hước, đồng thời kể về hành trình Phạm Vân giúp Tề Tranh phá bỏ những quy tắc cũ kỹ, hóa giải khủng hoảng và xây dựng một Cửu Thành phồn thịnh.

Tuy nhiên, thay vì được đón nhận như một bộ phim cổ trang nữ cường kết hợp quyền mưu, Vân Tú Hành lại đang trở thành tâm điểm chỉ trích trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều khán giả cho rằng tác phẩm sở hữu kịch bản lỗi thời, tình tiết thiếu logic và gần như không giữ được những giá trị từng làm nên sức hút của nguyên tác Thái Vân Quốc Vật Ngữ.

Lý do lớn nhất khiến Vân Tú Hành bị ghét nằm ở phần kịch bản. Trên các diễn đàn Trung Quốc, không ít khán giả ví nội dung bộ phim giống như một "bát cháo trắng" - thuật ngữ thường được dùng để chỉ những tác phẩm quá nhạt nhẽo, thiếu điểm nhấn và không để lại cảm xúc sau khi xem. Nhiều người cho rằng câu chuyện được xây dựng theo công thức cổ trang ngôn tình quen thuộc, từ mô-típ cưới trước yêu sau cho đến những tình huống hiểu lầm, đấu đá quyền lực đã xuất hiện nhan nhản trong các bộ phim cùng thể loại.

Không ít tình tiết còn bị đánh giá là thiếu logic, thậm chí như cổ tích dành cho trẻ em. Một số netizen Trung Quốc nhận xét muốn chấp nhận được các diễn biến trong phim, khán giả phải tự "hạ thấp IQ" bởi nhiều quyết định của nhân vật được xây dựng khá khiên cưỡng và khó thuyết phục. Trong khi đó, yếu tố quyền mưu từng được quảng bá như một điểm nhấn lại bị nhận xét hời hợt, thiếu chiều sâu. Những màn đấu trí không tạo được cảm giác căng thẳng, còn các âm mưu chính trị bị xử lý đơn giản đến mức khó tạo cảm giác thuyết phục.

Bên cạnh chất lượng nội dung, Vân Tú Hành còn vấp phải sự phản đối từ cộng đồng người hâm mộ anime Thái Vân Quốc Vật Ngữ. Nhiều ý kiến cho rằng bộ phim có quá nhiều điểm tương đồng với tác phẩm nổi tiếng này, từ thiết lập thế giới, hệ thống gia tộc đến hình tượng nữ chính. Tuy nhiên, do không sở hữu bản quyền chính thức, dự án được cho là đã phải thay đổi tên nhân vật và chỉnh sửa hàng loạt chi tiết để có thể phát hành. Điều này khiến nhiều fan nguyên tác cảm thấy thất vọng vì những điểm đặc sắc nhất của Thái Vân Quốc Vật Ngữ gần như biến mất.

Ngay cả những khán giả khó tính cũng thừa nhận Lý Nhất Đồng và Tăng Thuấn Hy vẫn giữ được ngoại hình nổi bật trên màn ảnh. Đặc biệt, nhan sắc trẻ trung của Lý Nhất Đồng tiếp tục nhận được nhiều lời khen. Tuy nhiên, phần lớn ý kiến cho rằng điểm sáng về ngoại hình không đủ bù đắp cho những hạn chế trong kịch bản. Nhiều cảnh hài bị đánh giá gượng gạo, khiến diễn xuất của các diễn viên trở nên khiên cưỡng.

Thực tế, những phản ứng tiêu cực dành cho Vân Tú Hành đã xuất hiện từ nhiều năm trước, khi thông tin về dự án bắt đầu được lan truyền. Việc bộ phim liên tục nằm kho trong thời gian dài từng khiến nhiều khán giả đặt dấu hỏi về chất lượng. Khi chính thức ra mắt, tác phẩm không những không xóa bỏ được những nghi ngờ đó mà còn khiến làn sóng chỉ trích trở nên mạnh mẽ hơn. Với nhiều khán giả Trung Quốc, Vân Tú Hành là ví dụ điển hình cho một dự án cổ trang bị mắc kẹt trong tư duy làm phim cũ kỹ, khó tìm được chỗ đứng giữa thị trường ngày càng cạnh tranh hiện nay.

Theo NetEase