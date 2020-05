Lầu Năm Góc thừa nhận sự tồn tại của UFO: 'Cơn sốt' người ngoài hành tinh trỗi dậy ở Mỹ thế nào?

Kể từ năm 2019, những câu chuyện về người ngoài hành tinh một lần nữa xuất hiện trên các phương tiện truyền thông chính thống, một phần nhờ vào cuộc điều tra của New York Times năm 2019 cho thấy Lầu Năm Góc đã điều tra nghiêm túc về UFO kể từ năm 2007.



Năm 2019 cũng chứng kiến ​​sự hồi sinh mới được quan tâm ở Khu vực 51 - khu vực tuyệt mật được cho là địa điểm nghiên cứu công nghệ ngoài Trái Đất và người ngoài hành tinh của Mỹ.

Và vào năm 2020, Lầu Năm Góc cuối cùng đã thừa nhận rằng họ không chỉ nghiên cứu UFO mà còn cung cấp video bằng chứng cho thấy con người đã chạm trán chúng.

Cụ thể, vào cuối tháng 4/2020, CNN thông tin, Lầu Năm Góc (trụ sở Bộ Quốc phòng Mỹ) đã chính thức phát hành 3 đoạn video ngắn cho thấy "hiện tượng trên không không xác định" bí ẩn do camera hồng ngoại ghi lại. Các vật thể bay không xác định (UFO) trong đoạn video di chuyển nhanh chóng. Hai trong số 3 video đó có lời thoại của phi công quân sự Mỹ, thể hiện sự ngạc nhiên tột độ khi chứng kiến UFO di chuyển nhanh như thế nào.

3 đoạn video này đều đã bị rò rỉ trước đó, nhưng đây là lần đầu tiên chính phủ thừa nhận sự tồn tại và ý nghĩa của các vật thể bay không xác định (UFO) này.



Hình ảnh xuất hiện trong video. Nguồn: History.com

Tháng 9/2019, Hải quân Mỹ đã thừa nhận tính xác thực của 3 video được quay cách đây nhiều năm, lần lượt vào năm 2004 và 2014.

Sue Gough, người phát ngôn Lầu Năm Góc cho CNN biết: Bộ Quốc phòng Mỹ quyết định phát hành chính thức 3 video được cho là chứa vật thể bay không xác định nhằm xóa tan mọi ngờ vực của công chúng về việc đoạn phim được lưu hành có thật hay không, có hay không có nhiều video hơn về các cuộc chạm trán UFO.

Lầu Năm Góc trước đây đã nghiên cứu các bản ghi âm các cuộc chạm trán trên không với các vật thể không xác định như là một phần của chương trình phân loại. Chương trình khởi động năm 2007 và kết thúc vào năm 2012, theo Lầu năm góc, bởi vì họ đánh giá rằng có những ưu tiên cao hơn cần được tài trợ.

Tuy nhiên, Luis Elizondo, người từng đứng đầu chương trình được phân loại của Lầu Năm Góc nói với CNN năm 2017 rằng cá nhân ông tin "có bằng chứng rất thuyết phục rằng chúng ta có thể không cô đơn trong vũ trụ".

Xuất hiện trong các tác phẩm của Hollywood, người ngoài hành tinh và UFO là những yếu tố khoa học viễn tưởng, nhưng rất nhiều người khăng khăng rằng họ thực sự đã gặp phải những sinh vật ngoài vũ trụ cùng phương tiện di chuyển của họ (UFO).

Trong số những cuộc gặp gỡ đó, đâu là có thật và đâu là giả? Và những cuộc gặp gỡ này có thể cho chúng ta biết gì về bản thân và vị trí của chúng ta trong vũ trụ bao la?

Bạn đã bao giờ đi bộ một mình giữa đêm, và bất chợt nhìn thấy một dải ánh sáng màu xanh lam xếp hình chữ V trên bầu trời? Nếu điều đó xảy ra với bạn và nó khiến bạn ngạc nhiên thì hãy tin rằng trên thế giới này bạn không phải là người đầu tiên chứng kiến cảnh tưởng đó. Hàng chục nghìn người đã báo cáo sự việc tương tự như vậy.

