Theo thông báo hôm 1-5, 5.000 binh sĩ Mỹ dự kiến sẽ được rút khỏi Đức trong vòng 6-12 tháng tới. Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell cho biết quyết định này được đưa ra sau khi Bộ Quốc phòng (Bộ Chiến tranh) Mỹ xem xét kỹ tình hình lực lượng của họ tại châu Âu và nhằm "đáp ứng các điều kiện thực tế trên mặt trận".

Theo AP, Mỹ có một số căn cứ quân sự lớn ở Đức, bao gồm trụ sở của Bộ Tư lệnh châu Âu và Bộ Tư lệnh châu Phi của Mỹ.

Số lượng binh sĩ rời khỏi Đức lần này sẽ chiếm 14% trong tổng số 36.000 binh sĩ Mỹ đóng quân tại đây.

Các binh sĩ Mỹ tham gia cuộc tập trận Combined Resolve 26-05 tại Khu huấn luyện Hohenfels thuộc Trung tâm Sẵn sàng đa quốc gia liên hợp ở Đức ngày 19-2-2026 - Ảnh: BỘ CHIẾN TRANH MỸ

Quyết định của Lầu Năm Góc được đưa ra sau lời đe dọa của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc giảm hiện diện quân sự ở nước đồng minh NATO này.

Quan hệ giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Đức Friedrich Merz trở nên căng thẳng vì vấn đề Iran. Trong những ngày gần đây, cả hai nhà lãnh đạo liên tục có những bình luận chỉ trích nhau.

Ông Merz cho rằng Mỹ đang bị giới lãnh đạo Iran "làm bẽ mặt" và chỉ trích việc Washington thiếu chiến lược trong cuộc chiến này.

Trong khi đó, ông Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social rằng ông Merz nên dành nhiều thời gian hơn cho việc chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, cũng như "khắc phục những vấn đề đang làm tan nát đất nước của mình, đặc biệt là vấn đề nhập cư và năng lượng".

Một quan chức cấp cao giấu tên của Lầu Năm Góc nói với tờ Guardian rằng những phát ngôn gần đây của Đức là "không phù hợp và không hữu ích". "Tổng thống đang phản ứng một cách chính đáng trước những phát ngôn phản tác dụng này" - vị quan chức cho biết.