Vậy UFO có tồn tại thực sự hay không?

Mặc dù đây là lần đầu tiên Lầu Năm Góc xác nhận sự tồn tại của UFO, nhưng vô số người tin rằng UFO tồn tại trong một thời gian khá dài. Việc nhìn thấy UFO sớm có thể bắt nguồn từ các nền văn minh cổ đại nhưng có rất nhiều thông tin sai lệch và thuyết âm mưu bao trùm quanh chúng và người ngoài hành tinh.



Suy đoán về UFO có được sự phổ biến của nó một phần đến từ các tiểu thuyết gia khoa học viễn tưởng. Tác phẩm khoa học viễn tưởng kinh điển của tiểu thuyết gia người Anh H.G. Wells (1866-1946) "The War of the Worlds" (1897) đã kể một câu chuyện về UFO thời kỳ đầu, và sau đó, người nghe đài đã bị một phen sợ hãi khi nghe một phiên bản kịch tính về UFO trên đài phát thanh của Orson Welles năm 1938.

Câu chuyện kể rằng người sao Hỏa đang xâm chiếm bang New Jersey của Mỹ. Kết quả gây ra sự hoảng loạn lớn khiến những người nghe chạy khỏi nhà và đeo mặt nạ phòng độc vì nghe rằng UFO đang phun ra bức xạ độc hại.

Một câu chuyện kể về UFO nổi tiếng ban đầu khác diễn ra trong bộ phim trắng đen "The Day the Earth Stood Still" (1951) của đạo diễn Robert Wise kể về một người ngoài hành tinh có vẻ tốt bụng và thân thiện nhưng sau đó hóa ra lại có ý định giết người. Bộ phim đó đã truyền cảm hứng cho một thế hệ những người 'hâm mộ' người ngoài hành tinh, và cũng dẫn đến một cuộc họp của Liên Hợp Quốc kéo dài 3 giờ, chứng kiến ​​các đại biểu tranh luận về kế hoạch quan hệ ngoài Trái Đất của loài người.

Thời kỳ hoàng kim của niềm đam mê với UFO của công chúng bắt đầu đâu đó vào cuối thập kỷ 1940 ở Mỹ - khoảng thời gian những tên lửa sớm nhất và máy bay phản lực tiên tiến bắt đầu lấp đầy bầu trời.

Một trong những cuộc chạm trán UFO được công bố rộng rãi đầu tiên có sự tham gia của một người đàn ông tên là Kenneth Arnold và được cho là xảy ra vào năm 1947.

Kenneth Arnold được xem là nhân chứng đầu tiên của Mỹ nhìn thấy UFO. Nguồn: Wikimedia

Vào ngày 24/6 năm đó, Kenneth Arnold đang lái chiếc máy bay nhỏ của mình gần núi Rainier, tiểu bang Washington, Mỹ để tìm kiếm một máy bay quân sự mất tích thì phát hiện 9 vật thể bay kỳ lạ xếp thành một chuỗi hình chữ V, màu xanh bay với tốc độ đáng kinh ngạc.

Kenneth Arnold được xem là nhân chứng đầu tiên của Mỹ nhìn thấy UFO. Mô tả của người này về các vật thể lạ rằng "chúng bay với một kiểu bất thường, giống như một cái đĩa nhảy vọt lên khỏi mặt nước" đã dẫn đến một sự săn đón điên cuồng của truyền thông Mỹ và kết quả là tạo ra thuật ngữ "Đĩa bay - Flying saucer".

Vài tuần sau sau "cơn sốt" UFO của Kenneth Arnold, công chúng Mỹ được dịp chứng kiến sự kiện UFO nổi tiếng nhất mọi thời đại tại thị trấn Roswell, bang New Mexico năm 1947.

Mọi chuyện bắt đầu khi chủ trang trại William “Mac” Brazel phát hiện những mảnh vỡ mà ông ta tin rằng đó là do UFO gặp nạn và rơi xuống. Báo chí thi nhau đưa những tin giật gân khiến chính phủ Mỹ phải điều tra và đưa ra một sự thừa nhận rằng: Đó là bóng thám không của quân đội, một phần trong nỗ lực bí mật của chính phủ Mỹ nhằm truy tìm các vụ thử hạt nhân của Liên Xô.

Điều đó cũng không thể làm giảm nhiệt của "cơn sốt ngoài hành tinh" ở Mỹ những năm cuối thập kỷ 1940.

Sau sự kiện ở Roswell, chính phủ Mỹ bắt đầu thực hiện các báo cáo về tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh nghiêm túc hơn. Họ đã thành lập một số lực lượng đặc nhiệm điều tra UFO và vào năm 1952, Dự án Blue Book huyền thoại ra đời. Trong nhiều năm, Blue Book đã điều tra 12.618 báo cáo liên quan đến hoạt động của UFO. Khoảng 94% đối tượng mà nó điều tra cuối cùng đã được xác định và giải thích. Blue Book đã bị ngừng hoạt động vào năm 1969 do không có nhiều báo cáo đáng chú ý về UFO.



Nhiều thập kỷ kể từ Sự cố UFO tại Roswell năm 1947, việc nhìn thấy UFO và người ngoài hành tinh bùng nổ trên toàn cầu. Những người từ Canada đến Chile đến Thụy Điển đến Trung Quốc nói rằng họ đã nhìn thấy UFO và người ngoài hành tinh. Nhưng không ai "yêu" người ngoài hành tinh như người Mỹ.

Đám mây kỳ lạ trên trời. Nguồn: Strangesounds.org

Trung tâm UFO Quốc Mỹ đã ghi nhận hơn 100.000 báo cáo về UFO ở Mỹ kể từ năm 1947. Hầu hết các báo cáo về UFO liên quan đến những ánh sáng kỳ lạ, phát sáng trên bầu trời, thường được nhiều người quan sát cùng một lúc. Mặc dù các báo cáo này xảy ra lặp đi lặp lại, nhưng lại không có bằng chứng xác thực nào về việc tiếp xúc với người ngoài hành tinh.



Nhưng đâu đó vẫn có câu chuyện về việc con người bị người ngoài hành tinh bắt cóc.

Một trong những câu chuyện bị người ngoài hành tinh bắt cóc nổi tiếng nhất mọi thời đại được kể lần đầu tiên vào năm 1961, khi Barney và Betty Hill tuyên bố họ bị người ngoài hành tinh bắt cóc khi lái xe trên con đường hoang vắng tại bang New Hampshire. Ban đầu, hai người này tuyên bố rằng họ không có ký ức về sự kiện này, nhưng sau khi được thôi miên, cả hai đều nhớ lại việc bị bắt cóc và kiểm tra bởi những người đàn ông nhỏ bé màu xám.

Hình ảnh vẽ lại cảnh Betty và Barney Hill bị bắt cóc. Nguồn: API/Gamma-Rapho/Getty Images

Không lâu sau, mô tả về người ngoài hành tinh của Hills bắt đầu xuất hiện lại nhiều lần, cả trong phim ảnh lẫn những câu chuyện về những kẻ bắt cóc người ngoài hành tinh. Trong hầu hết các câu chuyện, người ngoài hành tinh luôn là những sinh vật nhỏ màu xám với đôi mắt lớn bất thường, đầu trọc lốc...

UFO có thể là các hoạt động quân sự bí mật, các di vật từ thời Chiến tranh Lạnh (1946-1991 diễn ra giữa Mỹ và Liên Xô), hoặc các thí nghiệm bí mật. Thậm chí nó có thể là những điều vượt quá sức tưởng tượng của con người, Magellan TV nhận định.



Với việc thừa nhận sự tồn tại của UFO của Lầu Năm Góc, công chúng Mỹ và nhiều người trên thế giới có thể tin vào những điều không tưởng đang xảy ra ở đâu đó trên hành tinh chúng ta...



Bài viết sử dụng nguồn: CNN, Magellan TV

